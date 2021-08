30 ans depuis les débuts de Schumacher à Spa

in

27/08/2021 à 14h26 CEST

Il y a un mois à Silverstone, Mick Schumacher a grimpé dans la vieille Jordan 191 verte avec laquelle son père, le grand Michael Schumacher, a fait ses débuts en Formule 1 il y a 30 ans. Ce fut un moment inoubliable pour le jeune pilote allemand, qui a fait ses débuts en Championnat du monde cette saison avec la voiture la plus modeste de la grille, la Haas, après avoir remporté le titre F2 l’an dernier.

Les débuts de Papa Michael avec ce Jordan étaient précisément à Spa-Francorchamps. Il avait 22 ans, exactement le même âge qu’il a maintenant Mick, physiquement « cloué » à son père.

Le ‘Kaiser’ a commencé sa légende dès son premier Grand Prix de Belgique, où il a réussi à se démarquer malgré sa jeunesse et son inexpérience, se qualifiant septième. Bertrand Gachot il a dû conduire la voiture à Spa, mais a été arrêté à Londres, après avoir joué dans une altercation avec un chauffeur de taxi. Willi Weber, gestionnaire de Michael, a convaincu Mercedes de payer ses débuts et de payer les 127 000 euros qu’il demandait Eddie Jordanie remplacer Gachot. C’est ainsi que les débuts de Michael Schumacher ont été créés. De là à Benetton puis à Ferrari pour forger un record historique de 306 grands prix, dont 91 victoires et sept titres mondiaux.

Mick Il était ravi de piloter la Jordan de son père à Silverstone, mais reconnaît que ce week-end sera encore “plus spécial”. Ils ne cessent de leur rappeler. Malgré sa jeunesse, il assume avec maturité les inévitables comparaisons. Vous savez que vous devez être patient. Que les choses sont désormais bien différentes que lors du GP de Belgique 1991. Qu’au volant de la Haas, sa seule mission est d’apprendre, en attendant de monter dans une équipe plus compétitive. Let sponsorise Ferrari. Et le nom de famille le soutient. Le reste doit être mis par lui.

« Au moment où je me suis engagé pour faire mes débuts en F1 en 2021, je savais déjà que cela ferait 30 ans depuis les débuts de mon père. C’est en fait fou de penser qu’il a commencé exactement au même âge que moi maintenant. Et dans cet impressionnant circuit de Spa. Évidemment, c’est une autre époque. Le monde est différent maintenant, mais quand même la nostalgie est là et j’en suis très content”, résume-t-il. Mick rendant hommage au « Kaiser » dans son casque ce week-end.

Casque hommage à Michael Schumacher de Mick Schumacher pour le #BelgianGP #haas #haasf1 #mickschumacher #ms47 #formule1 #f1 #BelgiumGP pic.twitter.com/QlfEWkiJ63 – Casques F1 (@ F1HLM) 27 août 2021

“ETs un moment spécial pour moi et ma famille, je suis donc très heureux de laisser ma marque sur cette piste également. J’espère que nous pourrons avoir un as dans notre manche. Spa est mon circuit préféré. C’est là que j’ai remporté ma première victoire en Formule 3 en 2018 et aussi ma première pole cette année-là & rdquor;, se souvient le pilote allemand. Dans la course « folle » en Hongrie, avant la trêve estivale, Mick il a réalisé son meilleur résultat en F1 à ce jour (12e), mais dans des conditions normales, il doit se concentrer sur la finition devant son coéquipier Mazepin. Le « péage » difficile auquel les jeunes sur la grille doivent faire face aujourd’hui à l’heure où les tests ont été réduits au minimum.