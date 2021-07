30 citations d’amour romantiques pour le mariage

Votre mariage est un jour très spécial. Qu’il s’agisse d’un événement virtuel intime ou d’une fête à part entière avec 500 de vos amis les plus proches, les mariages sont censés être une déclaration d’amour amusante et festive entre vous et votre futur conjoint.

Pour cette raison, même si vous n’êtes pas la personne la plus amoureuse du monde, c’est l’événement pour essayer d’exprimer votre amour du mieux que vous pouvez. Mais si vous n’avez aucune idée par où commencer, ne vous inquiétez pas, c’est là que nous intervenons.

Les mots sont durs, et bien que vous puissiez ressentir toutes les choses pour votre autre significatif, il peut être difficile pour vous de mettre ces pensées sur papier ou de les dire à voix haute. Alors pour vous faciliter la tâche, voici 30 citations que vous pouvez utiliser pour vos vœux de mariage, votre décor, vos invitations, vos légendes Instagram, etc. Croyez-moi, ceux-ci sont romantiques comme l’enfer et feront certainement passer votre amour.

Utilisez-les pour vos invitations de mariage

1. « Qu’il y ait des espaces dans votre unité, Et que les vents des cieux dansent entre vous. Aimez-vous les uns les autres mais ne faites pas un lien d’amour : Que ce soit plutôt une mer mouvante entre les rives de vos âmes. ” –Kahlil Gibran, le prophète

2. « Lorsque vous êtes aimé, vous pouvez tout faire dans la création. Quand on est aimé, il n’y a pas du tout besoin de comprendre ce qui se passe, car tout se passe en vous.” —Paulo Coelho, l’alchimiste

3. “L’amour est composé d’une seule âme habitant deux corps.” –Aristote

4. “Tout de moi, je vous aime tous.” —John Legend, “Tout de moi”

5. « Vieillir avec moi ; le meilleur est encore à venir. ” —Robert Browning

6. “Tu sais que tu es amoureux quand tu ne veux pas t’endormir parce que la réalité est finalement meilleure que tes rêves.” -Dr. Seuss

7. “L’amour ne reconnaît aucune barrière, il saute les obstacles, saute les clôtures, pénètre les murs pour arriver à destination, plein d’espoir.” —Maya Angélou

8. “L’amour enlève les masques dont nous craignons de ne pas pouvoir vivre sans et sachant que nous ne pouvons pas vivre à l’intérieur.” —James Baldwin, Le feu la prochaine fois

9. « Qui, étant aimé, est pauvre ? » -Oscar Wilde

10. “L’amour doit être autant une lumière qu’une flamme.” -Henry David Thoreau

Mettez ces citations dans vos vœux de mariage

11. “Est-ce que je t’aime ? Mon dieu, si ton amour était un grain de sable, le mien serait un univers de plages.” —William Goldman, la princesse mariée

12. “Dans le monde entier, il n’y a pas de cœur pour moi comme le tien. Dans le monde entier, il n’y a pas d’amour pour toi comme le mien.” —Maya Angélou

13. “Tu es mon soleil, ma lune et toutes mes étoiles.” —EE Cummings

14. “Je te trouverais dans n’importe quelle vie.” — Kanye West

15. “Tu es ma plus grande aventure.” -M. Incroyable, Les Indestructibles

16. « Je vous veux tous, pour toujours. Toi et moi, tous les jours.” – Noah Calhoun, Le Carnet

17. “J’aurais aimé avoir tout fait sur Terre avec toi.” -F. Scott Fitzgerald, Le Grand Gatsby

18. “Je t’aime sans savoir comment, ni quand, ni d’où. Je t’aime directement, sans problèmes ni fierté : je t’aime comme ça parce que je ne connais pas d’autre manière d’aimer, sauf sous cette forme sous laquelle Je ne suis pas non plus toi, si près que ta main sur ma poitrine est la mienne, si près que tes yeux se ferment avec mes rêves.” —Pablo Neruda, Cent Sonnets d’Amour : XVII

19. “Tu es la personne la plus belle, la plus adorable, la plus tendre et la plus belle que j’aie jamais connue et même c’est un euphémisme.” -F. Scott Fitzgerald, Les lettres d’amour de F. Scott et Zelda Fitzgerald

20. “Grâce à vous, je peux me sentir lentement mais sûrement devenir le moi que j’ai toujours rêvé d’être.” – Tyler Knott Gregson

Légende vos photos de mariage sur Instagram avec ces citations

21. “Certaines personnes valent la peine de fondre.” —Olaf, congelé

22. “Quand je t’ai vu, je suis tombé amoureux et tu as souri parce que tu savais.” –Arrigo Boito

23. « C’est incroyable comment un jour quelqu’un entre dans votre vie et, tout à coup, vous ne pouvez plus vous rappeler comment vous avez vécu sans lui. » —Rayon Anurag Prakash

24. “Nous avons aimé d’un amour qui était plus que de l’amour.” —Edgar Allan Poe, Annabel Lee

25. « Tu doutes que les étoiles soient du feu ; Doute que le soleil bouge; Doute la vérité d’être un paquet ; Mais ne doutez jamais que j’aime.” —William Shakespeare, Hamlet

26. « Vous n’aimez pas quelqu’un pour son apparence, ses vêtements ou sa voiture de luxe, mais parce qu’il chante une chanson que vous seul pouvez entendre. » -Oscar Wilde

27. “Si je sais ce qu’est l’amour, c’est à cause de toi.” —Hermann Hesse

28. “L’amour est comme une amitié qui s’enflamme.” —Jeremy Taylor

29. “Je ne connais aucun moyen de le mâcher en amour, mais directement de dire” Je t’aime. ” —William Shakespeare, Henri V

30. “La vie est la fleur pour laquelle l’amour est le miel.” -Victor Hugo

