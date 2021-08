30 costumes de couple Disney pour adultes pour Halloween 2021

Convaincre votre petit ami, votre petite amie ou votre meilleur ami de s’habiller avec vous pour Halloween cette année n’est que la moitié de la bataille. Trouver les bons costumes de couple pour s’habiller comme c’est l’autre défi, et avec autant d’options, cela peut sembler une tâche ardue d’en choisir un seul. Une suggestion pour rendre cela un * peu * plus facile est de restreindre vos options avec un thème, comme un costume de couple inspiré de Disney – et je ne fais pas seulement référence à Mickey et Minnie Mouse. Il existe également des idées de tenues Disney pour ceux qui ne veulent pas être trop littéraux avec leur look.

Que vous appréciiez les films d’animation classiques de votre enfance, que vous puissiez chanter toutes les chansons de tous les films de princesses Disney, que vous aimiez les films originaux de Disney Channel ou que vous préfériez l’une des options les plus récentes, il y a tellement de potentiel pour un bon costume d’Halloween caché dans tous vos films et émissions de télévision préférés. Je veux dire, il suffit de regarder l’intégralité du flux de @colormecourtney pour en avoir la preuve ! Si vous avez du mal à trouver des idées, continuez à faire défiler 30 costumes de couple Disney pour vous rafraîchir la mémoire et vous inspirer pour l’occasion effrayante qui se tiendra en octobre.

1 Wanda Maximoff et Vision

WandaVision est peut-être terminé, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être ces super-héros charmants (et puissants) pour Halloween.

2 Woody et Jessie

Un costume de Jessie la cow-girl serait assez reconnaissable en soi, mais il est encore meilleur lorsqu’il est associé à son copain Woody. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un imprimé de vache, d’un chapeau de cow-boy, de jambières et vous êtes prêt à vous donner le vertige avec votre tenue.

3 Le lion lâche et Dorothy

Ce n’est pas parce que Dorothy et le Lion n’ont pas vraiment sympathisé dans Le Magicien d’Oz que vous ne pouvez pas créer votre propre version fan-fiction avec un costume de couple amusant.

4 Carl et Ellie

Quand vous pensez à Up, vous pensez probablement à Russell the Boy Scout et à un Carl plus âgé, mais Ellie et Carl plus jeune du montage d’ouverture font le costume de couple parfait.

5 Tweedledum et Tweedledee

Avec ces personnages classiques d’Alice au pays des merveilles, vos costumes de couple seraient plus qu’une simple coordination – ils seraient parfaitement assortis.

6 T’Challa et Nakia

Pour ce costume, utilisez vos talents de bricoleur pour transformer un body rouge et de hautes bottes ou pantalons en cuir en armure de Nakia et faites en sorte que votre autre moitié soit en tenue de Black Panther de la tête aux pieds avec un body et un masque.

7 Prince Eric et Ariel

Ce dont vous avez besoin pour réussir un costume de couple convaincant sur le thème de la Petite Sirène : un haut violet, une jupe verte, de longs cheveux roux, une veste blanche formelle et quelques ornements (comme des glands et des coquillages) pour transformer les pièces.

8 Pirates des Caraïbes

Un pirate n’est rien sans un chapeau de pirate et beaucoup d’eye-liner noir (et une bouteille de rhum). Tout le reste des accessoires, comme un haut blanc à volants, un corset et des bottes en cuir, est facultatif.

9 Star-Lord et Gamora

Vous aimez les Gardiens de la Galaxie ? Et, plus important encore, avez-vous de la peinture corporelle verte qui traîne ? Si vous avez répondu “oui” à ces deux questions, alors vous adorerez cette idée de costume de couple Disney.

dix Buzz l’Éclair et Jessie

* Techniquement * Buzz est celui qui se retrouve avec Jessie, donc si vous voulez que votre costume de couple ait un angle romantique, optez pour cette idée mignonne de Toy Story.

11 Jack et Sally Skellington

Il est temps de retirer le maquillage d’Halloween et la peinture corporelle car il n’y a aucun moyen de retirer cette idée de costume de couple de The Nightmare Before Christmas sans cela.

12 Spider-Man et chat noir

Spider-Man et Mary Jane trop clichés pour vous ? Déguisez-vous plutôt en Felicia Hardy alias Black Cat. Ce costume de catsuit est de toute façon plus amusant.

13 Taco et Belle

Si vous aimez un bon costume de jeu de mots, mais que vous devez assister à une fête Disney, voici une idée pour vous. Demandez à l’un de vous de se déguiser en Belle de La Belle et la Bête et l’autre en taco. Tu piges ?!

14 bogues dans la vie d’un bogue

Film de Disney, mais faites-le à la mode. Cette interprétation des insectes dans A Bug’s Life est la preuve que votre costume ne doit pas nécessairement être une réplique littérale des personnages du film et peut simplement servir d’inspiration à la place.

15 Le Chapelier Fou et Alice

Alice au pays des merveilles a tellement de personnages avec de superbes costumes que lorsqu’il s’agit de former un couple inspiré par l’histoire, vous avez le choix. Si vous ne voulez pas rappeler aux gens qui vous êtes toute la nuit, optez pour deux des plus reconnaissables : le Chapelier Fou (@camerondallas) et Alice elle-même.

16 employés de Pizza Planet

Je vous parie cinq dollars que personne d’autre à la fête ne portera ce costume de couple créatif lors de votre fête d’Halloween. Seuls les vrais fans de Toy Story obtiendront la référence si vous et votre SO vous présentez dans des uniformes de livraison Pizza Planet.

17 Billy et Winifred

Wini est généralement considérée comme faisant partie d’un costume de groupe Hocus Pocus avec ses sœurs Sarah et Mary, mais vous pouvez également en faire un costume de couple en ramenant son ancien amant Billy de la tombe.

18 Dr Facilier et Tiana

Le prince Naveen est cool et tout, mais ce costume de couple de La princesse et la grenouille associe deux favoris : les princesses Disney et les méchants Disney. Le combo parfait pour Halloween.

19 Flynn Rider et Raiponce

Un moyen rapide et pas cher de faire des cheveux aussi longs que ceux de Raiponce dans Tangled ? Utilisez du fil.

20 Aladin et Jasmin

Celui-ci peut nécessiter l’achat de costumes Aladdin préfabriqués, mais vous pouvez utiliser des accessoires que vous possédez déjà (bijoux en or et attaches pour cheveux) pour le rendre unique.

21 Chewbacca et la princesse Leia

Le costume de Leia (une robe blanche et ses petits pains emblématiques) est la partie la plus simple pour retirer ce costume de couple – c’est le costume Chewbacca complet sur lequel vous devrez passer du temps.

22 Prince charmant et Cendrillon

Vous n’avez pas de chaussons de verre et de robe de bal princesse dans votre garde-robe ? Pas nécessaire! Tant que vous avez une robe bleue et un bandeau bleu pour Cendrillon et une chemise et une ceinture pour le prince charmant, vous pouvez certainement créer un costume de couple Disney à la dernière minute.

23 Max et Roxanne

Non seulement Max et Roxanne de A Goofy Movie sont l’un des couples les plus mignons de Disney, mais ils constituent également l’idée de costume de couple Disney la plus mignonne. La meilleure partie? Vous pouvez combiner les looks avec des objets que vous possédez probablement déjà.

24 Proto Zoa et Zenon

Ce film de Disney Channel vous a fait chanter “Zoom zoom zoom, fais que mon cœur fasse boum boum”, constamment dans la journée, et tout le monde à votre fête d’Halloween fera de même cette année.

25 Li Shang et Mulan

Habillez-vous comme ces célèbres personnages Disney de Mulan et préparez-vous à entendre des gens chanter des chansons du film toute la nuit.

26 Bert et Mary Poppins

Encore mieux si vous avez de mignons petits pingouins avec vous ! Une robe blanche et un costume rayé, chacun avec leurs propres chapeaux assortis, permettront à tout le monde de se lancer dans des chansons de cette comédie musicale classique.

27 R2D2 et la princesse Leia

Vous n’avez personne d’autre pour votre costume de couple ? Utilisez plutôt un accessoire et faites-le fonctionner ! Une poubelle a été transformée en ce costume R2D2, ce qui le rend également parfait pour dire à tout le monde à quel point votre rendez-vous est nul toute la nuit.

28 Stitch et Nani

Lilo et Stich, bien qu’un excellent choix pour un duo Disney, est une évidence. Au lieu de cela, incarnez la sœur aînée de Lilo, Nani. Si vous n’avez pas de costume Stitch pour tout le corps (euh, qui en a ?), suivez un tutoriel de maquillage.

29 Tempête et Aquaman

Si nous voulons devenir techniques, Aquaman fait partie de DC Comics et seul Storm (de Marvel Comics) serait considéré comme Disney, mais quand un costume de couple sur le thème des super-héros a l’air aussi bien ensemble, personne ne s’en souciera ni ne le remarquera.

30 Robin des Bois

Qui a également eu le béguin pour le renard animé dans ce film ? Juste moi? Frais. Quoi qu’il en soit, Robin Hood et Lady Marian font un costume de couple Disney mignon et plus non conventionnel.

