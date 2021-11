Charles Holmes et Grace Spelman donnent leurs critiques de l’album le plus attendu de 2021, Adele’s 30 (0:00). Ils décomposent ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné et si l’album mérite les éloges et les éloges immédiats qu’il reçoit. Ensuite, Charles et le producteur Justin Sayles se souviennent du rappeur de South Memphis Young Dolph après son décès tragique (36:00).

Producteur : Justin Sayles

Producteur associé : Lani Renaldo

