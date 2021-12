30% de réduction sur les accessoires Apple chez Simply Mac

En tant que plus grand partenaire Apple Premier en Amérique du Nord, Simply Mac propose non seulement des réparations certifiées Apple et vend les derniers produits Apple, mais propose également plus de 1 000 accessoires Apple. Continuez à lire pour découvrir les meilleurs accessoires Apple jusqu’à 30 % de réduction en cette période des fêtes ainsi que jusqu’à 200 $ de réduction sur les Mac chez Simply Mac.

Obtenez jusqu’à 30 % de réduction sur les accessoires Apple et jusqu’à 200 $ de réduction sur les Mac

Jusqu’au 13 décembre, Simply Mac propose des remises importantes sur une gamme des meilleurs accessoires (ainsi que la livraison gratuite aux États-Unis), ce qui permet d’offrir facilement à quelqu’un que vous aimez une expérience Apple complète.

Et si vous cherchez à offrir un Mac, vous trouverez des remises allant jusqu’à 200 $ chez Simply Mac sur certains des derniers modèles, notamment :

30 % de réduction sur les étuis rigides Incase Dots pour Mac – Protégez ce cadeau de vacances avec un étui rigide élégant à un prix exorbitant.

25% de réduction sur Beats Flex – Vous avez quelqu’un qui souhaite profiter d’une qualité audio incroyable et aime rester actif ? Ne cherchez pas plus loin. Le Beats Flex est le meilleur casque actif du marché. Et maintenant c’est 25% de réduction

30 % de réduction sur le Braven BRVS-S – Vous avez un adolescent qui souhaite apporter sa musique à la piscine ou à la plage ? Le Braven BRVS-S est un haut-parleur étanche qui a le punch que votre adolescent veut.

25% de réduction sur l’étui Native Union AirPods Pro – Protégez vos AirPods tout en vous assurant que tout le monde sait à qui ils appartiennent les AirPods grâce à l’étui coloré Native Union Pro.

25% Satéchi – Vous avez un technicien à la maison ? Ils vont adorer les produits Satechi. Des souris aux claviers en passant par les supports iMac, Satechi fabrique de beaux produits à un prix difficile à battre. Maintenant, économisez 25 % de plus sur ce prix déjà bas.

10 % de réduction sur les bracelets Apple Watch – Ne leur offrez pas seulement une Apple Watch ! Offrez-leur la possibilité de se l’approprier avec un nouveau bracelet Apple Watch à 10 % de réduction sur la vente au détail.

Cette liste ne fait qu’effleurer la surface des offres que Simply Mac propose pendant la période des fêtes, alors vérifiez tout ce qui est en vente sur le site Web de Simply Mac ou en personne dans votre magasin local.

Assurez-vous également de vous inscrire à la liste de diffusion de Simply Mac pour être le premier à en savoir plus sur son énorme événement du Super samedi prévu pour le 18 décembre.

Réparation certifiée Apple chez Simply Mac

Vous avez repoussé la réparation d’un de vos appareils Apple ? Tous les magasins Simply Mac disposent de techniciens certifiés Apple et acceptent les visites sans rendez-vous. Cela vaut pour les réparations Apple sous et hors garantie. Et vous avez toujours la possibilité de prendre rendez-vous aussi!

Avec plus de 1 000 accessoires Apple en ligne et dans chaque magasin, Simply Mac a tout pour protéger et améliorer l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple Watch, des étuis et protecteurs d’écran aux concentrateurs, adaptateurs, câbles, etc.

Simply Mac propose également des plans de protection pour Mac et iPad, y compris une couverture contre les dommages accidentels et le vol avec de nouveaux prix plus bas et aucune franchise.

