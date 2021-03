30% de réduction sur les offres Apple MagSafe + AirPods Pro et plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par un 40% de réduction vente sur les chargeurs et étuis officiels Apple MagSafe. C’est aux côtés des AirPods Pro à 160 $ et un nouveau bas sur le dernier iPad Air à 70 $ de rabais. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

40% de réduction sur les offres Apple MagSafe Charger

Verizon Wireless lance un nouvel achat plus et économisez une vente qui prend jusqu’à 40% de réduction une sélection d’accessoires pour smartphone. Parmi toutes les offres éligibles, nos meilleurs choix appartiennent à la gamme Apple de coques et chargeurs MagSafe pour iPhone 12. Dans l’ensemble, ce sont les meilleurs prix à ce jour sur les nouveaux accessoires de première partie et bien en dessous des offres précédentes, que vous économisiez 30% ou 40%.

Ceux qui viennent de prendre un iPhone 12 et cherchent à le compléter avec des accessoires trouveront les offres du jour particulièrement remarquables, car le chargeur Apple MagSafe Duo peut être livré avec un étui en silicone MagSafe et un chargeur MagSafe standard pour 153 $. C’est 64 $ de rabais sur le tarif en vigueur et 30 $ sous les plus bas de tous les temps combinés sur les accessoires.

Les AirPods Pro tombent à 160 $ ​​dans la vente de remise à neuf de Woot

Woot propose une réduction sur une sélection d’Apple AirPods certifiés remis à neuf de 10 $. Parmi toutes les économies, les AirPods Pro à 160 $ est notre premier choix. Ayant initialement rapporté 249 $ et à 220 $ à l’état neuf chez Amazon, l’offre d’aujourd’hui représente 35% d’économies et correspond à notre mention précédente pour le plus bas de tous les temps.

Avec la suppression active du bruit en tête, les AirPods Pro arrivent comme les écouteurs les plus performants d’Apple, mais avec d’autres fonctionnalités notables telles que l’audio spatial, Hey Siri, etc. Cela s’ajoute à la résistance à l’eau IPX4 pour s’assurer qu’ils peuvent suivre les entraînements, ainsi que jusqu’à 24 heures de lecture avec l’étui de chargement. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Le dernier iPad Air arrive chez Amazon avec une réduction de 70 $

Amazon propose actuellement le dernier iPad Air Wi-Fi 256 Go Apple 10,9 pouces pour 679 $ dans certains styles. En baisse par rapport au tarif habituel de 749 $, vous économisez 70 $ avec l’offre d’aujourd’hui battant notre mention précédente de 1 $ et marquant un nouveau plus bas historique d’Amazon. Les modèles 64 Go sont également en vente pour 559 $, en baisse de 600 $.

Le dernier iPad Air d’Apple arrive avec un écran bord à bord de 10,9 pouces et la prise en charge de l’Apple Pencil, ce qui le rend tout aussi idéal pour le dessin et d’autres travaux créatifs que pour binging Netflix et autres. Tout est alimenté par le nouveau processeur A14 Bionic qui est complété par Touch ID dans le bouton d’alimentation, la connectivité Wi-Fi 6 et un port USB-C. Découvrez de plus près toutes les fonctionnalités de notre couverture de lancement.

