30% de réduction sur les offres groupées Apple MagSafe, plus

Une nouvelle semaine est maintenant en cours et titrée par 30% d’économies sur les packs d’accessoires officiels Apple MagSafe. C’est à côté d’un 59 $ remise sur les AirPods Max et le nouvel iPad mini 2021 avec livraison le jour du lancement à 40 $ de rabais. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Les packs officiels Apple MagSafe sont désormais à 30 % de réduction

Pour célébrer le lancement du tout nouvel iPhone 13, Verizon Wireless lance une série de nouveaux plus bas historiques sur les chargeurs et étuis officiels Apple MagSafe. En offrant les toutes premières baisses de prix que nous avons vues sur les étuis de la série iPhone 13 qui viennent de sortir, ainsi qu’une très rare démarque sur le nouveau pack de batterie MagSafe, il y a 30% d’économies à réaliser tout au long de la vente. La plus notable de ces nouvelles offres groupées chez Verizon est le nouveau pack batterie Apple MagSafe en vente pour la première fois. Descendre à 111 $ lorsqu’il est associé à un chargeur officiel MagSafe et à l’adaptateur USB-C 20 W d’Apple, vous obtenez 47 $ d’économies par rapport au tarif habituel de 158 $ et le meilleur rapport qualité-prix à ce jour.

La nouvelle batterie MagSafe d’Apple arrive avec un design compact pour faire le plein de votre iPhone 12 ou de votre prochain iPhone 13 avec MagSafe. Bien qu’il ne puisse fournir que 5 W de puissance à partir de la batterie intégrée, le branchement via son port USB-C vous permet de profiter pleinement des vitesses de 15 W. Plongez dans notre article sur les premières impressions pour un examen plus approfondi.

Apple AirPods Max voir 59 $ de réduction sur Amazon

Amazon propose désormais Apple AirPods Max pour 490 $. En baisse de 549 $, vous envisagez jusqu’à 59 $ d’économies, avec l’offre d’aujourd’hui marquant la meilleure remise Amazon en près de deux mois et une chance notable de ramener à la maison les récentes canettes hi-fi à prix réduit.

Offrant une expérience d’écoute phare soutenue par la puce H1 d’Apple, les nouveaux AirPods Max arrivent avec l’une des meilleures suppressions de bruit actives que vous trouverez sur le marché. Cela s’accompagne de la prise en charge de Hey Siri, Spatial Audio et de 20 heures de lecture par charge. Une construction haut de gamme complète l’équation, associant un cadre en aluminium à un auvent en maille tricotée et à des coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme. Nous avons trouvé qu’ils étaient une offre convaincante mais coûteuse dans notre examen pratique, bien que l’accord d’aujourd’hui aide certainement avec ce dernier

Économisez 40 $ sur le nouvel iPad mini 2021 d’Apple avec livraison le jour du lancement

Une fois que les retards d’expédition ont commencé à s’installer, vous pouvez toujours profiter du tout nouvel iPad mini 2021 d’Apple avec la livraison le jour du lancement en vente. Passer à 459 $ pour le modèle 64 Go dans les quatre couleurs, vous économisez 40 $ sur le tarif en vigueur sur Amazon tout en marquant la meilleure remise à ce jour.

La dernière itération de l’iPad mini arrive avec le même affichage bord à bord plein écran que nous attendons de tous les autres iPads récents, juste dans un boîtier encore plus compact. Son écran de 8,3 pouces intègre Touch ID dans le bouton d’alimentation et est désormais alimenté par la puce A15 Bionic. Outre jusqu’à 256 Go de stockage, il existe également l’avantage supplémentaire de la connectivité 5G sur certains modèles et la prise en charge d’Apple Pencil 2 pour compléter le package.

