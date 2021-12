30 décembre Omicron Live Tracker, Delhi, Mumbai, règles Covid en direct, symptômes et cas de la nouvelle variante Omicron en Inde, dernière mise à jour de l’enregistrement des vaccins contre le coronavirus, Covid-19 Inde Dernières actualités en direct

Coronavirus Omicron Live Tracker: le Royaume-Uni célèbre l’anniversaire du vaccin COVID d’Oxford/AstraZeneca

Le Royaume-Uni marque jeudi le premier anniversaire de l’approbation du vaccin Oxford/AstraZeneca pour se protéger contre le COVID-19, également fabriqué et administré en Inde sous le nom de Covishield dans le cadre d’un partenariat avec le Serum Institute of India (SII ). Le Premier ministre britannique Boris Johnson a reconnu que le vaccin produit par des scientifiques de l’Université d’Oxford et fabriqué par AstraZeneca avait aidé le monde à lutter contre la pandémie de COVID-19 et sauvé des millions de vies. « Notre lutte contre le COVID au Royaume-Uni et dans le monde n’aurait pas été possible sans le vaccin Oxford/AstraZeneca », a déclaré Johnson. « Développé par de brillants scientifiques à Oxford et délivré sans but lucratif grâce à AstraZeneca, ce vaccin a fourni 50 millions de doses au public britannique et plus de 2,5 milliards à plus de 170 autres pays. Nous pouvons tous être incroyablement fiers et reconnaissants d’un coup qui a sauvé des millions de vies », a-t-il déclaré. – PTI