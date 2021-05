30% des bijoux en or indiens poinçonnés: mise en œuvre du poinçonnage prolongée jusqu’au 15 juin

En tant que consommateur d’or, on sera assuré de l’authenticité du bijou, s’il est poinçonné.

Les acheteurs de bijoux en or de qualité et de pureté éprouvées devront attendre encore un peu. La date de mise en œuvre du poinçonnage des bijoux en or a été reportée au 15 juin 2021. Auparavant, elle devait être mise en œuvre à partir du 1er juin 2021, le gouvernement ayant fixé la date pour rendre obligatoire la vente d’or poinçonné.

Le poinçonnage permettra aux acheteurs de bijoux de faire le bon choix et de les éviter de toute confusion inutile lors de l’achat d’or. À l’heure actuelle, seuls 30% des bijoux en or indiens sont poinçonnés.

En tant que consommateur d’or, on sera assuré de l’authenticité du bijou, s’il est poinçonné. Donc, si vous achetez de l’or 18 carats qui est poinçonné, cela signifie en fait que les pièces 18/24 sont en or et le reste en alliage. Il est important qu’en tant que client, vous n’achetiez que de l’or certifié Hallmark.

Dans le cadre du système de poinçonnage du Bureau of Indian Standards, les bijoutiers sont enregistrés pour vendre des bijoux poinçonnés et des centres de test et de poinçonnage reconnus. Selon le World Gold Council, l’Inde compte environ 4 bijoutiers lakh, dont seulement 35879 ont été certifiés BIS.

Le poinçonnage des bijoux ou des artefacts est nécessaire pour renforcer la crédibilité des bijoux en or et la satisfaction du client par le biais d’une assurance par un tiers pour la pureté / finesse marquée de l’or, la protection des consommateurs.

Le poinçon BIS sera pour trois catégories – 14 carats (14K585), 18 (18K750) carats et 22 (22K916) carats avec la marque / numéro d’identification du centre A&H et la marque / numéro d’identification du bijoutier.

Pour identifier l’or poinçonné, il faut au moins chercher ces 4 signes ou symboles poinçonnés:

1. Marque BIS

2. Pureté en carats et finesse (n’importe laquelle)

a) 22K916 – Égal à 22 carats

b) 18K750 – Égal à 18 carats

c) 14K585 – Égal à 14 carats

3. Marque d’identification ou numéro du centre de poinçonnage

4. Marque d’identification ou numéro du bijoutier

Le Bureau of Indian Standards (BIS) est autorisé à effectuer le poinçonnage des bijoux en or et tout bijou peut demander une licence et le numéro d’enregistrement avant de faire poinçonner ses bijoux.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.