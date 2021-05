30% des bons payeurs pré-covid qui avaient opté pour un moratoire ont du mal à rembourser maintenant

La plupart des emprunteurs appartenaient au groupe d’âge moyen et étaient soit des professionnels indépendants, soit des entreprises et étaient principalement concentrés dans les villes métropolitaines.

Faire des paiements en temps opportun sur les prêts devient un défi de taille pour ceux dont la situation financière a été affectée en raison de Covid-19. Les verrouillages dans certaines régions du pays se traduiront par une baisse du niveau de revenu pour de nombreux hommes d’affaires, tandis que de nombreux salariés doivent encore obtenir de nouveaux emplois ou annuler leurs réductions de salaire survenues l’année dernière.

Tout nouveau crédit à l’avenir dépendra de la cote de crédit de l’individu. Il devient d’autant plus important pour les particuliers de continuer à payer EMI sur leurs prêts afin de maintenir leur pointage de crédit. Afin de prendre le pouls de la scène des emprunts au milieu de Covid-19, FE Online dans une interview par e-mail a pris contact avec Anshuman Panwar, cofondateur, Creditas Solutions. Voici quelques extraits:

Quelle est la situation des banques en matière de reprise?

Du point de vue des institutions financières, la crise du COVID-19 a déclenché des implications spécifiques pour la gestion et l’atténuation du risque de crédit. Au cours des derniers mois, les banques se sont adaptées à la nouvelle dynamique et ont exploré de nouvelles approches potentielles face aux défis. En l’absence de collecte physique via des agents de recouvrement, les banques s’appuient sur l’engagement numérique des clients pour éviter une augmentation des impayés.

Quel a été l’impact général de la situation financière de Covid-19 sur les emprunteurs de détail?

Pendant le moratoire, un certain nombre de professionnels salariés, propriétaires d’entreprises se sont prévalus du moratoire sanctionné par la RBI, juste pour pouvoir économiser des liquidités en cas de besoin. Selon des enquêtes indépendantes, environ 45% des emprunteurs de détail avaient profité de la facilité de moratoire de RBI.

Les taux de rebond des chèques sont toujours environ 20% plus élevés que leurs niveaux pré-covid et avec la deuxième vague de Covid, devraient augmenter Le taux de rebond pour les clients qui avaient un score de crédit élevé pré-covid est d’environ 24% Le taux de rebond pour les clients qui avaient un faible score de crédit pré-covid est d’environ 46% Environ 25 à 30% des clients pré-covid étaient considérés comme de bons payeurs, ont opté pour le moratoire et ont par la suite du mal à rembourser.

Le programme de moratoire sur les prêts a été prolongé jusqu’au 31 août, puis les emprunteurs de détail individuels ont eu la possibilité d’opter pour le programme de restructuration de la RBI avec les banques. Dans quelle mesure a-t-il été couronné de succès et combien d’emprunteurs particuliers auraient profité du plan de restructuration de la RBI?

Les plans de restructuration ponctuels avaient permis une refonte de la dette sans abaisser la note à la catégorie non performante et étaient accessibles à tous les emprunteurs. Ces programmes ont été fermés en décembre pour les grands emprunteurs et en mars pour les petites entreprises.

Le programme de restructuration de RBI a été utilisé par environ 20% des clients qui avaient opté pour le programme de moratoire. Cela a été utile car il y avait encore une grande population d’emprunteurs qui avaient besoin de plus de temps pour bâtir leurs finances et qui ont demandé aux banques de restructurer leurs engagements.

Pour aider davantage les emprunteurs, en août 20, la RBI a proposé un plan de restructuration unique pour les emprunteurs personnels et professionnels touchés par le stress du COVID-19. Conformément aux tendances du secteur, une moyenne de 12 à 15% des clients soumis au moratoire ont opté pour le programme. La plupart des emprunteurs appartenaient au groupe d’âge moyen et étaient soit des professionnels indépendants, soit des entreprises et étaient principalement concentrés dans les villes métropolitaines.

En quoi le moratoire 1.0 était-il différent du moratoire 2.0?

Au cours du premier mois du moratoire 1.0, moins de 10% des clients ont opté pour l’installation. Cependant, avec l’extension du verrouillage et les revenus des gens affectés, plus de clients ont opté pour l’installation, ce qui a permis à RBI de prolonger le moratoire pour une autre période de trois mois, soit jusqu’en août 20. Moratorium 2.0 a vu une énorme augmentation des opt-ins jusqu’à 43% des clients qui s’y sont inscrits.

