30% des contenus Netflix sont des séries, pourquoi continuent-ils de croître ? | Divertissement

La première plateforme de streaming de contenus audiovisuels a redoublé d’efforts pour créer plus de séries que jamais ces dernières années, et la justification pourrait être assez simple selon les experts.

Bien sûr, vous avez Netflix à la maison. Soit votre compte, soit celui d’un ami ou d’un membre de votre famille. Mais nous pouvons vous assurer, avec une sécurité presque totale, qu’il n’y a pas de foyer espagnol qui ne profite pas de Netflix sur la télévision du salon, un lieu sacré où la famille se rassemble pour profiter.

Et si vous avez Netflix, cela signifie que vous regardez des séries. De nombreuses séries. Et non seulement vous les voyez mais vous en discutez aussi avec vos parents et avec vos amis. C’est la bonne chose à propos de la série, qu’ils sont plus susceptibles d’être discutés que les films.

Cela dit, il est temps d’ouvrir le melon, car ce dont nous voulons parler aujourd’hui, c’est de la série, car comme l’a montré l’expert en données Victoriano Izquierdo, les séries diffusées sur Netflix en 2021 représentent 45% des nouveaux contenus de la plateforme.

La plupart des titres sur @Netflix sont encore des films (70%) mais la tendance est claire : de plus en plus d’émissions télévisées sont produites chaque année. 45% des nouveaux titres sortis cette année sont des émissions de télévision contre 10%, il y a 20 ans … Analysé avec @graphext + @shivamshaz de grands ensembles de données https://t.co/kQzRsgSXFt pic.twitter.com/syrJxOXtrA – Victoriano Izquierdo (@victorianoi) 25 octobre 2021

Et la question est que Il y a 20 ans ce chiffre tombait à 10 %, puisqu’au début des années 2000 le cinéma était le roi du contenu. Quelque chose qui a changé avec l’arrivée de la télévision en streaming.

L’hypothèse pour expliquer ce phénomène, selon Victoriano, est que les gens ont tendance à préférer les séries aux films parce que vous pouvez raconter une bien meilleure histoire avec des personnages dont les actions et les motivations peuvent être comprises par le public après des heures et des heures à l’écran.

Et, comme l’explique l’expert, les personnages de la série « nous les connaissons mieux que beaucoup de nos amis dans la vraie vie ».

La tendance Netflix n’est pas unique, comme le montrent les graphiques, puisque s’il y a moins d’émissions sur Amazon Prime que sur Netflix (20% vs 30%), la tendance en faveur des séries est également nette.

Bien que certains critiques de films classiques puissent être surpris par cela, nous, en tant que consommateurs réguliers de Netflix, Prime Video ou HBO Max, ne sommes pas pris au piège de l’actualité, car nous n’avons qu’à allumer la télévision et à regarder notre dernier contenu.