30 idées de cadeaux pour Thanksgiving 2021 – Cadeaux de Thanksgiving à envoyer

Courtoisie

Des vacances consacrées à manger de la nourriture délicieuse et à penser à tout ce pour quoi nous sommes reconnaissants semblent assez complètes telles quelles. Mais qui peut dire que nous ne pouvons pas améliorer un peu notre jeu ? Et par là, je veux dire jeter des cadeaux dans le mélange. Cela peut sembler une idée étrange au début, mais écoutez bien. L’une des raisons pour lesquelles Thanksgiving est une journée si amusante est qu’il n’y a pas d’attente de cadeaux. Ce que je suggère, cependant, n’est pas nécessairement un gros échange de cadeaux le matin de Thanksgiving. Au lieu de cela, c’est l’occasion d’apporter une petite gâterie à quelqu’un s’il vous invite pour un repas entre amis ou pour montrer à un être cher que vous êtes reconnaissant d’avoir cuisiné votre tarte préférée. Alors, je vous présente une liste d’idées cadeaux pour Thanksgiving car après tout, Thanksgiving est une question de gratitude – et vous pouvez certainement choisir de l’exprimer avec des cadeaux.

Parce que les idées de cadeaux pour Thanksgiving ne sont pas totalement une chose ~ officielle ~, vous pouvez faire preuve d’un peu de créativité cette saison ! Si votre cadeau aime la décoration intérieure, optez pour une citrouille en verre chic ou un jeu de société esthétiquement agréable dont toute la famille peut profiter. Et bien sûr, vous ne pouvez jamais vous tromper avec quoi que ce soit en rapport avec la nourriture et les boissons, comme un magnifique bouchon de vin ou des biscuits végétaliens. Les possibilités avec les cadeaux de Thanksgiving sont vraiment infinies, alors parcourez cette liste de 30 choix pour un peu d’inspiration pour le jour de la Turquie.

1

Ces citrouilles en verre

Objet citrouille en verre

Il n’y a rien de plus festif que ces citrouilles en verre. Changer d’avis.

2

Ce jeu de Scrabble épique

Scrabble® Édition Deluxe

Cet ensemble de Scrabble n’est pas seulement un trésor d’amusement en famille à venir, mais il est assez chic pour s’asseoir sur n’importe quelle table basse.

3

Ce savon pour les mains fantaisie

Savon Liquide Rose Noir & Oud NEST Fragrances amazon.com

21,47 $

D’accord, j’ai envie d’offrir du savon pour les mains en cadeau, mais ce choix NEST est le parfum parfait pour l’automne. De plus, une bonne hygiène est importante !

4

Ces verres à vin Gorge

Verre simple sans pied Estelle Verre coloré estellecoloredglass.com

30,00 $

Ces magnifiques verres à vin méritent d’être offerts en cadeau pendant les vacances. Versez un grand verre de Chardonnay dans l’un de ces chiots, et vous êtes prêt à tout.

5

Cette bougie citrouille

Bougie citrouille épicée Voluspa nordstrom.com

32,00 $

La façon ultime de célébrer les vacances d’automne est avec des citrouilles. (Je ne fais pas les règles, k?) Et cette bougie Voluspa Spiced Pumpkin Latte est * le baiser du chef. *

6

Ce bouquet séché

Les tiges urbaines Delancey urbanstems.com

105,00 $

Les compositions florales séchées deviennent l’un des cadeaux les plus tendance – et pour cause. Ils sont magnifiques et durent plus longtemps que les bouquets ordinaires.

7

Ce jeu d’empilement de luxe

Jeu d’empilage de pierres marbrées West Elm West Elm

130,00 $

Juste une autre option qui est à la fois parfaite pour les soirées de jeux en famille et assez chic pour rester exposée toute l’année.

8

Ce bouchon de vin cool

Bouchon de bouteille en jaspe rouge poli

Pas fini avec la bouteille de vin ? Aucun problème. Ce bouchon de vin chic vient à la rescousse.

9

Cette citrouille en fonte

Citrouille en fonte émaillée Staub Cocotte Williams Sonoma williams-sonoma.com

199,95 $

Si vous voulez vraiment gâter quelqu’un, cette cocotte à la citrouille Staub est le cadeau ultime de Thanksgiving. Je veux dire, un morceau de batterie de cuisine pourrait-il être plus mignon que ça ?

dix

Ces biscuits végétaliens

Biscuits végétaliens moelleux et croquants Aliments Partake amazon.com

41,99 $

Biscuits végétaliens moelleux et croquants ? Wow, il ne pouvait vraiment pas y avoir de cadeau de Thanksgiving plus délicieux.

Onze

Ces sous-verres en marbre

Sous-verres ronds Silver Art Bordure dorée, lot de 4 Godinger amazon.com

19,95 $

Empêchez les anneaux sur n’importe quelle table sans sacrifier le style. Ces beautés en marbre sont parfaites pour un usage quotidien ou pour sortir lors d’un cocktail.

12

Ce sac à bûches

Le sac à bûches My Kitchen amazon.com

165,00 $

Si votre cadeau a un foyer au bois, ce sac à bûches est épique. Il vous permet de transporter du bois sans vous salir les mains et les vêtements, ce qui est un avantage majeur.

13

Ces sets de table en papier

Give Thanks Napperon Hester and Cook hesterandcook.com

29,95 $

La meilleure chose à propos des sets de table en papier de Hester & Cook est que vous pouvez les utiliser une fois et les jeter (ou recycler!) Quand ils sont sales. Ils sont également livrés en pack de plusieurs, vous pouvez donc avoir des sauvegardes pour les mangeurs désordonnés.

14

Cette adorable bougie

Bougie Yin Yang Céramique – Thé Vert Aloe paddywax bando.com

34,00 $

À quel point cette bougie serait-elle mignonne comme pièce maîtresse d’une délicieuse tartinade de Thanksgiving ?! Ils rendraient n’importe quelle table digne d’Insta à coup sûr.

quinze

Cette jolie assiette à tarte

Sweetie Pie Great Jones Goods greatjonesgoods.com

45,00 $

Cette assiette à tarte est honnêtement assez mignonne pour que celui qui la reçoit ne remarquera probablement pas que vous ne lui avez pas fait de tarte.

16

Ces sacs réutilisables

Sacs Trippy Checkers, ensemble de 3

Si je suis honnête, les sacs réutilisables (surtout quand ils sont aussi adorables) sont toujours une excellente option cadeau. Ils ont tellement d’utilisations et aident tout le monde à réduire les sacs à usage unique.

17

Ce plateau de service

Planche de service en bois récupéré avec coin en racine de teck Crate and Barrel crateandbarrel.com

34,95 $

Un guide de cadeaux de vacances ne serait pas complet sans un superbe plateau de service, n’est-ce pas ? Ce médiator est également fait de bois récupéré !

18

Cette couverture lestée

Couverture lestée Baloo Living balooliving.com

159,00 $

Il ne fait aucun doute que la période des Fêtes peut être très stressante. Si vous savez que votre cadeau traverse une période difficile, cette couverture lestée est un choix judicieux.

19

Cette bougie Punny

Pieds avant les gars ici pour la brûlure herefortheburn.com

35,00 $

Que nous parlions de citrouille, de myrtille, de pomme ou de chocolat, ce sont toujours des tartes avant les gars à Thanksgiving, surtout s’il s’agit de crème fouettée maison.

vingt

Ce vase sablier

Vase sablier coloré Times Ichendorf nordstrom.com

20,00 $

Juste un p’tit truc pour y mettre des fleurs… qui se trouve aussi être absolument magnifique. NBD.

vingt-et-un

Ces sacs à bouteilles de vin

Un toast pour l’hôte Winem Bottle Bags Buildinest amazon.com

12,99 $

Oui, ces sacs pour bouteilles de vin sont un merveilleux cadeau en eux-mêmes, mais ils seraient encore meilleurs avec du vin Cosmo à l’intérieur. * Indice, indice.*

22

Ce puzzle de 1 000 pièces

Puzzle de 1 000 pièces à la pièce révolution.com

36,00 $

Le travail à la pièce a toujours les puzzles les plus incroyables, et celui-ci ne fait pas exception. C’est comme assembler une œuvre d’art, les gars!

2. 3

Ces serveurs à salade

Serviteurs à salade : bois d’olivier et os noir

Personne ne pourra résister à manger ses légumes verts lorsque ces magnifiques couverts à salade seront utilisés.

24

Cet ensemble de serviettes

Serviettes festonnées 100% lin Fils de lit bedthreads.com

70,00 $

Aidez votre cadeau à dresser la table de Thanksgiving la plus emblématique de tous les temps avec ces serviettes en lin festonnées.

25

Ce duo de sauce piquante

Love & Luck 2-Pack Lola’s Fine sauce piquante lolasfinehotsauce.com

9,99 $

Soyons réalistes : tout le monde ne peut pas préparer un repas de Thanksgiving digne de la bave. Donc, c’est toujours une bonne idée d’avoir de la sauce piquante à portée de main. Juste au cas où, tu sais ?

26

Ce plat de cuisson au brie

Boulangerie Fromage Gourmet Provence, Ensemble de 3 Trudeau crateandbarrel.com

19,95 $

Je parie que vous ne saviez même pas que les plats à base de brie existaient parce que je ne le savais certainement pas. Mais maintenant que nous le savons tous, considérons que le jeu a changé.

27

Ce livre de table basse

Architectural Digest à 100 ans : un siècle de style

Vous ne pouvez jamais avoir trop de livres de table basse, et ce choix s’adapte honnêtement à tout type de décoration intérieure.

28

Ce casier à vin

Casier à vin en nid d’abeille

Offrez à vos proches un endroit pour stocker tout le vin qu’ils collectent probablement pendant la saison des fêtes. Vous ne pouvez pas manquer avec ce support en nid d’abeille.

29

Ce sweat-shirt pour le jour du match

Gameday Best Day Pull Packed Party Packedparty.com

62,00 $

Si votre cadeau est un fan de football – ou quelqu’un qui vient juste pour les collations – cet adorable sweat-shirt est un must.

30

Ce Roku pratique

Bâton de diffusion

Qu’est-ce que Thanksgiving sans un après-midi passé à regarder la télévision ? Avec une clé Roku, vous pouvez obtenir presque toutes les applications de streaming directement sur votre téléviseur ! C’est un changeur de jeu.

Maggie Griswold Maggie Griswold est une écrivaine de mode et de style de vie, passionnée de design d’intérieur et amoureuse de Shakespeare qui réside actuellement sous le soleil de Los Angeles – où elle souhaite constamment qu’il fasse plus froid.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

