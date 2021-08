30 incroyables idées de costumes d’Halloween pour vos meilleurs amis

Instagram

Tout le monde sait que la meilleure partie d’une soirée est lorsque vous vous préparez avec vos amis, et c’est particulièrement le cas la nuit d’Halloween. Les vacances effrayantes sont toujours un bon moment (euhhh, qui n’aime pas les bonbons et les costumes ?), Mais c’est * le plus amusant * quand vous pouvez vous habiller avec votre meilleure amie ou un groupe d’amis dans des looks coordonnés. (Cette année cependant, assurez-vous de suivre les directives du CDC, comme vous assurer que vous n’êtes pas à de grands rassemblements intérieurs et que vous portez des masques !)

Tout costume effrayant, costume de jeu de mots ou costume de bricolage parmi lesquels choisir est encore meilleur lorsque vous avez quelqu’un pour s’habiller avec vous. Je veux dire, rien n’est aussi amusant sans votre partenaire (ou vos partenaires) dans le crime, amirite ?! Cela dit, tous les costumes ne font pas un bon costume d’Halloween de meilleur ami, nous sommes donc venus vous aider avec quelques idées. Faites défiler pour découvrir les meilleurs looks à essayer avec votre meilleure amie ou votre groupe de besties, des personnages de Friends aux dessins animés classiques comme The Powerpuff Girls et bien plus encore.

1 les Powerpuff Girls

Combattez le crime (tout en ayant l’air mignon et aux couleurs coordonnées) avec vos deux amis cet Halloween.

2 hippies

Woodstock, quelqu’un ? Entrez dans l’ambiance ~ boho ~ avec des lunettes de soleil rondes, des accessoires pour cheveux, des hauts au crochet et des fleurs.

3 Le clip “Bootylicious”

Ce classique de Destiny’s Child a été conçu pour être un costume d’Halloween pour vous et vos amis. Ces coupes roses vous iraient si bien, croyez-moi.

4 Kim Kardashian et Paris Hilton

Les débuts ont juste frappé différemment. Coordonnez-vous les unes aux autres dans ces robes en cotte de mailles argentées et dorées pour canaliser Paris et Kim.

5 Paula et Olivia dans Le Lotus Blanc

Ce spectacle vient de se terminer, et il semble que l’amitié des personnages l’ait fait aussi, mais cela ne devrait pas vous empêcher d’être ces deux-là. Apportez des livres de Nietzsche et Freud pendant que vous y êtes.

6 Retour vers le futur

Les années 80 n’ont jamais été aussi belles. Avec ce costume, vous pouvez canaliser la décennie OU les années 50 lorsque Marty et Doc remontent le temps. Votre choix!

7 Euphorie Cast

Si vous n’avez pas encore regardé le spectacle et que vous ne connaissez pas mieux, ces costumes d’Euphoria Halloween n’ont absolument aucun sens en tant que costume de groupe, mais puisque vous et tous vos besties l’avez tous regardé un million de fois, vous pouvez apprécier à quel point le génie il est.

8 CCM

Ce costume de groupe de T-Boz, Chilli et Lisa “Left Eye” Lopes (alias TLC) peut prendre un peu de temps à assembler, mais le résultat en vaudrait la peine à 100%.

9 Tuer Bill

Je n’ai même jamais vu le film, mais je peux repérer un costume d’Halloween de Kill Bill à un kilomètre et demi. Si vous et vos amis avez besoin d’une idée de costume classique, allez comme Gogo Yubari, Elle Driver et la mariée vêtus de leurs looks signature.

10 B2K

Si vous étiez vivant au début des années 2000, je n’ai pas besoin de vous rappeler qui est B2K. Le groupe de garçons avait des tonnes de tenues coordonnées pour vous et vos amis parmi lesquelles choisir pour un costume, mais ce thème de denim est particulièrement nostalgique.

11 Le métier

* Techniquement * il y a quatre personnages principaux dans The Craft, mais s’il n’y a que vous et votre meilleure amie, vous pouvez toujours le faire fonctionner avec des costumes inspirés du film.

12 gros petits mensonges

Habillez-vous comme les personnages principaux de Big Little Lies de la scène quand ils sont tous vêtus de costumes d’Aubrey Hepburn. C’est comme deux costumes en un. Donc objectif.

13 Napoléon Dynamite

Vous vous souvenez quand Napoléon Dynamite était le film le plus drôle du monde ? Seize ans plus tard, il réalise le costume le plus drôle du monde.

14 Le captif des États-Unis

Avec des costumes aussi reconnaissables que ceux-ci, vous et votre meilleur ami n’avez même pas besoin de tout un groupe pour vous habiller avec vous pour réussir.

15 choses étranges

Rempli des meilleurs moments de la mode que les années 80 avaient à offrir, Stranger Things ne manque pas d’inspiration pour les costumes. Que vous ayez un BFF ou tout un tas d’entre eux, ce spectacle est le choix parfait pour Halloween.

16 Thelma et Louise

Un film sur les meilleurs amis fait le costume parfait pour les meilleurs amis, évidemment. Le fait que vous possédiez probablement déjà toutes les pièces dont vous avez besoin pour votre look (moins le cabriolet) le rend encore meilleur.

17 Gossip Girl

Jupe à carreaux, sacs de créateurs, chemisiers à nœud lavallière et exactement un bandeau = le classique des Upper East Siders.

18 Mario et Luigi

Frères pour la vie. Décidez qui doit porter du vert, qui doit porter du rouge, puis mettez une salopette par-dessus le tout.

19 Rachel et Monica d’amis

Honnêtement, mon genre de nuit. Ne soyez pas surpris si vous décidez tous les deux de sauter les festivités et de rester à l’intérieur pour regarder le spectacle de manière excessive.

20 Les dames de Clueless

Rollin’ avec les homiesssss. Choisissez votre personnage préféré dans le film, puis entrez dans son style des années 90.

21 NyQuil et DayQuil

Honnêtement contrarié de ne pas avoir pensé à cette idée de costume en premier. Et les bandeaux doseurs sont tellement parfaits.

22 filles fantastiques

Tu veux pas ? Si c’est le cas, préparez-vous à porter des tenues colorées en latex et des bottes blanches toute la nuit !

23 Katy Perry et Taylor Swift

Le costume est composé de compétences en résolution de conflits + restauration rapide.

24 baiser

Si vous voulez tous être hard-core pour Halloween, préparez-vous à porter des looks entièrement noirs avec la peinture faciale emblématique assortie.

25 Romy et Michèle

Les lycéennes préférées de tous et les minirobes pastel métalliques préférées de tous !

26 filles méchantes

Je ne veux pas être un pousseur, mais vous devriez probablement opter pour ce costume si vous avez quatre meilleures amies. Le mercredi on porte du rose!

27 Cruella de Vil et un Dalmatien

Si l’un de vous aime être effrayant et que l’autre n’aime pas ça, soyez Cruella et un chiot dalmatien.

28 Mike et Sully de Monsters, Inc.

La seule chose qui manque ? Bouh, bien sûr ! Connexes: Les costumes Onesie sont les meilleurs costumes.

29 Le lapin blanc et Alice

Si le chapelier fou et le lièvre ne vous font pas assez peur, optez pour des versions super effrayantes et un peu mortes d’Alice et du lapin blanc.

30 Jon Snow et Khaleesi

Ne dites pas à ces deux-là comment le spectacle se termine.

