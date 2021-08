30 $ La multiprise Kasa sur Amazon vous permet de contrôler 3 appareils avec Alexa

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il va sans dire que les prises intelligentes sont une technologie essentielle dans toute maison intelligente. Il se trouve également qu’ils fournissent ce qui est de loin le moyen le plus simple d’ajouter des fonctionnalités intelligentes à n’importe quel appareil stupide. Il ne pourrait pas être plus facile de configurer une prise intelligente. Une fois que vous l’avez fait, vous pouvez contrôler autant d’appareils « idiots » différents avec votre iPhone, Android. Vous pouvez même votre voix grâce à l’intégration avec des assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant.

Nous devons noter que les prises intelligentes préférées de nos lecteurs sont actuellement en vente au prix le plus bas de tous les temps. Dans cet esprit, c’est le moment idéal pour voir de quoi il s’agit. Êtes-vous nouveau dans l’espace de la maison intelligente? C’est la meilleure façon de commencer votre voyage vers la maison intelligente. Rendez-vous sur Amazon et vous trouverez Prises intelligentes TP-Link Kasa mini Wi-Fi pour seulement 6 $ chacun lorsque vous achetez un pack de 4. Ces prises intelligentes Kasa se vendent généralement entre 12 $ et 15 $ pièce, c’est donc une valeur fantastique !

TP-Link Kasa KP303 Barrette d’alimentation à prise intelligente Prix: 29,97 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Multiprise intelligente Kasa sur Amazon

La remise profonde sur les prises intelligentes de TP-Link est une offre à ne pas manquer. Mais il existe un scénario courant pour lequel ces prises intelligentes ne sont pas vraiment idéales. Que se passe-t-il si vous souhaitez contrôler deux ou trois appareils différents qui se trouvent tous dans la même zone d’une pièce ? C’est là que quelque chose comme le Barrette d’alimentation à prise intelligente TP-Link Kasa KP303 arrive, et c’est un peu moins de 30 $ en ce moment grâce à un nouveau prix de détail inférieur sur Amazon.

Ce parasurtenseur Kasa n’a pas une, ni deux, mais trois prises intelligentes différentes qui sont toutes intégrées dans une multiprise élégante et compacte. Contrôlez chaque prise indépendamment avec l’application gratuite pour smartphone Kasa sur votre iPhone ou Android. Cette multiprise prend également en charge les commandes vocales avec Alexa ou Google Assistant. La configuration est rapide et facile, et tout le monde sait que TP-Link fabrique des produits de haute qualité. C’est pourquoi plus de 3 400 acheteurs d’Amazon ont déjà attribué 5 étoiles à ce formidable parasurtenseur.

Il y a aussi une autre grande caractéristique sur ce modèle, et c’est le fait que le Kasa KP303 dispose de deux ports d’alimentation USB en plus des quatre prises électriques standard. Cela signifie que vous pouvez charger deux autres smartphones, tablettes, lecteurs de livres électroniques et bien plus encore sans avoir à débrancher quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas contrôler les ports d’alimentation USB avec un smartphone ou votre voix comme les prises de courant ordinaires. Mais de toute façon, les ports d’alimentation USB intelligents ne sont pas très utiles. Pourquoi voudriez-vous arrêter de charger votre téléphone portable avec une commande vocale ?

Les Barrette d’alimentation à prise intelligente TP-Link Kasa KP303 est une valeur fantastique à 30 $. Vérifiez-le certainement.

TP-Link Kasa KP303 Barrette d’alimentation à prise intelligente Prix: 29,97 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Voici un aperçu rapide de tous les points clés :

Configuration simple avec l’application gratuite Kasa disponible dans l’App Store iOS ou Google Play sur Android Une fois configuré et connecté à votre réseau Wi-Fi domestique, vous pouvez contrôler vos appareils de n’importe où dans le monde Le parasurtenseur comprend 3 prises de courant à trois broches qui peuvent chacun être contrôlés individuellement De cette façon, vous pouvez allumer et éteindre un appareil sans affecter rien d’autre qui est branché sur la multiprise Comprend également 2 ports USB-A pour charger votre smartphone et vos accessoires Prend en charge la commande vocale à l’aide d’Amazon Alexa ou de Google Assistant, aucun hub requis La capacité de programmation vous permet de configurer des programmations basées sur le temps pour chacune ou toutes les prises de courant individuelles La protection contre les surtensions approuvée UL coupe automatiquement l’alimentation de vos appareils lorsqu’une surtension est détectée

Barrette d’alimentation à prise intelligente TP-Link Kasa KP303 Prix: 29,97 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.