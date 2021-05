30 lakh MPMEs s’inscrivent en 10 mois sur le nouveau portail du gouvernement Udyam; Base de MPME enregistrée en Inde à plus de 1 cr

Sur les 1,24 million de MPME enregistrées (UAM et EM II) en Inde, 24,1 pour cent ont été enregistrées jusqu’à présent sur le nouveau portail en supposant que toutes les inscriptions Udyam étaient des MPME existantes de UAM ou EM II.

Le nouveau portail du gouvernement Modi pour l’enregistrement des MPME, qui a été lancé au milieu de Covid le 1er juillet 2020, avec la définition révisée des MPME, a dépassé la barre des 30 lakh d’enregistrement. Au 16 mai 2021, 30 00 822 MPME étaient enregistrées sur le portail d’enregistrement Udyam, qui a remplacé l’ancien processus de dépôt du mémorandum Udyog Aadhaar (UAM), selon les données en ligne disponibles auprès du ministère des MPME. Il est important de noter que près de 28 entreprises enregistrées lakh étaient des micro-unités suivies de près de 1,78 lakh de petites entreprises et de 24 657 entreprises de taille moyenne. L’année dernière, la Banque de réserve de l’Inde avait mandaté les entreprises enregistrées dans le cadre du mémorandum d’entrepreneur (EM) partie II et de l’UAM jusqu’au 30 juin 2020 pour déposer de nouvelles inscriptions sur le portail d’enregistrement Udyam. Cependant, il n’était pas clair que combien de ces 30 MPME lakh étaient de nouvelles entités et celles qui avaient migré de EM II et UAM.

Alors que le gouvernement avait enregistré ces 30 enregistrements de lakh en dix mois et demi, il y avait 1,02 crore de MPME enregistrées sous UAM entre septembre 2015 et juin 2020, à l’exception de près de 22 unités de lakh enregistrées sous EM II entre 2007 et 2015, selon Rapport annuel FY21 du ministère des MPME. Par conséquent, sur les 1,24 million de MPME enregistrées (UAM et EM II) en Inde, 24,1% ont été enregistrées jusqu’à présent sur le nouveau portail en supposant que toutes les inscriptions Udyam étaient des MPME existantes de UAM ou EM II.

«Bien qu’il n’y ait pas de données pour montrer combien d’enregistrements Udyam jusqu’à présent sont de nouvelles entreprises et combien ont migré d’enregistrements UAM ou EM, mais ce n’est pas un grand chiffre. De nombreuses MPME existantes n’ont pas encore demandé l’enregistrement Udyam pour des raisons telles que le manque de sensibilisation ou le manque de volonté, car c’est comme d’habitude pour elles avec leurs enregistrements UAM ou EM et elles n’ont pas été confrontées à un défi majeur avec le changement du droit. Le gouvernement et la RBI devraient être un peu plus stricts pour amener les MPME à s’inscrire sur un nouveau portail, car l’idée sous-jacente est de regrouper les données d’enregistrement des MPME en un seul endroit », avait déclaré Pankaj Kumar, président de l’Indian Industries Association à Financial Express Online.

Le nouveau portail d’enregistrement Udyam est intégré aux réseaux CBDT et GST avec le portail des marchés publics Government e-Marketplace pour rendre l’enregistrement des MPME de bout en bout sans papier. Auparavant, les MPME étaient enregistrées dans les centres industriels de district (DIC) avant l’entrée en vigueur de la loi de 2006 sur le développement des MPME. Plus tard, conformément aux dispositions de la loi, les MPME devaient déposer EM-partie I auprès des DIC avant de démarrer une entreprise EM-partie II après le début de la production. Selon le 73ème cycle de l’enquête nationale par sondage (NSS) mené par le National Sample Survey Office au cours de l’exercice 2016, il y avait 6,33 crore de MPME non agricoles non constituées en société en Inde, dont 6,30 crore étaient des micro-entreprises, 3,31 lakh étaient de petites entreprises et 5000 étaient de taille moyenne. entreprises de taille moyenne, note le rapport annuel.

