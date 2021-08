30 meilleures idées cadeaux à moins de 30 $ en 2021 – Idées cadeaux pas chères

Courtoisie

Écoute, je comprends ! Vous voulez gâter votre meilleure amie, partenaire, maman, sœur, etc. avec quelque chose de vraiment sympa, mais vous ne voulez pas non plus vous ruiner. Reliable! On travaille dur pour notre argent, d’accord ? Et bien que nous aimions beaucoup nos proches, nous savons aussi que nous n’avons pas besoin de débourser des tonnes de $$$ pour un cadeau cool et attentionné. C’est pourquoi vous êtes ici, à la recherche d’idées cadeaux à moins de 30 $. (Tu es un cookie intelligent, est-ce que quelqu’un te l’a déjà dit ?)

Allons droit au but : ci-dessous, vous trouverez des tonnes d’idées cadeaux sympas que votre bénéficiaire ne devinera jamais moins cher qu’un saladier à faire soi-même trop cher avec un supplément d’avocat (moment de silence pour les tristes déjeuners de bureau d’autrefois) . Je parle de trouvailles chics comme des sacs baguette à la mode et des lunettes de soleil rétro, des robes complètes et des draps confortables (allez, ça fait beaucoup de tissu pour quelque chose d’aussi bon marché). C’est tout pour dire que peu importe ce que votre proche aime, je suis sûr que vous trouverez quelque chose dans cette liste de 30 idées cadeaux (une sorte de 30 à moins de 30 $, si vous voulez), ci-dessous !

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1

ces boucles d’oreilles fantaisistes

Boucles d’oreilles Piment Rose – Édition Limitée Joey Baby joeybabynyc.com

29,00 $

Ces petites boucles d’oreilles trouvent l’équilibre parfait entre élevé et amusant.

2

ces draps frais

Ensemble de draps de lit queen

TBH, ils pourraient très probablement utiliser un nouvel ensemble de draps. Et ces bébés coûtent moins de 20$ pour un ensemble complet.

3

ce porte-cartes en relief croco

Le porte-cartes – Ice Croc

Une nouvelle façon chic de ranger tous ses $$$.

4

ce lot de 10 lunettes de soleil

10 paires de petites lunettes de soleil rectangulaires Friendsa amazon.com

25,99 $

Ouais, ça fait 10 paires entières de lunettes de soleil. Peut-être que vous voulez tous les offrir dans l’espoir qu’ils deviennent obsédés par plusieurs paires, ou peut-être que vous voulez en garder pour vous-même. Quel que soit votre MO, cet ensemble ne coûte que 25,99 $ !

5

cette casquette fleurie

Thérèse Chapeau LoveShackFancy révolution.com

Voici un accessoire super mignon qui ajoutera instantanément une touche douce à n’importe quelle tenue décontractée.

6

ce puzzle chic

Casse-tête de 500 pièces à la pièce révolution.com

26,00 $

Ce puzzle est si joli que votre cadeau voudra peut-être le garder longtemps après l’avoir terminé.

7

ces lunettes antireflet

Slack Cutie Le club de lecture révolution.com

S’ils regardent toujours un écran (que ce soit pour le travail, les loisirs ou les deux), alors ils pourraient vraiment utiliser une paire de jolies spécifications de blocage de la lumière bleue.

8

ce tee-shirt astrologique

Le T-shirt le plus Virgo-y Virgo en rouge Cosmopolitan cosmopolitan.com

25,00 $

Salut, oui, nous faisons du merch maintenant ! Et nous avons une tonne de t-shirts sur le thème du zodiaque pour le cadeau obsédé par l’astrologie.

9

ce joli bandana pour animal de compagnie

Bandana pour chien Wild One wildone.com

18,00 $

S’il est un fier parent de chien, gâtez-le en gâtant son enfant en fourrure avec ce joli bandana pour chien AF. Je veux dire, allez. Cela ressemble à un emballage de beurre. Imaginez surnommer leur p’tit bb “Butters” à partir de maintenant.

dix

ce polo court

Pull Polo Sammi Francesca’s francescas.com

28,50 $

Les polos sont des guichets automatiques à la mode, et ce petit numéro est un must pour tout placard.

Onze

ce sac super mignon

Sac en similicuir IBIZA VIBE amazon.com

19,99 $

Ce sac baguette a des vibrations Y2K partout. Et pensez à toutes les jolies coupes que votre cadeau pourrait en retirer !

12

cette tenue chic

Barboteuse ceinturée Ivoire d’été pour femme Vetinee amazon.com

29,99 $

Qu’il y a un ajustement complet. Pas besoin de magasiner pour un haut et un bas, cette barboteuse est les deux.

13

ces chaussons confortables

Oreiller Diapositives Pantoufles rosyclo amazon.com

19,99 $

REGARDEZ à quel point ces chaussures de maison sont moelleuses ! Vous savez quoi, obtenez-en une paire aussi. Offrez-vous.

14

ces pinces à cheveux

Grandes pinces à griffes en écaille de tortue (paquet de 2) Textention amazon.com

14,99 $

Cette tendance des années 90 est de RETOUR, bébé. Et vous pouvez obtenir un ensemble de deux pour moins de 15 $. Mec, j’adore ça ici.

quinze

ce duo emblématique

Chapeau de seau (paquet de 2)

Je suis désolé, mais est-ce un pack de deux chapeaux bob super mignons pour seulement 8 $ ??? Je ne pleure pas, tu pleures.

16

cette bougie ondulée

Bougie de forme unique, ondulée CaiCaiHandmade etsy.com

25,00 $

Il y a quelque chose de si cool et éthéré dans cette bougie pilier romain ondulée. Et je parie que ça aurait l’air super chic à exposer dans leur salon.

17

ce masque facial élégant

Masque Visage Plissé Artisan

Un autre masque facial réutilisable à ajouter à leur collection. Sauf que celui-ci est peut-être le plus mignon de tous !

18

cette robe célèbre de tiktok

Robe d’été en coton pour femme R. We live amazon.com

25,99 $

Ah, oui, la robe virale TikTok qui a lancé mille (et au-delà) vues. Ils se sentiront comme. une rêverie ambulante dans ce numéro.

19

ce collier initial en couches

Colliers initiaux à superposition délicate

Si vous voulez offrir un cadeau avec une touche personnelle et douce, alors un collier pendentif avec leur initiale dessus est superbe.

vingt

cette cafetière

Cafetière de luxe brevetée Cold Brew

Pour les obsédés par les infusions froides, voici une cafetière élégante qui sera vraiment jolie assise sur le comptoir.

vingt-et-un

ces lunettes au look vintage

Tasse en verre créative (paquet de 2)

Un ensemble de deux verres à boire au look vintage habillera certainement la maison de votre cadeau.

22

cette impression d’art

Affiche Les Courbes Bleu Desenio desenio.com

14,95 $

Peut-être que leurs murs semblent un peu trop nus. Une impression d’art cool résoudra certainement cela.

2. 3

cet ensemble de bougies

Coffret Mini Bougie Vanille VOLUSPA sephora.com

24,00 $

S’ils sont fanatiques de bougies, laissez-moi vous présenter cet ensemble de trois votives incontournables.

24

cette robe iconique

Mini-robe d’été creuse Y2K

Oui, c’est une réplique de la robe *13 Going on 30, et OUI, c’est à moins de 30$ !!!

25

ce masque à lèvres fruité

Masque de Sommeil Lèvres au Thé Glacé Pêche LANEIGE sephora.com

22,00 $

Le masque à lèvres préféré d’Internet est de retour avec une nouvelle saveur digne de la frénésie.

26

cet ensemble de rouge à lèvres gorg

Trio de rouges à lèvres Mini MatteTrance ™ PAT McGRATH LABS sephora.com

25,00 $

Trois rouges à lèvres pour 25$. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que ce n’est pas un accord.

27

cette bralette sensuelle

Brassière en dentelle Bombshell Broderie Savage x Fenty savagex.com

29,95 $

Ahem, les nouveaux membres VIP de Savage x Fenty (c’est la ligne de lingerie de Rihanna, ICYMI) peuvent obtenir DEUX soutiens-gorge pour 29 $. Si vous ne courez pas pour ajouter des trucs à votre panier RN, alors que faites-vous ?

28

cette clé de streaming portable

Fire TV Stick Lite avec Alexa Voice Remote Lite

Ce bâton de streaming est un moyen très abordable de rester au courant de toutes leurs émissions préférées.

29

ce soutien-gorge confortable

soutien-gorge côtelé actif essentiel Good American goodamerican.com

29,00 $

Qu’elles soient passionnées de fitness ou de farniente (peut-être les deux ?), je suis sûre qu’elles utiliseront beaucoup ce soutien-gorge de sport côtelé.

30

cette couverture

Couverture polaire Sherpa

Ils adoreront se pelotonner dans ce jeté sur le canapé après une longue journée de travail, à 100 %.

Kim Duong Shopping Editor Kim Duong est l’éditeur de shopping chez Cosmopolitan, couvrant des choses mignonnes qui valent réellement votre $$$ durement gagné.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous