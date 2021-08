30 meilleures idées de cadeaux de mariage sur Amazon – Cadeaux de mariage sur Amazon

Courtoisie

Confessions rapides : Parfois, je me demande si les couples se marient juste pour la cargaison de cadeaux. (* Side eye emoji *) Parce que trouver l’âme soeur est génial et tout, mais avez-vous déjà reçu une machine à expresso gratuite ou un plateau de fromages fantaisie ? En tant que personne qui n’est ni fiancée ni mariée, je peux vous dire que recevoir un tel cadeau n’arrive pas souvent. Mais lorsque vous vous accrochez, votre vie est soudainement remplie d’appareils de luxe et d’articles ménagers chics. Et vous savez où les gens achètent ces cadeaux ? Amazon. Sérieusement, le nombre de cadeaux de mariage que vous pouvez trouver sur Amazon est inégalé – et leur sélection est en fait très chic.

Vous avez peut-être attendu d’acheter un cadeau pour votre couple préféré, mais vous avez découvert que le registre était totalement pris en charge. Ou peut-être que vous allez à un mariage en tant que plus-un de quelqu’un et que vous voulez juste prendre un petit quelque chose pour dire merci pour l’alcool gratuit. (Les bars ouverts méritent une note de remerciement !) Quoi qu’il en soit, Amazon vous couvre de toutes les manières possibles. D’un diffuseur si joli que j’en veux dans chaque pièce de mon appartement aux gadgets de cuisine sans lesquels personne ne devrait vivre, il y a un cadeau pour chaque type de couple. Alors, avant de paniquer et de saisir le coffret cadeau essuie-mains le plus proche que vous voyez, parcourez cette liste d’idées de cadeaux de mariage sur Amazon, puis poussez un soupir de soulagement. Lowkey, vous pourriez devenir le meilleur donneur de cadeaux à la fonction.

1

Ce diffuseur de luxe

Diffuseur d’Huiles Essentielles Pierres VITRUVI amazon.com

119,00 $

Ai-je un diffuseur de pierre Vitruvi ? Et c’est. Est-ce que j’en veux encore 10 de plus ? Oui aussi.

2

Ce défroisseur

Cirrus No. 2 Steamer VAPEUR amazon.com

130,00 $

Allons ! Avoir! Embué! Et par là, bien sûr, je veux dire éliminons ces plis de nos vêtements. Ce gadget vous fera gagner beaucoup de temps.

3

Ces coupes de mule de Moscou

Tasses Mule Moscow Prune (Ensemble de 2) Tom Dixon amazon.com

110,00 $

J’aime un bon Moscow Mule – en partie parce qu’ils ont leurs propres tasses en cuivre spéciales. Ces bébés sont au sommet de la chaîne alimentaire cocktail.

4

Cette friteuse à air numérique

Air Fryer Max COSORI amazon.fr

119,99 $

Demandez à tous ceux qui possèdent une friteuse à air chaud : elles changent la vie.

5

Ces AirTags

Apple AirTag 4 Pack

Cet ensemble de quatre AirTags signifie que chaque moitié du couple en reçoit deux et, espérons-le, ne perdra plus jamais ses clés ou ses sacs.

6

Cet ajout de table basse

Jungalow: Decorate Wild: Le guide de la vie et du style Justina Blakeney amazon.com

Pour le couple ~ boho ~, ce livre de table basse est un incontournable. Les compétences et le style de Justina Blakeney en design d’intérieur sont inégalés.

7

Ce plateau chic

Plateau décoratif Lipton avec poignées en métal poli Kate et Laurel amazon.com

44,99 $

D’accord, ce plateau n’aurait-il pas l’air si chic assis sur un chariot de bar, une table basse ou comme pièce maîtresse ? Il y a tellement de façons de le coiffer !

8

Ce Bluetooth parle

Get Together Mini haut-parleur portable House of Marley amazon.com

149,24 $

Le couple qui interprète ses chansons préférées à 21 heures un lundi soir reste ensemble.

9

Cet isolant à vin

Isolateur de bouteille de vin Vinglacé amazon.com

89,95 $

Gardez cette dégustation de vin bien avec cet isolant à vin. C’est le petit gadget parfait pour ceux qui aiment organiser de nombreux dîners (ou simplement prendre un verre de vin au dîner).

dix

Ces sacs de rangement réutilisables

Sac de rangement réutilisable en silicone platine de qualité alimentaire

Je jure par les sacs Stasher, les gars. Ils sont si esthétiques tout en vous aidant à utiliser moins de sacs en plastique jetables. C’est un gagnant-gagnant pour le donataire et Mère Nature.

Onze

Ce chargeur sans fil

Catch: 1 station de chargeur sans fil pour appareil unique certifié Qi COURANT amazon.com

80,00 $

Brancher votre téléphone est tellement l’année dernière. Offrez à votre couple préféré ce magnifique chargeur sans fil, et ils vous remercieront probablement pour toujours. C’est un cadeau qu’ils utiliseront certainement tous les jours.

12

ce ventilateur minimaliste

Pure Cool, TP04 – Purificateur d’air HEPA et ventilateur tour

Ce ventilateur de tour est parfait pour le couple qui parle toujours de la chaleur qu’il fait la nuit. Problème? Résolu.

13

Cette adorable bouilloire

Bouilloire électrique esthétique de style rétro des années 50

Les appareils SMEG sont vraiment les plus chics, y compris cette bouilloire électrique qui aura fière allure sur le comptoir de n’importe qui.

14

Ce cadre Gorg

Cadre photo Quartz Creative Co-Op amazon.com

41,01 $

La seule façon dont ce cadre pourrait s’améliorer est de le remplir d’une photo du couple heureux.

quinze

Cette machine à glaçons

Machine à glaçons compacte FRIGIDAIRE amazon.com 129,99 $

109,99 $ (15% de rabais)

En tant que grand fan de boissons glacées, je peux dire qu’une machine à glaçons serait un cadeau vraiment bienvenu. Et en prime, ce gadget fabrique à la fois de la petite et de la grande glace.

16

Cette couverture douillette

Jeté Cozi dans Café Au Lait / Naturel Johanna Howard amazon.com

160,00 $

Une couverture est toujours une option de cadeau valable, les amis. C’est une façon de rester confortable et d’ajouter une touche de chaleur à une pièce en même temps.

17

Ce plateau de fromages fantaisie

Plateau à fromages en marbre noir Chêne et galets amazon.com

31,99 $

Vous ne pouvez jamais avoir trop de plateaux de fromages (ou trop de fromages). Ce médiator en marbre noir est vraiment si luxueux.

18

ce vase unique

Terra-Cotta, vert olive sauge corail orange poignées vase Creative Co-Op amazon.com

110,58 $

Ce vase génial est un excellent cadeau pour le couple avec un style de décoration aventureux. Des points bonus si vous le remplissez d’un bouquet séché.

19

cette caméra de sécurité

Mini caméra de sécurité intelligente enfichable intérieure compacte Blink Sécurité à domicile Blink amazon.com

Cette petite caméra de sécurité a une vision nocturne et est activée par le mouvement – donc si une affaire funky indésirable se produit, ils le sauront.

vingt

Cet essentiel de cuisine

Autocuiseur électrique 7 en 1 Instant Pot Duo

Non seulement cet Instant Pot agit comme un autocuiseur, mais vous pouvez également l’utiliser comme un cuiseur à riz, une mijoteuse, un cuiseur vapeur, etc.

vingt-et-un

Ces écouteurs

Les écouteurs sans fil Bluetooth Over Ear de tous les jours

Vous voudrez peut-être aller de l’avant et obtenir une paire de ces écouteurs Bluetooth cool pour les deux moitiés du couple, car ils ne voudront pas les partager.

22

Cet ouvre-vin sans effort

Ouvre-bouteille électrique Cuisinart amazon.com

29,95 $

Un ouvre-bouteille électrique est ce dont sont faits les rêves, bébé.

2. 3

Le livre de recettes de ce rendez-vous galant

The Date Night Cookbook: Recettes romantiques et idées faciles à inspirer de l’aube au crépuscule SKYHORSE amazon.com

13,69 $

Aidez l’heureux couple à sortir de toutes les futures ornières culinaires avec ce petit livre de cuisine astucieux pour les soirées rendez-vous !

24

Cet ensemble de soins capillaires

Solution hydratante complète pour cheveux et cuir chevelu

Cet ensemble de soins capillaires unisexe est une excellente option de cadeau de dernière minute, surtout si le couple emménage dans une nouvelle maison et a besoin d’articles de toilette dès que possible.

25

Cette poêle en fonte

Poêle en fonte pré-assaisonnée Utopia Kitchen amazon.com

Aucune cuisine n’est complète sans une poêle en fonte. Ce choix est également pré-assaisonné, afin qu’ils puissent se mettre directement à cuisiner.

26

Cette huile d’olive Bougie

Huile d’olive extra vierge italienne Premium MURAGLIA ANTICO FRANTOIO amazon.com

57,00 $

Et pendant que vous avez sorti cette poêle en fonte, autant commencer par ajouter un peu de cette huile d’olive bougie. Ou ajoutez-le simplement à une tranche de pain artisanal. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper.

27

Cette machine à expresso

Machine à expresso Barsetto amazon.com

129,99 $

Pour tout couple qui aime ses cafés au lait du matin, cette machine à expresso est un cadeau vraiment emblématique. Et oui, il y a un mousseur à lait intégré.

28

Ces serviettes de luxe

Serviettes de bain nervurées de luxe Serviettes turques classiques amazon.com

59,99 $

Les serviettes peuvent être un cadeau délicat – donc si vous choisissez d’emprunter cette voie, optez pour un ensemble de serviettes neutres (et douces) que tout le monde adorerait.

29

Ce SodaStream

Machine à eau pétillante Fizzi (or rose)

Offrez le cadeau de ne pas avoir à acheter des caisses d’eau gazeuse à l’épicerie. Faire le vôtre est tellement plus amusant, de toute façon.

30

Cet appareil Amazon Echo

Écho (4e génération)

L’un des cadeaux les plus faciles à offrir d’Amazon est ce haut-parleur intelligent. Il se connecte à de nombreux gadgets domestiques différents et peut vous faire gagner du temps et de l’énergie chaque jour. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer?

Maggie Griswold Maggie Griswold est une écrivaine de mode et de style de vie, passionnée de design d’intérieur et amoureuse de Shakespeare qui réside actuellement sous le soleil de Los Angeles – où elle souhaite constamment qu’il fasse plus froid.

