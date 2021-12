30 meilleurs films à diffuser sur la plateforme

C’est décembre ! Et cela signifie qu’il est temps de découvrir certaines des meilleures offres des offres de films d’Amazon Prime, des classiques aux nouveaux films que le service est en avant-première.

C’est parti avec le meilleur de ce que vous pouvez regarder sur Amazon Prime ce mois-ci :

1 Presque Célèbre



Un lycéen du début des années 1970 a la chance d’écrire une histoire pour le magazine Rolling Stone sur un groupe de rock prometteur alors qu’il les accompagne lors de leur tournée de concerts. (IMDb) Acteurs : Billy Crudup, Patrick Fugit, Kate Hudson

2 Les Tenenbaums royaux



Les membres excentriques d’une famille dysfonctionnelle se réunissent à contrecœur sous le même toit pour diverses raisons. (IMDb) Acteurs : Gene Hackman, Gwyneth Paltrow, Anjelica Huston

3 Club de combat



Un employé de bureau insomniaque et un savonnier insouciant forment un club de combat clandestin qui évolue vers bien plus. (IMDb) Stars : Brad Pitt, Edward Norton, Pain de viande

4 Arrêtez de donner du sens



Un film de concert innovant pour le groupe de rock Talking Heads. (IMDb) Acteurs : David Byrne, Bernie Worrell, Alex Weir

5 Rushmore



Un adolescent de la Rushmore Academy tombe amoureux d’un professeur beaucoup plus âgé et se lie d’amitié avec un industriel d’âge moyen. Plus tard, il découvre que son amour et son ami ont une liaison, ce qui le pousse à entamer une vendetta. (IMDb) Acteurs : Jason Schwartzman, Bill Murray, Olivia Williams

6 Le son du métal



La vie d’un batteur de heavy metal bascule en chute libre lorsqu’il commence à perdre l’ouïe. (IMDb) Acteurs : Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci

7 Milieu



Un couple se rend en Europe du Nord pour visiter le légendaire festival suédois de la mi-été d’une ville natale rurale. Ce qui commence comme une retraite idyllique se transforme rapidement en une compétition de plus en plus violente et bizarre aux mains d’un culte païen. (IMDb) Acteurs : Florence Pugh, Jack Reynor, Vilhelm Blomgren

8 C’est une vie merveilleuse



Un ange est envoyé du ciel pour aider un homme d’affaires désespérément frustré en lui montrant ce qu’aurait été la vie s’il n’avait jamais existé. (IMDb) Acteurs : James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore

9 Le réseau social



Alors que l’étudiant de Harvard Mark Zuckerberg crée le site de réseautage social qui deviendra Facebook, il est poursuivi par les jumeaux qui prétendent avoir volé leur idée, et par le cofondateur qui a ensuite été évincé de l’entreprise. (IMDb) Acteurs : Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake

dix Fantastique M. Fox



Un renard urbain ne peut s’empêcher de retourner à ses manières de piller les fermes et doit ensuite aider sa communauté à survivre aux représailles des agriculteurs. (IMDb) Acteurs : George Clooney, Meryl Streep, Bill Murray

11 Société des poètes morts



L’enseignant non-conformiste John Keating utilise la poésie pour enhardir ses élèves du pensionnat vers de nouveaux sommets d’expression de soi. (IMDb) Acteurs : Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke

12 Saints Boondock



Deux frères catholiques irlandais deviennent des justiciers et anéantissent le monde criminel de Boston au nom de Dieu. (IMDb) Acteurs : Willem Dafoe, Sean Patrick Flanery, Norman Reedus

13 Ananas Express



Un huissier de justice et son trafiquant de marijuana finissent par fuir des tueurs à gages et un policier corrompu après avoir vu le patron de son trafiquant assassiner un concurrent alors qu’il tentait de lui signifier des papiers. (IMDb) Acteurs : Seth Rogen, James Franco, Gary Cole

14 Violon sur le toit



Dans la Russie pré-révolutionnaire, un paysan juif aux valeurs traditionnelles se bat pour marier trois de ses filles avec des idéaux romantiques modernes tandis qu’un sentiment antisémite croissant menace son village. (IMDb) Acteurs : Topol, Norma Crane, Leonard Frey

15 Insomnie à Seattle



Le fils d’un homme récemment veuf appelle un talk-show radio pour tenter de trouver un partenaire pour son père. (IMDb) Acteurs : Tom Hanks, Meg Ryan, Ross Malinger

16 Tonnerre Tropique



À travers une série d’événements étranges, un groupe d’acteurs qui tournent un film de guerre à gros budget sont obligés de devenir les soldats qu’ils incarnent. (IMDb) Stars : Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr.

17 biscuits de mer



L’histoire vraie du cheval de course sous-dimensionné de l’ère de la Dépression dont les victoires ont remonté non seulement le moral de l’équipe derrière lui, mais aussi celui de leur nation. (IMDb) Stars : Tobey Maguire, Jeff Bridges, Elizabeth Banks

18 Butch Cassidy et le Sundance Kid



Wyoming, début des années 1900. Butch Cassidy et The Sundance Kid sont les chefs d’une bande de hors-la-loi. Après un vol de train qui tourne mal, ils se retrouvent en fuite avec une bande sur leurs talons. Leur solution – s’enfuir en Bolivie. (IMDb) Acteurs : Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross

19 À l’intérieur de Llewyn Davis



Une semaine dans la vie d’un jeune chanteur alors qu’il navigue sur la scène folk de Greenwich Village en 1961. (IMDb) Acteurs : Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman

20 État du jardin



Un jeune homme tranquillement troublé rentre chez lui pour les funérailles de sa mère après avoir été séparé de sa famille pendant une décennie. (IMDb) Acteurs : Zach Braff, Peter Sarsgaard, Natalie Portman

21 bruyères



À Westerburg High, où règnent les cliques, les sportifs dominent et toutes les filles populaires s’appellent Heather, il faudra une Veronica et une mystérieuse nouvelle pour donner à l’adolescence un décompte des corps. (IMDb) Acteurs : Winona Ryder, Christian Slater, Shannen Doherty

22 Fargo



Le crime inepte du vendeur de voitures du Minnesota, Jerry Lundegaard, s’effondre à cause de ses erreurs et de celles de ses hommes de main et du travail policier persistant de Marge Gunderson, une femme enceinte. (IMDb) Acteurs : William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi

23 Philadelphie



Lorsqu’un homme séropositif est licencié par son cabinet d’avocats en raison de son état, il engage un petit avocat homophobe comme seul défenseur volontaire d’une poursuite pour congédiement injustifié. (IMDb) Acteurs : Tom Hanks, Denzel Washington, Roberta Maxwell

24 Les suspects habituels



Un seul survivant raconte les événements sinueux qui ont conduit à une horrible fusillade sur un bateau, qui a commencé lorsque cinq criminels se sont rencontrés dans une file de police apparemment aléatoire. (IMDb) Acteurs : Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Chazz Palminteri

25 couteaux sortis



Un détective enquête sur la mort d’un patriarche d’une famille excentrique et combative. (IMDb) Acteurs : Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas

26 Marley et moi



Une famille apprend d’importantes leçons de vie de leur chien adorable, mais méchant et névrosé. (IMDb) Acteurs : Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane

27 Casino Royal



Après avoir obtenu le statut 00 et un permis de tuer, l’agent secret James Bond entreprend sa première mission en tant que 007. Bond doit vaincre un banquier privé finançant des terroristes dans une partie de poker à enjeux élevés au Casino Royale, au Monténégro. (IMDb) Acteurs : Daniel Craig, Eva Green, Judi Dench

28 Edward aux mains d’argent



Un homme artificiel, qui a été incomplètement construit et a des ciseaux pour les mains, mène une vie solitaire. Puis un jour, une dame de la banlieue le rencontre et lui présente son monde. (IMDb) Avec :Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest

29 Élever l’Arizona



Lorsqu’un couple sans enfant composé d’un ex-détenu et d’un ex-flic décide de s’occuper de l’un des quintuplés d’une autre famille, leur vie devient plus compliquée qu’ils ne l’avaient prévu. (IMDb) Acteurs : Nicolas Cage, Holly Hunter, Trey Wilson

30 L’aérogare



Un touriste d’Europe de l’Est se retrouve inopinément bloqué à l’aéroport JFK et doit y résider temporairement. (IMDb) Acteurs : Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Chi McBride