30 meilleurs films à diffuser sur la plateforme

C’est décembre ! Et vous savez ce que cela signifie : il est temps de passer en revue certaines des meilleures choses à regarder dans l’énorme catalogue de Hulu – des classiques aux nouvelles offres – pour vous aider à comprendre ce que vous regardez ce mois-ci.

Ce sont tous pour le mois de décembre 2021, et notez que tous ces films sont déjà sur Hulu, à moins qu’ils ne soient notés avec une date d’arrivée.

C’est parti avec le meilleur de ce que vous pouvez regarder sur Hulu ce mois-ci :

1 parasite



La cupidité et la discrimination de classe menacent la nouvelle relation symbiotique entre la riche famille Park et le clan Kim démuni. (IMDb) Stars : Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Cho

2 Un autre tour



Quatre enseignants du secondaire consomment de l’alcool quotidiennement pour voir comment cela affecte leur vie sociale et professionnelle. (IMDb) Acteurs : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang

3 Pays nomade



Une femme dans la soixantaine, après avoir tout perdu pendant la Grande Récession, se lance dans un voyage à travers l’Ouest américain, vivant comme une nomade moderne vivant dans des camionnettes. (IMDb) Acteurs : Frances McDormand, David Strathairn, Linda May

4 Le réseau social



Alors que l’étudiant de Harvard Mark Zuckerberg crée le site de réseautage social qui deviendra Facebook, il est poursuivi par les jumeaux qui prétendent avoir volé leur idée, et par le cofondateur qui a ensuite été évincé de l’entreprise. (IMDb) Acteurs : Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake

5 Moi, Tonya



La patineuse de compétition Tonya Harding monte dans les rangs des championnats américains de patinage artistique, mais son avenir dans l’activité est mis en doute lorsque son ex-mari intervient. (IMDb) Acteurs : Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney

6 Les guerriers



Dans un futur proche, un leader charismatique convoque les gangs de rue de la ville de New York pour tenter de s’en emparer. Quand il est tué, les Warriors sont faussement blâmés et doivent maintenant se battre pour rentrer chez eux pendant que tous les autres gangs les traquent. (IMDb) Acteurs : Michael Beck, James Remar, Dorsey Wright

7 Boyz n the Hood



Suit la vie de trois jeunes hommes vivant dans le ghetto de Crenshaw à Los Angeles, disséquant les questions de race, de relations, de violence et de perspectives d’avenir. (IMDb) Acteurs : Cuba Gooding Jr., Laurence Fishburne, Hudhail Al-Amir

8 La princesse mariée



Alors qu’il a le mal du pays au lit, le grand-père d’un jeune garçon lui lit l’histoire d’un garçon de ferme devenu pirate qui rencontre de nombreux obstacles, ennemis et alliés dans sa quête pour retrouver son véritable amour. (IMDb) Acteurs : Cary Elwes, Mandy Patinkin, Robin Wright

9 Barton Fink



Un dramaturge new-yorkais renommé est attiré en Californie pour écrire pour des films et découvre la vérité infernale d’Hollywood. (IMDb) Acteurs : John Turturro, John Goodman, Judy Davis

10 La La Land



Alors qu’ils naviguent dans leur carrière à Los Angeles, un pianiste et une actrice tombent amoureux en tentant de concilier leurs aspirations pour l’avenir. (IMDb) Acteurs : Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt

11 Création



Un voleur qui vole des secrets d’entreprise en utilisant la technologie de partage de rêves se voit confier la tâche inverse de planter une idée dans l’esprit d’un PDG, mais son passé tragique peut condamner le projet et son équipe au désastre. (IMDb) Stars : Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page

12 cygne noir



Une danseuse engagée lutte pour garder sa raison après avoir remporté le rôle principal dans une production du « Lac des cygnes » de Tchaïkovski. (IMDb) Acteurs : Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

13 bruyères



À Westerburg High, où règnent les cliques, les sportifs dominent et toutes les filles populaires s’appellent Heather, il faudra une Veronica et une mystérieuse nouvelle pour donner à l’adolescence un décompte des corps. (IMDb) Acteurs : Winona Ryder, Christian Slater, Shannen Doherty

14 Le Maître



Un vétéran de la marine rentre de la guerre instable et incertain de son avenir – jusqu’à ce qu’il soit tenté par la Cause et son chef charismatique. (IMDb) Acteurs : Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix, Amy Adams

15 Si Beale Street pouvait parler



Une jeune femme embrasse sa grossesse alors qu’elle et sa famille tentent de prouver que son ami d’enfance et son amant sont innocents d’un crime qu’il n’a pas commis. (IMDb) Stars : KiKi Layne, Stephan James, Regina King

16 Booksmart



À la veille de l’obtention de leur diplôme d’études secondaires, deux superstars académiques et meilleurs amis se rendent compte qu’ils auraient dû travailler moins et jouer plus. Déterminées à ne pas être en deçà de leurs pairs, les filles essaient de rassembler quatre ans de plaisir en une seule nuit. (IMDb) Acteurs : Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Jessica Williams

17 Mélancolie



Deux sœurs trouvent leur relation déjà tendue remise en question alors qu’une nouvelle planète mystérieuse menace d’entrer en collision avec la Terre. (IMDb) Acteurs : Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland

18 Gattaca



Un homme génétiquement inférieur assume l’identité d’un supérieur afin de poursuivre son rêve de toujours de voyager dans l’espace. (IMDb) Acteurs : Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law

19 Ingrid va vers l’ouest



Un harceleur déséquilibré des médias sociaux déménage à LA et se fraye un chemin dans la vie d’une star d’Instagram. (IMDb) Stars : Aubrey Plaza, Elizabeth Olsen, O’Shea Jackson Jr.

20 Palm Springs



Coincés dans une boucle temporelle, deux invités au mariage développent une romance naissante tout en vivant le même jour encore et encore. (IMDb) Acteurs : Andy Samberg, Cristin Milioti, JK Simmons

21 Vice



L’histoire de Dick Cheney, un initié bureaucratique sans prétention de Washington, qui exerçait tranquillement un immense pouvoir en tant que vice-président de George W. Bush, remodelant le pays et le monde d’une manière que nous ressentons encore aujourd’hui. (IMDb) Acteurs : Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell

22 arnaqueurs



Inspiré par l’article viral du New York Magazine, Hustlers suit une équipe d’anciens employés avertis d’un club de strip-tease qui s’unissent pour renverser la vapeur sur leurs clients de Wall Street. (IMDb) Acteurs : Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles

23 La Plage Bum



Un stoner rebelle nommé Moondog vit sa vie selon ses propres règles. (IMDb) Acteurs : Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Isla Fisher

24 Taureau Durham



Un fan qui a une liaison avec un joueur de baseball des ligues mineures chaque saison rencontre un lanceur prometteur et le receveur expérimenté qui lui est assigné. (IMDb) Acteurs : Kevin Costner, Susan Sarandon, Tim Robbins

25 Borat : apprentissages culturels de l’Amérique au profit de la nation glorieuse du Kazakhstan



Le chef de file de la télévision kazakhe Borat est dépêché aux États-Unis pour faire un reportage sur le plus grand pays du monde. Avec une équipe de documentaires en remorque, Borat s’intéresse davantage à localiser et à épouser Pamela Anderson. (IMDb) Stars : Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Luenell

26 Trois étrangers identiques



En 1980 à New York, trois jeunes hommes tous adoptés se rencontrent et découvrent qu’ils sont des triplés séparés à la naissance. Mais leur quête pour découvrir pourquoi se transforme en un mystère étrange et sinistre. (IMDb) Acteurs : Robert Shafran, Michael Domnitz, Howard Schneider

27 vrai grain



Une adolescente têtue demande l’aide d’un maréchal américain coriace pour retrouver le meurtrier de son père. (IMDb) Acteurs : Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld

28 Heure de pointe



Un inspecteur loyal et dévoué de Hong Kong fait équipe avec un détective imprudent et bruyant du LAPD pour sauver la fille kidnappée du consul chinois, tout en essayant d’arrêter un dangereux seigneur du crime en cours de route. (IMDb) Acteurs : Jackie Chan, Chris Tucker, Ken Leung

29 Onze de l’océan



Danny Ocean et ses dix complices prévoient de braquer simultanément trois casinos de Las Vegas. (IMDb) Acteurs : George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts

30 Shrek



Un méchant seigneur exile des créatures de conte de fées dans le marais d’un ogre grincheux, qui doit partir en quête et sauver une princesse pour le seigneur afin de récupérer sa terre. (IMDb) Acteurs : Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz