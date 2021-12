30 meilleurs films à diffuser sur la plateforme

C’est un nouveau mois ! Et vous savez ce que cela signifie : il est temps de parcourir une autre série de certains des meilleurs films de l’énorme catalogue de Netflix – des classiques aux nouvelles offres – pour savoir ce que vous regardez ce mois-ci en novembre.

Ce sont tous pour le mois de décembre 2021, et tous ces films sont déjà sur Netflix.

Assurez-vous également de consulter nos autres listes pour voir d’autres recommandations que nous avons pour les émissions et les films à regarder et certains jeux vidéo à jouer :

C’est parti :

1 Coccinelle



En 2002, une jeune fille de dix-sept ans à tendance artistique devient majeure à Sacramento, en Californie. (IMDb) Avec : Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts

2 clair de lune



Un jeune homme afro-américain est aux prises avec son identité et sa sexualité tout en expérimentant les luttes quotidiennes de l’enfance, de l’adolescence et de l’âge adulte en plein essor. (IMDb) Avec : Mahershala Ali, Naomie Harris, Trevante Rhodes

3 Monty Python et le Saint Graal



Le roi Arthur et ses chevaliers de la Table ronde se lancent dans une recherche surréaliste et à petit budget du Saint Graal, rencontrant de nombreux obstacles très idiots. (IMDb) Avec : Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle

4 Le réseau social



Alors que l’étudiant de Harvard Mark Zuckerberg crée le site de réseautage social qui deviendra Facebook, il est poursuivi par les jumeaux qui prétendent avoir volé leur idée, et par le cofondateur qui a ensuite été évincé de l’entreprise. (IMDb) Avec : Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake

5 Le projet Floride



Se déroulant sur un été, le film suit Moonee, une fillette précoce de six ans, alors qu’elle courtise la malice et l’aventure avec ses camarades de jeu hétéroclites et se lie avec sa mère rebelle mais attentionnée, tout en vivant dans l’ombre de Walt Disney World. (IMDb) Avec : Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe

6 Robot de nuit



Lorsque Louis Bloom, un escroc désespéré à la recherche de travail, pénètre dans le monde du journalisme policier à Los Angeles, il brouille la frontière entre observateur et participant pour devenir la star de sa propre histoire. (IMDb) Avec : Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton

7 histoire de mariage



Le regard incisif et compatissant de Noah Baumbach sur la rupture d’un mariage et le maintien d’une famille ensemble. (IMDb) Avec : Adam Driver, Scarlett Johansson, Julia Greer

8 Boule d’argent



La tentative réussie du directeur général d’Oakland A, Billy Beane, de constituer une équipe de baseball avec un budget réduit en utilisant une analyse générée par ordinateur pour acquérir de nouveaux joueurs. (IMDb) Avec : Brad Pitt, Robin Wright, Jonah Hill

9 gemmes non coupées



Avec ses dettes qui s’accumulent et ses collectionneurs en colère qui se rapprochent, un bijoutier new-yorkais qui parle vite risque tout dans l’espoir de rester à flot et en vie. (IMDb) Avec : Adam Sandler, Julia Fox, Idina Menzel

dix Il y aura du sang



Une histoire de famille, de religion, de haine, de pétrole et de folie, mettant l’accent sur un prospecteur du début du siècle aux débuts de l’entreprise. (IMDb) Avec : Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Ciarán Hinds

11 Apocalypse maintenant



Un officier de l’armée américaine servant au Vietnam est chargé d’assassiner un colonel renégat des forces spéciales qui se considère comme un dieu. (via IMDB) Avec : Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall

12 Django déchaîné



Avec l’aide d’un chasseur de primes allemand, un esclave libéré entreprend de sauver sa femme d’un propriétaire de plantation brutal dans le Mississippi. (IMDb) Avec : Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio

13 dans la nature



Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Emory, le meilleur étudiant et athlète Christopher McCandless abandonne ses biens, donne l’intégralité de son compte d’épargne de 24 000 $ à une œuvre caritative et fait de l’auto-stop en Alaska pour vivre dans la nature. En chemin, Christopher rencontre une série de personnages qui façonnent sa vie. (IMDb) Avec : Emile Hirsch, Vince Vaughn, Catherine Keener

14 Léon : Le professionnel



Mathilda, une fillette de 12 ans, est recueillie à contrecœur par Léon, un assassin professionnel, après le meurtre de sa famille. Une relation inhabituelle se forme alors qu’elle devient sa protégée et apprend le métier d’assassin. (IMDb) Avec : Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman

15 Magnolia



Une mosaïque épique de personnages interdépendants en quête d’amour, de pardon et de sens dans la vallée de San Fernando. (IMDb) Avec : Tom Cruise, Jason Robards, Julianne Moore

16 École de rock



Après avoir été expulsé de son groupe de rock, Dewey Finn devient enseignant suppléant d’une école primaire privée tendue, seulement pour essayer de transformer sa classe en groupe de rock. (IMDb) Avec : Jack Black, Mike White, Joan Cusack

17 Faire la bonne chose



Le jour le plus chaud de l’année dans une rue de la section Bedford-Stuyvesant de Brooklyn, la haine et le sectarisme de tout le monde couve et s’accumule jusqu’à ce qu’il explose en violence. (IMDb) Avec : Danny Aiello, Ossie Davis, Ruby Dee

18 Labyrinthe



Sarah, seize ans, dispose de treize heures pour résoudre un labyrinthe et sauver son petit frère Toby lorsque son souhait qu’il soit emmené est exaucé par le roi gobelin Jareth. (IMDb) Avec : David Bowie, Jennifer Connelly, Toby Froud

19 Le procès du Chicago 7



L’histoire de 7 personnes jugées suite à diverses accusations entourant le soulèvement lors de la Convention nationale démocrate de 1968 à Chicago, Illinois. (IMDb) Avec : Eddie Redmayne, Alex Sharp, Sacha Baron Cohen

20 L’Irlandais



Hitman Frank Sheeran revient sur les secrets qu’il a gardés en tant que membre fidèle de la famille du crime Bufalino. (IMDb) Avec : Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci

21 Les Misérables



Dans la France du XIXe siècle, Jean Valjean, qui a été pourchassé pendant des décennies par l’impitoyable policier Javert après avoir rompu sa libération conditionnelle, accepte de s’occuper de la fille d’un ouvrier d’usine. La décision change leur vie pour toujours. (IMDb) Avec : Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway

Coureur de lames 22



Un coureur de lame doit poursuivre et éliminer quatre réplicants qui ont volé un vaisseau dans l’espace et sont revenus sur Terre pour retrouver leur créateur. (IMDb) Avec : Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young

23 coche, coche… BOUM !



À l’aube de son 30e anniversaire, un jeune compositeur de théâtre prometteur navigue dans l’amour, l’amitié et les pressions de la vie en tant qu’artiste à New York (IMDB). Avec : Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Robin de Jesus

24 Le Maître



Un vétéran de la marine rentre de la guerre instable et incertain de son avenir – jusqu’à ce qu’il soit tenté par la Cause et son chef charismatique. (IMDb)

Avec : Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix, Amy Adams

25 Île de l’obturateur



En 1954, un maréchal américain enquête sur la disparition d’un meurtrier évadé d’un hôpital pour aliénés criminels. (IMDb) Avec : Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, Mark Ruffalo

26 13



Un regard en profondeur sur le système pénitentiaire aux États-Unis et comment il révèle l’histoire de l’inégalité raciale de la nation. (IMDb) Avec : Melina Abdullah, Michelle Alexander, Cory Booker

27 Talladega Nights : La ballade de Ricky Bobby



Le pilote numéro un de NASCAR, Ricky Bobby, reste au sommet grâce à un pacte avec son meilleur ami et coéquipier, Cal Naughton, Jr. Mais lorsqu’un pilote français de Formule 1 gravit les échelons, le talent et le dévouement de Ricky Bobby sont mis à test. (IMDb) Avec : Will Ferrell, John C. Reilly, Sacha Baron Cohen

28 Titanic



Un aristocrate de dix-sept ans tombe amoureux d’un artiste gentil mais pauvre à bord du luxueux et malheureux RMS Titanic. (IMDb) Avec : Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane

29 Bon moment



Après qu’un braquage de banque raté ait conduit son jeune frère en prison, Connie Nikas se lance dans une odyssée tordue à travers la pègre de New York pour faire sortir son frère Nick de prison. (IMDb) Avec : Robert Pattinson, Benny Safdie, Jennifer Jason Leigh

30 Le pouvoir du chien



L’éleveur charismatique Phil Burbank inspire la peur et la crainte à ceux qui l’entourent. Lorsque son frère ramène à la maison une nouvelle épouse et son fils, Phil les tourmente jusqu’à ce qu’il se retrouve exposé à la possibilité de l’amour. (IMDb) Avec : Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons