30 meilleurs films de rentrée scolaire – Films collégiaux / lycéens à diffuser

Je sais, je sais : l’été (et plus important encore, la télévision d’été) ne fait que commencer, mais comme la plupart d’entre nous n’ont pas quitté le canapé depuis plus de temps qu’il n’en faut pour prendre une collation dans la cuisine depuis, euh, mars, la nostalgie d’être physiquement à l’école s’installe déjà. Mis à part la pandémie mondiale, il y a sans aucun doute quelque chose de magique à retourner à l’école: vous passez au moins quelques heures à choisir votre forme super fraîche du premier jour, puis vous foncez vers votre équipe dès que vous arrivez sur le campus, examinez le nouveaux enfants et parcourez votre liste de classes pour voir si vous avez de bons professeurs. Je croise les doigts et les orteils pour que tu reverras bientôt un premier jour d’école IRL, bb !

Que vous soyez un jeune diplômé du collège prêt à prendre la direction du lycée ou un étudiant en deuxième année d’université aspirant à la vie en dortoir (ou, hé, peut-être que vous êtes juste un adulte sentimental pour la pizza de la cafétéria et les dossiers Lisa Frank, pas de jugement) , diffuser un marathon de succès centrés sur l’école est définitivement de mise.

Ici, nous avons rassemblé les meilleurs films de rentrée pour vous durer jusqu’aux vacances d’hiver, y compris des classiques comme « Dead Poet’s Society » et de nouveaux favoris comme « Pitch Perfect ». Des points bonus à celui d’entre vous qui peut transformer le visionnage de l’un de ces films en devoir pour votre cours d’études cinématographiques.

1 « écrivains de la liberté »

Chaque année scolaire, nous croisons les doigts et espérons avoir les meilleurs professeurs. Vous allez souhaiter qu’il y ait plus d’enseignants comme Erin Gruwell IRL et, pour certains étudiants chanceux, elle l’était en fait. Vous ne croirez pas son histoire incroyable lorsque vous vous connecterez et regarderez.

2 « Une promenade inoubliable »

Oui, c’est un film très triste. Mais si la pandémie nous a appris quelque chose, c’est que parfois nous devons tenter notre chance en amour, même avec les personnes les plus inattendues, c’est ce dont parle ce film.

3 ‘Bruyères’

Si vous recherchez quelque chose de beaucoup plus sombre que la plupart des films de cette liste, alors Heathers est le meilleur choix pour vous ! Avec Winona Ryder et Christian Slater en partage, vous allez tomber amoureux de ce film aussi vite que JD et Veronica sont tombés amoureux l’un de l’autre.

4 ‘Le lapin de la maison’

Nous avons tous été obsédés par #RushTok cet été. Alors pourquoi ne pas célébrer nos favoris en obtenant leurs enchères avec le film parfait qui jette un éclairage différent sur la vie grecque ?

5 ‘Le Duff’

Il faut bien l’admettre, ce film est un peu cliché. Mais il présente un groupe de nos acteurs préférés qui grandissent, ce qui nous rend absolument obsédés.

6 « Intelligent »

Oui, Booksmart a lieu au cours des dernières 24 heures avant l’obtention du diplôme d’études secondaires. Mais cela vous rappellera certainement de tirer le meilleur parti du temps que vous avez tous ensemble avant de vous séparer.

7 ‘Drumline’

Devon Miles pense qu’il a tout compris, surtout grâce à ses talents de batteur d’élite qui font de lui le meilleur étudiant de première année de l’équipe. Mais il se rend vite compte que faire partie d’une fanfare compétitive à l’université peut être plus difficile que ses cours.

8 « École du rock »

Imaginez si nous avions tous des professeurs comme Dewey Finn ? Nous ne ferions absolument rien, mais au moins nous serions le favori des fans à Battle of the Bands. Suivez un groupe d’écoliers privés alors qu’ils bouleversent leur monde grâce à leur tout nouvel enseignant suppléant qui n’est pas celui qu’il prétend être.

9 “Souviens-toi des Titans”

Même si vous n’êtes pas un grand fan de football, vous allez quand même tomber amoureux de ce film. À la suite de l’histoire vraie de l’équipe de football du lycée d’Alexandria City en 1971, les joueurs d’une toute nouvelle école intégrée de Virginie doivent apprendre à travailler ensemble, malgré ce que leur ville pense de leur nouvelle équipe.

dix ‘Dame oiseau’

L’année senior peut être difficile, et regarder Lady Bird essayer d’équilibrer ses amis * et * sa relation avec ses parents * et * entrer à l’université me fait sentir assez soulagé qu’une partie de ma vie soit terminée. Mais là, Timothée Chalamet arrive à l’écran et du coup je craque à nouveau.

11 “Elle est l’homme”

Voici quelques anecdotes amusantes : ce film est vaguement basé sur la Douzième Nuit de Shakespeare, une histoire qui n’avait littéralement rien à voir avec l’école – alors oui, on pourrait dire que certaines libertés créatives ont été prises. Mais laissez Amanda Bynes prendre une histoire vieille de 400 ans et la transformer en quelque chose que vous voudrez revoir au moins une fois par an.

12 « Pitch parfait »

Peut-être le film de rentrée le plus musical à part, tu sais, les comédies musicales. Si cela ne vous donne pas envie d’être un étudiant de première année à l’université afin que vous puissiez rejoindre un groupe a capella avec Anna Kendrick et Rebel Wilson, alors quelque chose ne va pas parce que ça a l’air génial. (Désolé, je devais le faire.)

13 ‘Société du poète mort’

Ce film est émouvant pour plusieurs raisons (“O capitaine, mon capitaine”, n’importe qui?), Et mec, oh mec, ce que je donnerais pour avoir un Robin Williams épris de poésie comme professeur d’anglais au lycée!

14 ‘Légalement blonde’

Si vous vous dirigez vers la faculté de droit à l’automne, laissez Mme Elle Woods vous apprendre une chose ou deux sur la façon de faire une entrée. Qui sait, peut-être qu’un jour, vous aussi, vous attraperez quelqu’un en train de se parjurer à cause de l’étiquette de la permanente !

15 “Comédie musicale du lycée”

Je pense que nous pouvons tous admettre maintenant que Gabriella est un peu la pire (je suis le hardcore Team Sharpay, ne me @ pas). Peu importe de quel côté vous êtes, ce film a fait rêver tout le monde de rencontrer un adorable Zac Efron pendant les vacances d’hiver, puis de commencer dans une nouvelle école qu’il fréquente justement. Sort!

16 ‘Accepté’

Que faites-vous lorsque vous n’entrez dans aucun collège auquel vous avez postulé? Vous venez de créer votre propre école, duh. Soit dit en passant, le casting de ce film est empilé discrètement. Il y a Jonah Hill, Blake Lively, Justin Long et Kellan Lutz.

17 « Les avantages d’être une giroflée »

Certainement l’un des films les plus lourds de cette liste, Perks of Being a Wallflower est une montre vraiment émouvante. Mettant en vedette Emma Watson et Ezra Miller, c’est une histoire de passage à l’âge adulte sur la santé mentale, la survie à la violence et la création de nouveaux amis.

18 ‘Billy Madison’

Billy retourne littéralement à l’école pour refaire la première à la 12e année afin de prouver à son père qu’il est assez intelligent pour gérer l’entreprise familiale. C’est Adam Sandler dans toute sa gloire des années 90 et un plaisir absolu à regarder.

19 ‘Mes filles’

Rien ne vous met plus dans l’ambiance de la rentrée qu’une dose de drame coquin, amirite ? Cady Heron (Lindsay Lohan) affronte le meneur des Plastics Regina George (Rachel McAdams) dans ce classique du lycée. C’est écrit par Tina Fey, donc tu sais que c’est bien.

20 ‘Facile A’

Emma Stone joue Olive, qui ment sur la perte de sa virginité mais ne peut pas révéler la vérité avant que toute l’école ne le découvre. Parallèlement à toutes les singeries de la scène sociale, le film tente de répondre à la question à laquelle nous réfléchissons depuis des années : pourquoi diable est-ce que “Pocketful of Sunshine” est si accrocheur ?

21 « Lumières du vendredi soir »

Non, pas le spectacle. (Bien que si vous ne connaissez pas le dieu humain connu sous le nom de Tim Riggins, allez chercher votre statistique fixe.) Ce film parle de la ville obsédée par le football d’Odessa, au Texas, et met en vedette Billy Bob Thornton dans le rôle de l’entraîneur Gaines.

22 ‘Ferris Bueller’s Day Off’

Sans doute le meilleur film sur le thème de l’école sur, euh, sauter des cours. Un charmant jeune Matthew Broderick est le bad boy loufoque qui vous donne envie de quitter l’école, quel que soit votre record d’assiduité parfait.

23 ‘Super mauvais’

Probablement le film le plus NSFW de notre liste de rentrée, mais aucune ombre à McLovin. Avoir une fausse carte d’identité sh * tty est fondamentalement un rite de passage pour tous les lycéens.

24 “Elle est tout ça”

Tout le monde aime un bon film de bal, surtout quand il met en vedette Freddie Prinze Jr. à l’apogée de ses jours de gloire dans la comédie romantique. Le gars populaire Zach accepte un pari pour faire de Laney Boggs la reine du bal. Ajoutez des fêtes pour mineurs et une scène de relooking classique et vous obtenez un gagnant du Kids Choice Award.

25 “À tous les garçons que j’aimais avant”

Pouvons-nous mettre cela sur toutes les listes à ne pas manquer ? Super, content que ce soit réglé. Lana Condor (Lara Jean) et Noah Centineo (Peter) sont les vedettes de ce film YA super réconfortant qui plaira même aux non-amateurs de YA.

26 « Apportez-le »

Soyez honnête : vous avez mémorisé toute la première séquence d’acclamations. Admet le! Personnellement, je n’ai jamais voulu être quelqu’un plus que je ne voulais être Kirsten Dunst à la tête de l’équipe Toro (avant qu’elle ne laisse tomber le Spirit Stick, c’est-à-dire).

27 ‘Impossible’

Une liste de films de rentrée sans la légendaire Cher Horowitz, son placard digne de la bave et un jeune Paul Rudd ? Comme si.

28 ’21 Jump Street’

Absolute Unit Channing Tatum se faisant passer pour un lycéen est une comédie en soi. Jetez un peu de Jonah Hill là-dedans et vous avez un duo dynamique si j’en ai déjà vu un.

29 ‘Le club des petits déjeuners’

Un gang classique de Molly Ringwald + face à un problème très lycéen : la détention du samedi. Et n’oubliez pas cette scène finale.

30 ‘Graisse’

Si je ne peux pas être Kirsten Dunst à la tête d’une équipe de soutien au match de basket-ball du lycée, j’aimerais être une Sandy post-relooking, vêtue de cuir, écrasant une cigarette sous mes escarpins rouges à lanières.

