30 millions de dollars de crypto-monnaie volés à MonoX DeFi | Invezz

Le secteur de la finance décentralisée (DeFi) a enregistré une autre attaque. Le piratage a eu lieu chez MonoX, un projet du fournisseur de liquidités DeFi qui propose des pools de jetons uniques. Les premières données montrent que les pirates ont pris plus de 30 millions de dollars dans différentes crypto-monnaies.

Il s’agit de la dernière attaque contre une série de piratages sur les plates-formes DeFi qui ont eu lieu cette année. Plus de 500 millions de dollars des plateformes DeFi ont été volés au cours du dernier semestre 2021.

MonoX s’est adressé à Twitter pour confirmer la récente brèche dans leurs systèmes. Le protocole indiquait que le piratage avait été effectué à l’aide d’une « méthode du contrat d’échange qui a été exploitée et a fait monter le prix du jeton MONO à des niveaux très élevés ».

Dans l’explication, MonoX a déclaré que le prix des jetons MONO était artificiellement fixé à une valeur plus élevée, permettant à l’attaquant d’utiliser le jeton pour acheter d’autres crypto-monnaies dans le pool à des prix inférieurs.

Les fonds volés du protocole comprennent 18,2 millions de dollars en Ethereum emballé (WETH/USD) et 10,5 millions de dollars en Polygon (MATIC/USD). D’autres jetons volés lors de ce piratage incluent DUCK, IMX, GHST, LINK, MIM et WBTC.

Dans la déclaration, MonoX a déclaré que

Tout d’abord, nous souhaitons présenter nos excuses les plus sincères et immédiates pour l’incident, et nous vous assurons que toute notre équipe et nos partenaires y travaillent en ce moment. La sécurité des antécédents des utilisateurs est de la plus haute importance pour nous, et nous avons eu plusieurs audits de sécurité et un cabinet de consultants en sécurité travaillant avec nous de manière continue. Cependant, malheureusement, nous continuons à être exploités.