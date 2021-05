30 nouvelles technologiques pour commencer la matinée au courant des dernières | La technologie

Du lundi au vendredi ponctuellement à 6h30 du matin, notre résumé de l’actualité vous met au courant de tout ce qui est important qui s’est passé au cours des dernières 24 heures, dans le monde de la technologie. Bienvenue!

Les publicités arrivent sur les plateformes de streaming. HBO Max a annoncé un abonnement moins cher, mais avec de la publicité. Seriez-vous prêt à payer moins, en échange de voir des publicités?

Spotify à la fin ajoutera une fonctionnalité que les utilisateurs demandent depuis des années: écoutez de la musique hors ligne directement depuis la smartwatch.

Ce qui conduit une personne à rejeter 10 milliards de dollars? Explique Jason Citron, PDG de Discord.

Actualités technologiques

Payeriez-vous 5 euros de moins pour votre abonnement Netflix ou HBO, en échange de publicités? HBO Max propose déjà cette option. Lire les nouvelles

Les raisons pour lesquelles Apple a rejeté près d’un million d’applications dans l’App Store. Lire les nouvelles

Le PDG de Discord, Jason Citron, explique pourquoi il a rejeté 10 milliards de dollars de Microsoft. Lire les nouvelles

Microsoft a déjà décidé de la date à laquelle il mettra fin à Internet Explorer. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Galaxy Z Roll, le premier mobile avec un écran roll-up de Samsung? Lire les nouvelles

Que se passe-t-il lorsque vous dépassez le nombre maximal d’opérations dans Bizum et comment éviter la nouvelle limitation. Lire les nouvelles

Poco M3 Pro 5G, le mobile 5G le moins cher du moment qui surprend pour de bon de par sa configuration. Lire les nouvelles

Comment changer la voix de Siri sur votre iPhone. Lisez le tutoriel

Comment supprimer les 15 dernières minutes de votre historique de recherche Google. Lisez le tutoriel

Ordinateurs et tablettes

Ce serait la conception et les spécifications du nouveau Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Lire les nouvelles

Acheter un ordinateur portable Xiaomi en 2021: guide, astuces et tous les modèles. Consultez la liste

10 moyens rapides d’accélérer et d’améliorer instantanément les performances de Windows 10. Lire le rapport

Mode de vie

Xiaomi Mi Band 6 est mis à jour avec de nouvelles améliorations exclusives et n’est pas marqué des versions précédentes. Lire les nouvelles

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec moniteur d’activité physique, capteur de fréquence cardiaque et mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

L’arme secrète pour éliminer les taches et les odeurs des vêtements est dans votre garde-manger. Lire les nouvelles

5 ventilateurs bon marché qui se vendront bientôt, dès que la chaleur s’allumera. Lire le rapport

Avec cette formule, vous saurez combien de calories vous devez consommer par jour pour perdre du poids, en fonction de votre poids, de votre âge et de votre taille. Lire les nouvelles

C’est le produit le plus innovant de l’année, il est de Lidl et vous ne saviez probablement même pas qu’il existait. Lire les nouvelles

Aliments courants très efficaces pour réduire la graisse abdominale. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

La nouvelle mise à jour de Spotify ajoute une fonctionnalité que les utilisateurs demandent depuis des années. Lire les nouvelles

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Movistar +: il est maintenant temps de payer. Lire les nouvelles

Disney + continue de publier des informations, telles que sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Microsoft facilitera l’achat direct de Xbox Series X | S aux plus fidèles. Lire les nouvelles

Moteur

Conduire à 30 km / h peut ne pas être bon pour votre voiture et provoquer des pannes. Lire les nouvelles

Où vous devriez éviter le téléphone portable dans la voiture pour que la DGT ne vous sanctionne pas avec ses nouvelles amendes. Lire les nouvelles

Android 12 transformera votre mobile en clé de voiture. Lire les nouvelles

Android Auto? Non, le pari de Google pour les voitures s’appelle Android Automotive. Lire les nouvelles

La science

Astuces scientifiques pour perdre du poids pendant que vous dormez. Lire les nouvelles

Médicament générique ou de marque: sont-ils vraiment les mêmes? Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Cyclo Knitter, le vélo qui tisse des écharpes en attendant le train. Lire les nouvelles

Les compagnies aériennes veulent vous forcer à passer par l’échelle avant de monter à bord de l’avion. Lire les nouvelles

Les astuces utilisées par les Navy Seals pour surmonter le manque de sommeil. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technologique du jour. Passe une bonne journée!