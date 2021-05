30 nouvelles technologiques pour commencer la matinée au courant des dernières | La technologie

Que s’est-il passé dans l’univers technologique au cours des dernières heures? Dans ce résumé de la journée, vous trouverez toutes les informations les plus pertinentes, afin de ne rien manquer d’important.

Il est incroyable qu’après d’innombrables scandales de confidentialité et des pratiques de suivi bien connues, Facebook continue d’avoir le même nombre d’utilisateurs ou plus qu’auparavant. Signal, l’un des rivaux de WhatsApp qui a pour drapeau la confidentialité, a tenté de publier sur les réseaux sociaux de Facebook annonces dans lesquelles les utilisateurs ont vu leurs données exposées, afin qu’ils puissent voir de leurs propres yeux ce que Facebook ou WhatsApp sait d’eux. Ce ne pouvait pas être parce que Facebook … a interdit de telles publicités.

Le stockage illimité sur Google Photos est terminé. Nous expliquons comment cela vous affecte et ce que vous devez faire pour ne rien perdre. Si vous les transférez sur Amazon, cela vous paiera 8 euros …

Nous avons testé pendant quelques jours le realme 8, et le ZTE Nubia Red Magic 6. Nous vous racontons nos impressions.

Actualités technologiques

Ce site web vous permet de bloquer en un seul clic l'auteur d'un tweet et tous les utilisateurs qui l'ont aimé.

Facebook bloque les publicités choquantes que Signal voulait publier pour dénoncer ses pratiques.

Il s'agit de la nouvelle fonction WhatsApp pour protéger la confidentialité de vos chats, photos et vidéos.

Google annonce accidentellement le Pixel Buds A, son prochain casque sans fil.

Vous pouvez désormais faire le compte de résultat en 2021 par téléphone: numéros de téléphone, rendez-vous préalable et documentation nécessaire.

Téléphones portables

realme 8, premières impressions et contact.

Qu'est-ce que le cou WhatsApp: effets et comment l'éviter.

L'Asus ZenFone 8 Mini tomberait et ce serait sa conception.

Ce sont les meilleures alternatives aux AirTags pour les utilisateurs d'Android.

ZTE Nubia Red Magic 6, écran impressionnant et excellent rapport qualité / prix.

Ordinateurs et tablettes

Dell publie une mise à jour de sécurité pour les ordinateurs portables jusqu'à 12 ans.

Xiaomi préparerait trois tablettes haut de gamme pour rivaliser avec Apple et Samsung.

Google veut promouvoir l'utilisation des tablettes Android avec Entertainment Space.

Comment tirer le meilleur parti de la batterie de votre ordinateur portable avec Windows 10.

Mode de vie

Derniers jours de stockage illimité gratuit sur Google Photos: comment cela vous affecte et ce que vous devez faire.

Google Photos élimine l'espace illimité, mais pas Amazon Photos, et vous obtenez également 8 € en cadeau pour l'utiliser.

Ce sont les fruits et légumes que vous devez laver et désinfecter plus soigneusement.

Lidl explique l'ultime astuce pour trancher l'oignon sans pleurer.

Régime nordique: qu'est-ce que c'est et quels sont ses bienfaits.

Loisirs et jeux

Premières images de House of the Dragon, la préquelle tant attendue de Game of Thrones.

Netflix a de moins en moins de patience avec les séries et bat un nouveau record.

Le CIO organisera des jeux olympiques eSports.

La nouvelle mise à jour de l'application PlayStation vous permet de contrôler le stockage de votre PS5.

Moteur

La DGT vous met à l'épreuve: qui passe en premier?

L'hypercar électrique Lotus Evija approche et atteindra 2000 ch de puissance.

WhatsApp et d'autres applications de messagerie disparaissent mystérieusement d'Android Auto.

La science

Le Pentagone suit le crash "incontrôlable" de la fusée chinoise qui s'est écrasée dans l'atmosphère ce week-end.

Les curiosités du jour

L'armée britannique s'entraîne avec des combinaisons volantes à bord de navires pirates.

Le réseau social que Donald Trump a lancé est un blog dans lequel lui seul écrit.

Cela a été le résumé de l’actualité technologique du jour. Passe une bonne journée!