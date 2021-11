30 nouvelles technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Nous vous souhaitons la bienvenue au dernier résumé de l’actualité de la semaine. Rattrapez-vous sur ce que vous avez un café ou un jus pendant le petit déjeuner, ou pendant la pause de travail.

Une nouvelle ère commence : Google accepte déjà les paiements en dehors du Play Store.

Les gens ont de l’argent à revendre : quelqu’un a créé un iPhone avec un connecteur USB Type-C, et la vente aux enchères sur eBay dépasse déjà 100 000 $.

Google a supprimé 150 applications du Google Play Store, qui sont directement une fraude… Vérifiez qu’aucun d’entre eux n’est installé.

Actualités technologiques

Comme si les mineurs et la crise des semi-conducteurs ne suffisaient pas : ils volent des milliers de Nvidia RTX 3000. Lire l’actualité

Le changement commence, Google acceptera les paiements en dehors de sa boutique d’applications. Lire les nouvelles

C’est ainsi qu’un groupe de pirates a utilisé Twitch pour blanchir 10 millions de dollars. Lire les nouvelles

Le ministère de la consommation explique comment il va réguler les 4 loot boxes de jeux vidéo différentes qu’il a détectées. Lire les nouvelles

Les analystes commencent à prédire quand aura lieu la chute de Shiba Inu. Lire les nouvelles

Google supprime plus de 150 applications frauduleuses que vous devez supprimer si vous les avez déjà installées. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Ce sont les Xiaomi et Redmi qui seront officiellement mis à jour vers Android 12 dans les prochains mois. Lire les nouvelles

Vous pouvez désormais acheter le premier iPhone avec un port USB-C (même s’il ne sera pas bon marché). Lire les nouvelles

Le Samsung Galaxy S21 FE serait plus proche de la réalité grâce à cette vidéo. Lire les nouvelles

Ce sera le nouveau Redmi K50, le haut de gamme de la société chinoise : écran AMOLED, Snapdragon 898 et charge rapide de 67 W. Lire les nouvelles

Signal ajoute de nouvelles fonctionnalités intéressantes que vous ne verrez sûrement jamais sur WhatsApp. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

Ordinateurs quantiques : le Saint Graal des hackers. Lire les nouvelles

Les GPU ne sont pas seulement bons pour jouer à des jeux : 5 utilisations alternatives. Lire le rapport

Mode de vie

Alexa est mis à jour avec une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs demandent depuis des années. Lire les nouvelles

Smart Lock 3.0 et Smart Lock 3.0 Pro, tout comme les nouvelles serrures intelligentes de Nuki. Lire les nouvelles

Pourquoi nettoyer en profondeur votre machine à laver régulièrement est si important et comment le faire. Lire les nouvelles

Les meilleurs vêtements chauffants pour éviter d’avoir froid dans la rue et de ne pas gaspiller de chauffage. Lire le rapport

Il s’agit du premier convecteur Xiaomi à arriver en Espagne en pleine période de froid. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

HBO Max ne résout toujours pas certains problèmes qui suscitent les critiques des abonnés. Lire les nouvelles

Les meilleurs films basés sur les livres du roi de la terreur Stephen King. Consulter la liste

Forza Horizon 5, analyse technique et avis sur Xbox Series X et Xbox One X. Lire le rapport

Fortnite et League of Legends s’associent pour promouvoir une série sur Netflix. Lire les nouvelles

Sony pourrait créer une division spécifique pour sortir ses jeux compatibles. Lire les nouvelles

Moteur

Environ 800 euros en moyenne feront grimper le prix des voitures en 2022. Lire l’actualité

La DGT s’en tire et supprimera la règle des 20 km/h en dépassement. Lire les nouvelles

Science

5 petites astuces pour mieux commencer la journée. Lire les nouvelles

Le rêve de Jeff Bezos d’atterrir son module Blue Moon sur la prochaine mission de la NASA sur la Lune est terminé. Lire les nouvelles

7 causes qui nous font paraître plus vieux que nous ne le sommes, selon la science. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Ikea veut résoudre les voisins ennuyeux avec des rideaux qui absorbent le bruit. Lire les nouvelles

La roue modulable avec crémaillère qui modifie la bande de roulement pour s’adapter à tous types de terrains. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!