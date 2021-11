30 offres qui ont balayé le Black Friday et qui sont toujours disponibles le Cyber ​​Monday | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ce sont quelques-unes des meilleures offres du Cyber ​​Monday, des bonnes affaires qui ont déjà eu lieu vendredi dernier et qui sont toujours pleinement valables aujourd’hui, bien que ce soit le dernier jour.

Si lors du Black Friday vous n’avez rien acheté, soit par manque d’intérêt soit parce que les prix ne vous semblaient pas attractifs, c’est aujourd’hui la revalidation, la Cyber ​​lundi. Il existe de nombreuses offres qui sont maintenues et encore moins chères dans divers magasins.

Aujourd’hui est le dernier jour où ces produits seront moins chers, et dès la fin de la journée ils reviendront à leur prix habituel, donc Si, par exemple, vous envisagez d’acheter des cadeaux de Noël ou des Rois Mages, c’est le moment de franchir le pas et de le faire.

Entre les meilleures offres du Cyber ​​Monday 2021 Il y a un peu de tout, alors pour vous faciliter la tâche, nous avons compilé et combiné tous ceux qui ont balayé vendredi dernier et sont toujours disponibles à un prix avantageux.

Amazon Echo Dot 3e génération pour 18,99 €

Cette enceinte intelligente avec Alexa est la gamme d’entrée de gamme d’Amazon, la plus abordable de toutes. Il a un son et un microphone omnidirectionnels.

Scooter électrique Xiaomi Mi 3 pour 399 €

Le nouveau scooter électrique Xiaomi avec une meilleure batterie, un moteur plus puissant et une autonomie allant jusqu’à 30 kilomètres.

Amazon Fire TV Stick 4K Max pour 38,99 €

Le lecteur d’applications de streaming le plus puissant d’Amazon, avec WiFi 6, Dolby Vision et deux fois plus rapide.

TP-Link Tapo P100 pour 9,89 €

Cette prise intelligente est compatible avec Alexa et Google Assistant, bien que vous puissiez également la contrôler depuis l’application TP-Link.

Xbox Series S pour 269 €

La Xbox Series S est la console numérique de Microsoft, une Xbox qui partage le catalogue et de nombreuses fonctionnalités de la Xbox Series X, mais moins puissante et axée sur des services comme le Game Pass.

Huawei Matebook D 15 pour 459 €

Cet ordinateur de 15,6″ pèse un peu plus de 1,5 kg. Avec son processeur Intel Core i3, il dispose d’une puissance plus que suffisante pour assurer le bon fonctionnement de Windows 10.

96 rouleaux de papier toilette Scottex pour 17,29 €

Scottex Megapack sur Amazon

Scooter électrique Xiaomi Mi Essential pour 279 €

Ce scooter électrique Xiaomi est un peu moins puissant que le modèle standard. Il a 20 km d’autonomie avec une vitesse maximale de 25 km/h.

Huawei Band 6 pour 34 €

Tracker d’activité avec un grand écran AMOLED FullView de 1,47 pouces. Il intègre l’analyse de la saturation en oxygène du sang (SpO2) et la surveillance du VO2Max pour mesurer le taux de récupération après l’exercice. Il dispose de 96 modes d’entraînement et de 2 semaines d’autonomie.

POCO F3 5G pour 279 €

Ce nouveau mobile POCO a presque tout à balayer, à commencer par la 5G, mais aussi en raison de l’énorme puissance de son Snapdragon 870.

Samsung QLED 4K 50″ pour 579€

Ce téléviseur à panneau QLED de 50 pouces comprend également HDR10 et Alexa en tant qu’assistant virtuel. C’est un modèle 2021 avec de nombreux voyages devant lui.

Amazon Echo Dot 4e génération pour 29,99 €

La prochaine génération de l’enceinte intelligente la plus vendue d’Amazon est dotée d’un design sphérique repensé. Ce nouveau look a également optimisé l’amplification du son, qui est désormais mieux répartie.

Apple Watch Série 3 pour 189 €

Cette montre connectée Apple reste une excellente option grâce à son écran et ses fonctionnalités, avec un moniteur de fréquence cardiaque, un GPS et une résistance à l’eau.

SSD Kioxia 480 Go pour 39,99 €

Disque SSD Kioxia de 480 Go

Roomba 981 pour 379 €

Aspirateur robot intelligent avec technologie Dirt Detect, connexion WiFi, programmable via application mobile et compatible avec Alexa. Il a une grande puissance d’aspiration avec des brosses anti-emmêlement et une fonction multi-pièces.

Razer Kishi pour Android pour 55 €

Le Razer Kishi est une manette qui transforme votre mobile en une sorte de Nintendo Switch. Il a une conception qui permet une grande variété de tailles de mobiles et est compatible avec les jeux natifs ou cloud.

Garmin Forerunner 245 pour 187 €

Cette montre possède un GPS, SpO2 et VO2 Max, ainsi qu’une étude intelligente de la dynamique de course et des recommandations d’entraînement, c’est donc une montre parfaite pour les coureurs.

LG OLED 55″ pour 949 €

Ce téléviseur à panneau OLED de 55″ est l’un des meilleurs du marché pour sa qualité de traitement, ses réglages des couleurs et son son, entre autres détails haut de gamme.

Friteuse sans huile COSORI 5.5L à 109,99 €

Cette friteuse sans huile possède une grande capacité, 5,5 L au total. Il a également une commande numérique et une efficacité énergétique A +++

Abonnement de 12 mois à PS Plus pour 38,99 €

PS Plus 12 mois sur Amazon

Chromebook ASUS pour 179 €

Cet ordinateur portable Chrome OS ne pèse que 1,2 kg et dispose d’un processeur Intel Celeron N3350. L’écran a une résolution Full HD et son prix est très abordable.

Huawei Montre 3 pour 229 €

Cette montre connectée a une connectivité LTE et jusqu’à 14 jours d’autonomie. Elle peut mesurer plus de 100 activités sportives différentes, elle est donc également valable comme montre de sport.

Taurus MyCook One pour 279 €

Ce robot culinaire intelligent peut effectuer jusqu’à 14 tâches. Il est programmable et dispose également d’un cuiseur vapeur intégré.

Microsoft Surface Laptop GO pour 529 €

Le Surface Laptop Go est l’ordinateur portable le plus léger de Microsoft, idéal pour le télétravail et les études. Avec des améliorations de caméra pour les appels vidéo, un clavier complet, une mise sous tension instantanée, une charge rapide et une autonomie d’une journée.

Garmin Fenix ​​​​6X Pro pour 579 €

Cette montre de sport d’élite dispose de la fonction BodyBattery, d’un oxymètre de pouls et de toutes les mesures de course que vous pouvez imaginer, ainsi que de dizaines de modes sportifs, dont le triathlon.

125 capsules lave-vaisselle Fairy pour 16,19 €

15 gélules Fée Tout-en-Un

Philips Lumea Advanced SC1999 / 00 pour 199 €

Cet épilateur à lumière pulsée est étonnamment bon marché. Il possède un capteur de teint et réduit considérablement les poils en quelques séances seulement.

Razer Kraken X pour 29,99 €

Ces casques de jeu pour PC et consoles ont un son surround 7.1 et un prix qui les rend très compétitifs par rapport à leurs principaux rivaux.

Xiaomi 11T pour 449 €

Doté de la 5G et d’un processeur Mediatek performant, ce mobile est assez puissant et dispose d’un écran 120 Hz spectaculaire.

Amazon Blink Mini

Caméra de sécurité intérieure avec résolution vidéo Full HD. Il dispose d’un câble d’alimentation, d’une connexion WiFi, d’un stockage vidéo dans le cloud, d’une détection de mouvement et d’une compatibilité avec Alexa.

