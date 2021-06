30 personnes arrêtées alors que des fans faisaient la fête toute la nuit après le choc des Euros entre l’Angleterre et l’Écosse

Une trentaine de fêtards ont été arrêtés à Londres à la suite du match Angleterre-Écosse Euros (Photo: ./AP)

Des dizaines de personnes ont été arrêtées dans les rues de Londres la nuit dernière à la suite de l’affrontement très attendu entre l’Angleterre et l’Écosse.

La police métropolitaine a déclaré que 30 personnes avaient été arrêtées pour des infractions présumées allant de l’ivresse et du désordre à l’agression de policiers.

Quelque 25 des arrestations ont été effectuées dans le centre de Londres tandis que cinq se trouvaient dans les environs de Wembley.

Scotland Yard a déclaré dans un tweet: “13 arrestations concernaient des infractions à l’ordre public, 6 pour ivresse et désordre, 4 pour voies de fait contre la police, 3 pour voies de fait, 2 liées à des drogues de classe A et une chacune pour violation d’un ordre de dispersion et violation d’une interdiction ordre.’

Cela s’est produit après la fin du match 0-0, l’Écosse jouant bien contre une Angleterre décevante.

Les fans sont sortis du stade de Wembley après le match sans but alors que la fête se poursuivait jusqu’aux premières heures du samedi matin.



La police de la rue Long Acre à Londres entoure un groupe de fans anglais avant le match Euro 2020 Angleterre contre Écosse (Photo: Shutterstock)



Les fans de football ont déclenché des fusées rouges alors qu’ils faisaient la fête dans la rue après l’affrontement entre l’Angleterre et l’Écosse (Photo: .)

À Leicester Square, des fêtards ont été vus tenant des canettes de bière tout en lançant des fusées éclairantes rouges et en chantant et en chantant.

Les fans drapés de drapeaux écossais de la soi-disant armée tartan ont enfilé des kilts et ont chanté l’hymne national écossais.

Certains ont escaladé des statues torse nu et ont été photographiés agitant leurs drapeaux dans les airs.

Ils ont également été entendus scander «Pas d’Écosse, pas de fête», tandis que d’autres ont donné des coups de pied dans des ballons de football.

La police rencontrée est entrée sur la place vers 12 h 45 et a pu dégager la zone en une demi-heure.

Cela est arrivé après que le maire de Londres Sadiq Khan ait demandé aux fans de ne pas venir dans la capitale à moins d’avoir des billets pour le match.



La police est entrée à Leicester Square vers 12h45 et a pu le nettoyer en 30 minutes environ (Photo: W8media)



Le maire de Londres Sadiq Khan avait demandé aux fans de ne pas venir dans la capitale à moins d’avoir des billets pour le match Ecosse contre Angleterre (Photo: W8media)

Il a déclaré à LBC: “ Si vous n’avez pas encore de billet pour le match, s’il vous plaît, s’il vous plaît, essayez de réserver maintenant un endroit pour regarder le match ce soir en toute sécurité dans un pub, un bar ou un restaurant.

« Vous ne pouvez pas simplement vous rendre dans un pub et voir le match. »

Une seule fan zone officielle avait été mise en place pour regarder le match, qui était située à Trafalgar Square et avait une limite de 750 personnes.

L’Angleterre contre l’Écosse est le match le plus ancien du monde et les deux équipes se sont affrontées plus que n’importe quelle autre équipe internationale.

Leur première rencontre a eu lieu en 1872 à Hamilton Crescent, Glasgow, tandis que l’affrontement d’hier était leur 115e rencontre.

