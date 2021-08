30 Rock Cast: ce que les stars de la comédie NBC font maintenant, y compris Tina Fey

Maulik Pancholy (Jonathan)

Si jamais j’avais un assistant personnel, je voudrais quelqu’un comme Jonathan, aussi loyal qu’il l’était – et un peu amoureux de Jack comme il l’était. Quoi qu’il en soit, Maulik Pancholy était le choix de casting parfait pour le personnage. Pancholy a emprunté la voie que beaucoup de ses co-stars ont empruntée et s’est beaucoup concentré sur le travail de la voix au cours des deux dernières années. Son plus grand rôle a été celui de Baljeet Tjinder dans Phineas et Ferb, un rôle qu’il continuerait à jouer dans Phineas et Ferb the Movie : Across the 2nd Dimension, et dans le film original de Disney+, Phineas and Ferb the Movie : Candace Against the Universe. .

Pancholy est également revenu à Disney après son passage en tant que Baljeet sur Phineas et Ferb, où il a joué un rôle de voix dans la série américano-canadienne Mira, Royal Detective, dans laquelle il a joué Ranjeet.

Maulik Pancholy a également eu un rôle de voix dans Sanjay et Craig, jouant le titulaire Sanjay Patel. Pancholy a également eu plusieurs apparitions en tant qu’invité au cours de sa carrière, dans des émissions telles que The Good Fight, Helpsters, Dynasty, etc.