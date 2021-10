30 secondes de gameplay d’Elden Ring d’une qualité épouvantable ont fuité

Anneau ancien est l’un de ces jeux qui a réussi à atteindre le statut de légende avant même sa sortie, le genre de jeu qui fait saliver les gens sur chaque détail, aussi petit soit-il.

Au cours du week-end, une brève vidéo de gameplay d’Elden Ring a fuité en ligne. Même s’il a été rapidement démonté, les miroirs continuent d’exister. La séquence montre un personnage sautant sur des rochers, mais c’est à peu près tout.

Ce serait généralement une fuite dénuée de sens pour n’importe quel jeu, mais pas pour le RPG d’action très attendu de FromSoftware. Le leaker original a déclaré que les images provenaient d’une version Xbox One, et c’est à peu près tout le contexte dont nous disposons.

La vidéo ci-dessus n’a vraiment qu’un personnage avec une épée et un bouclier qui se tournent pour regarder à l’horizon. Le détail le plus notable est qu’ils sont capables d’effectuer un saut de style Sekiro, et non le run-jump standard des précédents jeux Souls.

Si vous ne saviez pas qu’il s’agissait d’images d’Elden Ring, vous penseriez probablement qu’elles proviennent de Dark Souls 3. Les animations sont tout aussi rigides, et la qualité visuelle globale et le ton rappellent beaucoup ce jeu.

Il a fallu à FromSoftware près de deux ans après la première révélation d’Elden Ring pour commencer à montrer davantage le jeu. Ce que nous avons obtenu était une bande-annonce de gameplay très excitante, suivie d’aperçus limités qui offraient les premiers détails de gameplay solides. Espérons que nous en verrons plus avant la fin de l’année.

Elden Ring sortira le 21 janvier sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

