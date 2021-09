30 secrets surprenants sur la franchise Twilight révélés

17. Après s’être teint les cheveux en blond pour incarner Rosalie, membre de la famille Cullen, dans le premier film, Nikki roseau a choisi de porter une perruque pour le reste de la série pour protéger ses cheveux. “Mes cheveux sont tombés”, a-t-elle révélé à MTV des dommages causés à ses cheveux après Twilight. “Au départ, il m’a fallu 36 heures pour me rendre blonde, et tous les deux jours, je me blanchis la tête et la peau. Cette fois-ci, nous testons différentes perruques et autres.”

18. Plus de problèmes de perruque : après s’être coupé les cheveux pour jouer Joan Jett dans The Runaways, Stewart a dû porter une perruque pour Eclipse, qui lui a valu beaucoup de sourcils. Avant Breaking Dawn: Part 1, Stewart a assuré aux fans qu’elle secouerait ses propres cheveux et a révélé que Summit ne voulait vraiment pas qu’elle se coupe les cheveux en premier lieu.

“Ils vont me détester pour ça, mais ils m’ont proposé beaucoup de ridicules … beaucoup de choses ridicules pour ne pas faire ça”, a-t-elle déclaré. Georges Lopez en 2010, “Je comprends tout à fait, je pensais juste que nous aurions une meilleure… perruque, et, euh, c’est OK, nous avons travaillé, et j’espère, j’espère, j’espère, c’est OK maintenant.”