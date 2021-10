300 Entertainment, fondé par Lyor Cohen, explore une vente de 400 millions de dollars et plus : rapport

Crédit photo : 300 Divertissement

300 Entertainment – ​​le label derrière Megan Thee Stallion, Fetty Wap, Young Thug et un certain nombre d’autres groupes – chercherait à vendre au nord de 400 millions de dollars.

La vente possible du label fondé par Lyor Cohen a été révélée dans un récent rapport de Bloomberg, mais au moment de la rédaction de cet article, ni le responsable mondial de la musique de YouTube, Cohen, ni d’autres responsables de 300 Entertainment n’avaient commenté publiquement la question. Cependant, « deux personnes familières avec le processus » ont indiqué qu’une transaction impliquant le label de huit ans est sur la table, selon Bloomberg une fois de plus.

L’une de ces personnes a également indiqué que « l’entreprise devrait vendre pour au moins 400 millions de dollars », poursuit le rapport, et des informations supplémentaires – c’est-à-dire la valeur, le calendrier et l’acheteur précis de l’accord potentiel – n’ont pas encore été révélées. . (300 Entertainment a cependant un accord de distribution avec Atlantic Records, et Cohen était auparavant PDG et président de la musique enregistrée de WMG.)

Les rumeurs de la vente de 300 Entertainment, basée à New York, arrivent dans un contexte de croissance continue à deux chiffres au sein de l’industrie de la musique. Warner Music, Universal Music et Sony Music ont enregistré d’énormes gains de revenus d’une année sur l’autre en 2021, ce qui a également entraîné une série d’acquisitions de grande envergure.

Début février, Sony Music a signé un accord pour acheter AWAL de Kobalt pour 430 millions de dollars, par exemple – bien que le rachat ait depuis fait l’objet d’un examen réglementaire au Royaume-Uni. De plus, SME a obtenu le Som Livre du Brésil pour 250 millions de dollars et a obtenu une participation majoritaire dans Alamo Records (la maison professionnelle de Rod Wave et Lil Durk), pour ne citer que quelques-unes des pièces de 2021 du label Big Three.

Warner Music – dont les actions ont atteint un nouveau record aujourd’hui, atteignant 50 dollars pièce – a acquis la société moscovite Zhara Music en mars (rebaptisant rapidement la division Atlantic Records Russia), après avoir confirmé qu’elle avait obtenu (une participation de 200 millions de dollars) dans le poids lourd arabe. Rotana Musique. Et Universal Music, cotée en bourse, a, pour sa part, investi considérablement en 2021 dans des plans d’expansion au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.

Plus généralement, des milliards ont afflué dans l’espace de la musique IP depuis fin 2020 – y compris l’acquisition par UMPG du catalogue de Bob Dylan, l’achat par Sony Music Publishing du catalogue de Paul Simon et l’investissement de 100 millions de dollars de Warner Music dans le catalogue enregistré du DJ français David Guetta.

Le seul mois d’octobre 2021 a permis la vente de 1,1 milliard de dollars du portefeuille de plus de 62 000 titres KMR Music Royalties II de Kobalt Capital, le lancement du fonds de catalogue de 500 millions de dollars de Lyric Capital, un investissement de 1 milliard de dollars en droits de chanson de Blackstone et des accords de propriété intellectuelle de plusieurs millions de dollars entre Primary Wave et les domaines de Bing Crosby, Gerry Goffin et Luther Vandross.