300 euros de remise sur le MacBook Pro avec M1, l’un des meilleurs ordinateurs Apple en 2021 | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Celui qui peut être considéré de manière générale comme le meilleur ordinateur portable Apple en ce moment, le MacBook Pro 2020, est considérablement réduit en prix en Espagne.

Personne ne sait que les produits Apple sont chers, et ils sont également chers jusqu’à ce qu’un nouveau modèle apparaisse dans son catalogue. C’est le cas dans leurs magasins officiels, mais pas chez les autres distributeurs, qui ont tendance à baisser le prix des iPhone, MacBook et Mac, qu’il y ait ou non une nouvelle version.

Maintenant par exemple MacBook Pro (2020) avec M1 est en vente sur Amazon à 1 199 euros, bien que ce ne soit pas le magasin qui vend cet ordinateur portable le moins cher d’Espagne. Cet honneur revient à un petit magasin, Tuimeilibre, qui le laisse à seulement 1 099 euros.

Ce nouvel ordinateur portable Apple est déjà équipé de son propre processeur ARM, qui offre plus de vitesse, une consommation de batterie inférieure et un prix plus abordable que le modèle précédent.

Ils sont 300 euros de remise par rapport au tarif officiel que Apple montre sur son propre site Web, une réduction plutôt ambitieuse, d’autant plus que nous parlons d’un PC qui a de nombreuses années de service devant lui.

Étant un produit vendu en Espagne, il bénéficie de la garantie de deux ans exigée par la loi et peut être expédié n’importe où dans le pays en seulement 2-3 jours au maximum, ce qui n’est pas mal du tout. Dans le cas d’Amazon, vous avez également la possibilité de souscrire une assurance Apple Care pendant le processus d’achat.

L’arrivée du nouveau processeur M1, basé sur l’architecture ARM, est une révolution. Ses performances sont excellentes, au niveau de l’Intel Core i5 de son prédécesseur voire au-dessus, avec en plus de maximiser le autonomie de la batterie, qui dépasse facilement les 10 heures.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Dans cette analyse, Business Insider Spain analyse ses performances dans tous les sens, et dans pratiquement chacun d’entre eux brille de sa propre lumière en raison de sa puissance, de sa fluidité et de son efficacité, et aussi avec pratiquement aucun problème de compatibilité avec les applications développées pour une architecture de processeur différente. . . .

Son prix est supérieur à celui du MacBook Air, qui reste inférieur à 1 000 euros, mais c’est une différence justifiée. Le modèle Pro a la capacité de fonctionner mieux plus longtemps grâce au refroidissement, qui est beaucoup plus complet que celui de l’Air.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.