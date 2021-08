in

300 heures ! Christian Nodal reçoit de Belinda Un autre bijou ? | Instagram

“Cela durera pour l’histoire!” Belinda montre qu’elle est aussi capable d’offrir à son futur mari des cadeaux spéciaux, un beau bijou qui a plus qu’une valeur monétaire, c’est sentimental, en plus d’un travail de 300 heures, Christian Nodal, je n’hésite pas à le montrer sur son réseaux sociaux.

Belinda a trouvé un détail spécial qui surprendrait son futur mari et partenaire, Christian Nodal, la “pop star” serait inspirée de chercher dans la région mexicaine quelque chose d’important au sujet de leur relation.

Il s’agissait d’une œuvre de l’artiste visuel Gildo Medina, reconnu pour représenter différentes personnalités dans le monde, ce qui a immédiatement, apparemment, beaucoup plu au nodal chrétien qui l’a immédiatement partagé dans ses histoires de Instagram avec le message suivant :

Amour, Merci pour ce beau cadeau qui durera pour l’histoire. Je t’aime, a commenté le régional, accompagné de trois emojis de coeurs verts.

“Votre amour est-il un art ?”… Il est lu dans l’une des publications partagées par l’une de ses pages de fans. POUR VOIR L’IMAGE SUIVEZ CE LIEN

La toile mesure 1,6 mètre de haut, est peinte à la main et a été encadrée comme avec une feuille d’or sur sa couverture. L’artiste a expliqué au Los Angeles Times qu’il s’agissait d’un travail qui a duré plus de 300 heures.

De même, l’auteur de l’ouvrage lui-même l’a partagé avec fierté sur ses réseaux sociaux, réitérant qu’il aurait fallu de longues heures de travail, soulignant qu’au final le résultat en aurait valu la peine, ce serait un travail extrêmement spécial pour le artiste.

Après plusieurs mois d’inspiration et de création, j’ai le plaisir de vous présenter une œuvre qui s’inspire de l’amour de deux êtres que j’aime, respecte et admire beaucoup, Belinda Peregrin et Christian Nodal.

Le peintre, illustrateur, photographe, connu comme l’artiste du “multitâche”, a réitéré son appréciation pour le couple, et deux grandes figures de la musique du genre pop et du régional mexicain.

Cette œuvre, qui a pris des semaines à créer, a été peinte à la main à l’acrylique et au pastel à la cire sur une toile de cuir de 6 pieds et encadrée dans une boîte en bois vénitienne recouverte de feuilles d’or. J’espère que vous l’apprécierez autant que moi à le faire.

Dans le portrait apparaît la figure de Christián Jesús González Nodal, sans chemise et montrant divers tatouages en plus de faire référence à une habitude constante du “Revelation Artist” en 2017. De plus, il montre également une paire de mains supplémentaire qui représenterait celles de “Beli”.

Le natif de Caborca, Sonora, qui a obtenu diverses reconnaissances pour sa carrière, est représenté avec son visage de profil et jetant de la fumée, tandis que les 4 mains l’entourent de face.

De la même manière, sous un tatouage que l’interprète de “Des baisers que je t’ai donnés” porte sous son cou, une “grande rose des vents” en guise de “guide de l’âme” comme l’a révélé le magazine GQ, ci-dessous vous pouvez voir Le regard de Belinda, ainsi que d’autres gravures que Nodal a réalisées en son honneur.

L’aîné des trois enfants de Silvia Cristina Nodal Jiménez et Jaime González, Christian Nodal, n’a pas hésité à correspondre à la publication de l’artiste pour ce beau cadeau.

Merci beaucoup mon gildo. Tu es autre chose, tandis que Belinda publiait quelques instants plus tard « La plus belle ! Mes 2 artistes préférés !’, la publication a ajouté 9 909′ likes’ et divers commentaires.

Il n’est pas si étrange de penser que pour Christian Nodal ce serait un beau cadeau, puisqu’en plus de venir de sa fiancée, l’auteur de “Goodbye Love” et “Bottle after Bottle”, il apprécie grandement un passe-temps lié à cet art .

À plusieurs reprises, la chanteuse de 22 ans a été vue en train de prendre des pinceaux et des toiles pendant son temps libre et a réalisé des peintures en pensant à Belinda elle-même, capturant son beau regard.

Le couple, surnommé dans les réseaux sociaux “Los Nodeli” qui commencera leur relation après leur participation lors des enregistrements de La Voz, en août 2020, lorsqu’ils ont officiellement annoncé leurs fiançailles au milieu de diverses critiques et commentaires qui ne faisaient référence qu’à une « relation médiatique ».

Pourtant, aujourd’hui, celle née le 11 janvier 1999 et “l’Espagnole” a fait taire les polémiques au milieu de près d’un an de relation et de nombreux moments que tous deux ont partagés.

Même celui récompensé par le Latin Grammy Award de la “meilleure chanson régionale mexicaine” en 2018, a montré à plusieurs reprises son amour pour l’interprète de “The school girl”, puisqu’il l’a non seulement enregistrée sur sa peau avec un mais plusieurs tatouages, en plus de l’accompagner dans ses voyages et ses projets.

Christian Jesús González Nodal, a décidé de faire le grand pas et a organisé une grande soirée romantique pour lui demander de l’épouser, c’est le 25 mai que le couple acclamé de l’émission a accepté et l’a annoncé avec une tendre photo sur les réseaux sociaux, provoquant un remuer par la bague de fiançailles évaluée à plus de 3 millions de dollars.