300 millions de dollars de contrats ont été réglés au cours des dernières 24 heures après une baisse du prix des principales crypto-monnaies

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Les plus durement touchés ont été les traders de contrats à terme basés sur des devises numériques, dont les positions à effet de levier ont été automatiquement liquidées lorsque le prix du Bitcoin et d’autres principaux altcoins a fortement chuté le 28 décembre.

Il semble que la baisse constatée du prix des principales crypto-monnaies n’ait pas seulement causé des désagréments aux utilisateurs des marchés crypto plus traditionnels, puisqu’elle a également entraîné la liquidation de près de 300 millions de dollars US de contrats à terme sur un grand nombre de plateformes.

300 millions de dollars de liquidations après la baisse des prix

Cela se reflète dans les données publiées par l’outil d’analyse Coinglass, qui indique qu’au moins 109 000 contrats ont été réglés au cours des dernières 24 heures, dont quelque 94 millions de dollars US étaient directement associés à la baisse du prix du Bitcoin qu’un jour il remonte. a dépassé 52 000 USD par unité.

Une comparaison effectuée par l’équipe CoinDesk révèle qu’une situation similaire s’est produite juste au début de ce mois de décembre, puisque lorsque Bitcoin est tombé à 41 000 USD par unité, un grand nombre de contrats ont également été réglés, ce qui a entraîné des pertes estimées à plus plus de 435 millions de dollars américains à l’époque.

Règlement des contrats à terme sur crypto-monnaie

Bien que les fermetures de positions soient un mécanisme courant sur certains marchés, dans le cas des plateformes qui fonctionnent sur la base du prix des monnaies numériques, celles-ci ferment généralement automatiquement les positions à effet de levier des opérateurs par mesure de sécurité, surtout en cas de fluctuations très prononcées du prix des monnaies numériques. Ceci est fait principalement pour éviter des pertes partielles ou totales de la marge initiale que l’utilisateur gère.

Dans ce cas, environ 80% des 300 millions de dollars US réglés provenaient de positions longues, c’est-à-dire de contrats à terme dans lesquels les utilisateurs parient principalement que le prix de l’actif associé augmenterait. Sur ce capital, environ 119 millions de dollars ont été réglés via Binance, suivis d’environ 78 millions de dollars enregistrés sur FTX.

Comme pour les autres crypto-monnaies, ça se passe comme ça :

Les contrats à terme sur Ethereum ont capitalisé plus de 57 millions de dollars de liquidations. Avec les contrats à terme Solana et Terra, 9,1 millions de dollars US ont été échangés pour chacun. Avec des devises comme Polygon, Sushi et XRP, les pertes capitalisées sur les contrats s’élèvent respectivement à 8,2 millions de dollars, 6,8 millions de dollars et 6,7 millions de dollars.

La baisse du prix des principales monnaies numériques

Comme évoqué précédemment, le règlement de ces contrats est intervenu dans le cadre de la baisse constatée du cours du Bitcoin et d’une bonne partie des principaux altcoins pour ce 28 décembre, à trois jours de la clôture officielle de cette année 2021.

Au moment de la publication, le prix du Bitcoin s’élève à environ 47 884 $ US par unité, enregistrant une baisse de 7,8% au cours des dernières 24 heures. Avec des baisses de pourcentage similaires ou supérieures, nous avons également des devises telles que Etheruem, Binance Coin, Solana, Cardano, XRP, Terra, Polkadot et bien d’autres.

En ce qui concerne le marché en général, la faible visibilité parmi les principales devises numériques a entraîné une baisse de 7,65% de la capitalisation mondiale, qui dépasse actuellement 2 225 000 millions de dollars US.

