300 millions de dollars peuvent-ils vraiment aider la crypto Harmony à devenir le prochain Ethereum ?

La concurrence pour devenir le réseau blockchain le plus utilisé est incroyablement rude. Il existe des milliers et des milliers de projets de blockchain, et il y a des milliards de dollars qui circulent parmi les meilleurs. Les réseaux utilisent souvent des incitations pour attirer les utilisateurs et les développeurs, et Harmonie (CCC :UN-USD) n’est pas différent. Le réseau offre toute une incitation à amener des développeurs sur sa plate-forme.

Source : Marko Aliaksandr/ShutterStock.com

Harmony est une plateforme qui cherche à concurrencer directement Ethereum (CCC :ETH-USD). Il existe en tant que plate-forme ouverte permettant aux développeurs de créer des applications décentralisées (DApps). Il s’agit actuellement de la 67e plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, avec un capital de 1,7 milliard de dollars avec lequel travailler.

En tant que poisson dans toute une mer de réseaux DApp, Harmony veut faire quelque chose pour se démarquer. Les développeurs ont des options infinies lorsqu’il s’agit de transférer un projet sur une plate-forme donnée, et les incitations sont donc toujours utiles. Tel qu’il apparaît aujourd’hui, Harmony s’efforce d’inciter les utilisateurs à faire du réseau leur domicile.

Harmony Crypto Network offre d’énormes incitations financières aux développeurs

La société annonce aujourd’hui son intention d’investir 300 millions de dollars dans son token ONE afin de développer davantage le réseau et d’attirer des startups.

L’investissement d’Harmony sera décomposé en un certain nombre d’incitations financières pour encourager les projets dans le réseau. Au total, l’équipe Harmony espère développer un écosystème robuste de 10 000 projets sur sa plateforme.

L’investissement se fera au cours des quatre prochaines années. Cependant, 180 millions de dollars de l’investissement devraient être dépensés au cours de la première année. La société affirme que 50 millions de dollars de l’argent iront à 100 différentes organisations autonomes décentralisées (DAO). Ces DAO, qui fonctionnent en utilisant des votes démocratiques pour décider des affaires communautaires, seront les organes qui décideront de la manière d’allouer l’argent restant.

L’actualité montre la volonté d’Harmony de développer son réseau sur le long terme. Cependant, aujourd’hui, la crypto Harmony diminue. Les prix se dégonflent de 10%, la pièce s’échangeant à environ 17 cents. Le volume des transactions, cependant, est en hausse de 108% sur la journée.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.