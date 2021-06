300 millions d’euros pensent que l’introduction en bourse est déjà réservée, les premiers rapports indiquent

Plus tôt cette semaine, Believe a révélé son intention de lever 365 millions de dollars (300 millions d’euros) en faisant ses débuts à la Bourse de Paris. Maintenant, à peine trois jours plus tard, l’introduction en bourse importante de la société de distribution de labels indépendants est déjà réservée, selon les rapports préliminaires.

. a indiqué aujourd’hui que les livres de l’introduction en bourse tant attendue de la société basée à Paris sont entièrement couverts, citant les commentaires de l’un des teneurs de livres de l’offre. Cependant, les supérieurs hiérarchiques de Believe ne semblaient pas avoir confirmé le développement (ou abordé publiquement le sujet) au moment de la publication de cet article.

Les projets de l’entreprise de 17 ans de tirer profit d’une introduction en bourse ont été révélés en novembre 2020, lorsque des sources connaissant le sujet ont révélé que Believe envisageait de lancer une offre publique à une valorisation de 2,4 milliards de dollars. Ensuite, des responsables ont indiqué le mois dernier que le propriétaire de TuneCore chercherait à générer plus de 600 millions de dollars à la Bourse de Paris – bien que le chiffre ait été réduit à 365 millions de dollars/300 millions d’euros lundi, comme mentionné initialement.

Compte tenu de la réservation anticipée et de la valorisation globale importante de la société, il sera intéressant de suivre la valeur par action de l’action Believe à long terme. Sur ce front, l’entité a fixé une “fourchette de prix indicative” de 19,50 € (23,72 $) à 22,50 € (27,37 $) pour chaque action, et le titre sera officiellement coté à la Bourse de Paris la semaine prochaine.

Dans un sens plus large, l’introduction en bourse de Believe est la dernière d’une longue série de débuts en bourse de grande envergure, alors que Warner Music Group (WMG) est revenu sur le marché public il y a un an, dans ce qui était la plus grande introduction en bourse de 2020.

Roblox (RBLX sur le NYSE), qui valait environ 70 $ par action lorsqu’il est arrivé en bourse en mars, a brièvement craqué 100 $ par action pendant les heures de négociation d’aujourd’hui. De plus, des rapports de janvier suggéraient que Tencent Music (TME sur le NYSE) préparait une deuxième introduction en bourse de 3,5 milliards de dollars – bien que ces plans aient pu changer étant donné que Tencent ferait face à une amende « antitrust » de plusieurs milliards de dollars et aux répercussions opérationnelles connexes de la part du gouvernement chinois.

Kuaishou, soutenu par Tencent, a également lancé une introduction en bourse de plusieurs milliards de dollars à Hong Kong, tandis que le concurrent de Tencent NetEase – dans ce qui pourrait être une décision stratégique conçue pour capitaliser sur les problèmes réglementaires de son concurrent – ​​a annoncé le mois dernier son intention de scissionner NetEase Cloud Music dans le cadre d’une introduction en bourse de 1 milliard de dollars. .

Endeavour, après avoir brutalement abandonné ses projets d’introduction en bourse en 2019, est devenu public fin avril, et Vivendi travaille à la cotation des actions Universal Music Group sur Euronext Amsterdam avant l’automne. De plus, le conglomérat français a officiellement révélé aujourd’hui qu’il était en pourparlers pour vendre une participation de 10 pour cent dans le label Big Three à Pershing Square Tontine Holdings (PSTH) SPAC de William Ackman.