30e journée de Bundesliga: match précédent Arminia Bielefeld

Ce mardi à 20h30 au Schücoarena les visages seront vus Arminia et le Schalke dans le match correspondant à la 30e journée de Bundesliga.

le Arminia Bielefeld arrive à la trentième réunion avec l’intention d’améliorer leurs chiffres dans la compétition après avoir fait match nul 0-0 contre le FC Augsbourg dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté sept des 29 matchs disputés à ce jour en Bundesliga avec un chiffre de 22 buts pour et 46 contre.

Pour sa part, Schalke 04 il a été battu 4-0 dans le dernier match qu’il a joué contre le SC Fribourg, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans le tournoi. Sur les 29 matchs qu’il a disputés dans cette saison de Bundesliga, le Schalke 04 il en a remporté deux avec 18 buts pour et 75 contre.

En tant que local, le Arminia Bielefeld Il a réalisé des statistiques de cinq victoires, neuf défaites et un nul en 15 matchs disputés dans son stade, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. En tant que visiteur, le Schalke 04 a perdu 10 fois en 14 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Arminia Bielefeld ajouter un résultat positif à la maison.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements dans le Schücoarena et les résultats sont huit défaites et un nul en faveur de la Arminia Bielefeld. La dernière fois qu’ils ont affronté le Arminia et le Schalke dans ce tournoi, c’était en décembre 2020 et le match s’est conclu sur un score de 0-1 pour les locaux.

À ce jour, le Arminia Bielefeld il est en tête du classement avec une différence de 14 points par rapport à son rival. L’équipe de Frank Kramer il se classe à la quinzième place avec 27 points dans son casier. En revanche, les visiteurs sont en dix-huitième position avec 13 points.