30e journée de la J1 Japanese League : avant-première du match de Vegalta Sendai

24/09/2021 à 07:00 CEST

Samedi prochain à 07h00 se jouera le match de la trentième journée de la J1 Japanese League, dans lequel nous verrons le Vegalta Sendai et à Tokushima dans le Stade Yurtèque Sendai.

Les Vegalta Sendai Il attend avec impatience de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant à la trentième journée après avoir perdu le dernier match contre le Shimizu S-Pulse par un score de 2-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté quatre des 29 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 23 buts pour et 48 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Tokushima Vortis il a été battu 1-3 dans le dernier match qu’il a joué contre le Kawasaki Frontale, ainsi il cherchera un triomphe sur le Vegalta Sendai pour fixer le cap du tournoi. À ce jour, sur les 29 matchs joués par le Tokushima Vortis En J1 Japanese League, il en a remporté six avec un total de 21 buts pour et 43 contre.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Vegalta Sendai Il a gagné deux fois, perdu sept fois et fait match nul cinq fois en 14 matchs joués jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. En tant que visiteur, le Tokushima Vortis Il a été battu 10 fois et a fait match nul une fois sur ses 14 matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de Vegalta Sendai pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Yurtèque Sendai et le bilan est d’une victoire en faveur de Vegalta Sendai. La dernière fois qu’ils ont affronté le Vegalta Sendai et le Tokushima dans ce tournoi, c’était en avril 2021 et le match s’est terminé sur un score de 1-0 pour les visiteurs.

Concernant le classement des équipes en J1 Ligue japonaise, les deux équipes sont séparées d’un point en faveur de la Tokushima Vortis. A ce moment, le Vegalta Sendai il compte 22 points et occupe la dix-huitième position. De leur côté, les visiteurs totalisent 23 points et occupent la dix-septième position de la compétition.