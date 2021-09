30e journée de la Ligue japonaise J1 : avant le match de la Consadole Sapporo

25/09/2021 à 06:00 CEST

Les Consadole Sapporo reçoit ce dimanche à 6h00 la visite du Sanfrecce Hiroshima dans le Dôme de Sapporo lors de leur trentième match en J1 Japanese League.

Les Consadole Sapporo il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la trentième journée après avoir perdu le dernier match contre Vissel Kobé par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 11 des 29 matches disputés à ce jour avec un chiffre de 35 buts pour et 40 contre.

Pour sa part, Sanfrecce Hiroshima a été imposé à Kashiwa reysol 0-3 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Douglas vieira, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Consadole Sapporo. Avant ce match, le Sanfrecce Hiroshima ils avaient remporté neuf des 29 matchs disputés en J1 Ligue japonaise cette saison et cumulaient un chiffre de 30 buts contre 35 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Consadole Sapporo Il a un bilan de sept victoires, six défaites et deux nuls en 15 matchs joués dans son stade, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. A la maison, le Sanfrecce Hiroshima Il affiche un bilan de cinq victoires, trois défaites et six nuls en 14 matchs disputés, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus par le passé au stade de la Consadole Sapporo et le bilan est de deux victoires, deux défaites et un nul en faveur de l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Consadole Sapporo et le Sanfrecce Hiroshima dans ce tournoi a eu lieu en mars 2021 et s’est terminé par un résultat de 2-1 en faveur de Sanfrecce Hiroshima.

Actuellement, les équipes sont à égalité à 39 points au classement de la Ligue japonaise J1, ce match pourrait donc changer leur place dans le tableau. L’équipe à domicile est onzième, tandis que l’équipe à l’extérieur est actuellement à la dixième place.