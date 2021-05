30e journée de la Primera Iberdrola: avant le match féminin de Valence

14/05/2021 à 11h00 CEST

Samedi prochain à 11h00 se jouera le match de la trentième journée de la Primera Iberdrola, qui mesurera à Valence et à Betis dans le Antonio Puchades.

le Valence femmes affronte le match de la trentième journée avec optimisme pour consolider une séquence positive après avoir remporté ses deux derniers matchs 0-1 et 2-1, le premier contre le Santa Teresa Badajoz en tant que visiteur et le second contre lui Espanyol Femmes Dans son domaine. Depuis le début de la saison, les hôtes ont gagné dans neuf des 29 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 44 buts en faveur et 53 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Réel Betis a récolté un nul nul contre le Eibar femmes, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, il arrive donc au match avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. Sur les 29 matchs qu’il a disputés cette saison de la Primera Iberdrola, le Réel Betis Il en a remporté sept avec 26 buts pour et 55 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Valence femmes a gagné sept fois, a été battu trois fois et a fait match nul quatre fois en 14 matchs disputés jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui. Réel Betis, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se jouent dans le Antonio Puchades. À la maison, le Réel Betis a un bilan de quatre victoires, sept défaites et trois nuls en 14 matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Antonio Puchades et le solde est de deux victoires, une défaite et un nul en faveur du Valence femmes. À son tour, l’équipe visiteuse ajoute deux matchs de suite sans connaître la défaite à l’extérieur contre Valence. La dernière confrontation entre les Valence et le Betis Ce tournoi s’est joué en novembre 2020 et s’est terminé sur un résultat 2-1 en faveur des visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Primera Iberdrola, nous pouvons voir qu’avant le match, le Valence femmes est en avance sur le Réel Betis avec une différence de 10 points. L’équipe de José Bargués il se classe 10e avec 37 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs totalisent 27 points et occupent la quatorzième position de la compétition.