31 700 tours par minute en une seconde, qui atteint cette voiture | Moteur

Koenigsegg a montré une vidéo battant un nouveau record : le moteur d’accélération le plus rapide au monde. Jusqu’à 31 700 tr/min à partir du ralenti en une seconde seulement !

La marque suédoise de supercars Koenigsegg a lancé en 2020 le début de la production de l’exposant maximal de sa gamme : le Koenigsegg Jesko.

Cette voiture de course porte un Moteur V8 biturbo de 5 litres –Le même que portait l’Agera– qui peut atteindre le 1 623 ch et 1 500 Nm de couple avec le biocarburant E85. De plus, votre corps peut obtenir 1000 kg d’appui; a direction active des roues arrière Oui châssis en fibre de carbone.

Bref, une voiture de sport de seulement 1420 kg de poids, une coefficient de traînée de 0,278 et avec une unité de puissance qui vous amène à atteindre presque 500 km/h vitesse de pointe. Une voiture clé, d’ailleurs, dans le concours de la marque avec Bugatti pour les records de vitesse.

De nombreuses données qui font référence en ingénierie automobile et auxquelles s’ajoutent désormais les record du moteur de production en accélération le plus rapide au monde. Et est-ce le Jesko peut atteindre 7 800 tr/min à partir du ralenti en seulement 213 millisecondes.

Ou ce qui revient au même : en position neutre jusqu’à la coupure de l’injection, su V8 biturbo augmente les révolutions à un taux de 31 700 par seconde. Un scandale que le président de l’entreprise lui-même, Christian Von Koenigsegg, ajoute que sont venus mesurer des pics de 46.000 rpm/seconde.

Il a donc battu le record de la Toyota V10 en collaboration avec la légendaire Lexus LFA de Yamaha, qui pourrait atteindre à partir du ralenti 9 000 tr/min en sol0 0,6 seconde, produisant ce son magnifique et si reconnu.

Le Jesko peut atteindre ces chiffres grâce, dans une large mesure aussi, à la LST (Transmission de vitesse de la lumière Koenigsegg). Une transmission multi-embrayage à neuf rapports qui, contrairement au système DCT (Dual Clutch Transmission), utilise le UPOD (Ultimate Power On Demand) développé par Koenigsegg.

Cet UPOD permet à l’électronique d’anticiper les vitesses ce que le conducteur va utiliser ou même sauter de l’un à l’autre qui ne sont pas consécutifs pas de retard dans la livraison de puissance (à partir de un maximum de 30 millisecondes). Et pesant 90 kg tous liquides compris !

Cet article a été publié dans Top Gear par Rodrigo García Vita.