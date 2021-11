Commerce et investissement

31% des Américains âgés de 18 à 29 ans sont impliqués dans la crypto-monnaie : sondage

AnTy12 novembre 2021

86% des adultes américains connaissent quant à eux la cryptographie – avec 43% des Américains d’origine asiatique en ont beaucoup entendu parler, contre 29% des hispaniques et environ un quart des adultes noirs ou blancs.

Une grande majorité des adultes américains, jusqu’à 86%, ont entendu au moins un peu parler des crypto-monnaies, tandis que 24% des personnes interrogées en ont beaucoup entendu parler, selon une nouvelle enquête du Pew Research Center.

Seuls 13% n’avaient rien entendu à propos de la cryptographie lorsque l’enquête a été menée entre le 13 et le 19 septembre 2021.

Environ trois Américains sur dix âgés de 18 à 29 (31 %) ont déclaré avoir investi, échangé ou utilisé des actifs cryptographiques, par rapport à de plus petites proportions d’adultes dans les groupes plus âgés.

Les hommes âgés de 18 à 29 ans sont particulièrement susceptibles d’avoir utilisé des crypto-monnaies à 22% contre 10% des femmes. Cette différence est plus prononcée lorsque l’âge et le sexe sont réunis, car environ 43% des hommes âgés de 18 à 29 ans ont investi, échangé ou utilisé des crypto-monnaies contre 19% des femmes de la même tranche d’âge.

La probabilité d’être impliqué dans la crypto-monnaie, cependant, diminue avec l’âge pour les hommes et les femmes.

30% des hommes et 13% des femmes dans le groupe d’âge 30-49 ans ont été impliqués dans la crypto d’une manière ou d’une autre, ce qui est encore réduit à seulement 7% et 4%, respectivement, pour les plus de 50 ans.

En termes d’ethnicité, l’enquête a révélé que les adultes asiatiques, noirs et hispaniques sont plus susceptibles que les adultes blancs de dire qu’ils ont déjà investi, échangé ou utilisé une crypto-monnaie.

43% des Américains d’origine asiatique ont déclaré avoir beaucoup entendu parler de la crypto-monnaie, contre seulement 29% des adultes hispaniques et environ un quart des adultes noirs ou blancs.

Sur la base des revenus, les Américains aux revenus plus élevés (31 %) sont plus susceptibles que ceux aux revenus moyens (25 %) et inférieurs (21 %) d’avoir également beaucoup entendu parler de la crypto-monnaie.

