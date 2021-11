31 % des rivières et des lacs espagnols contiennent du glyphosate, selon une étude

14/11/2021 à 10h03 CET

31 pour cent des eaux de surface espagnoles contiennent du glyphosate, selon un rapport qui analyse les données des organismes de bassin entre 2015 et 2019 Ecologistas en Acción, qui rappelle que ce composé est un herbicide considéré comme potentiellement cancérigène par l’Agence internationale du cancer (CIRC).

Le rapport « Contamination par le glyphosate dans le milieu aquatique » dénonce que les niveaux de glyphosate dépassent de 22% la valeur limite établie dans le Guide d’évaluation de l’état des eaux de 0,1 kilogramme par mètre cube et l’organisation environnementale demande au gouvernement d’interdire cette substance.

Également, son métabolite de dégradation, l’acide aminophosphonate aminométhylphosphonique (AMPA), a une présence de 42 pour cent dans les eaux de surface et dépasse la valeur limite de 17 pour cent ensemble de 1,6 kilogrammes par mètre cube.

En cuanto a las aguas subterráneas, la organización señala un 11 por ciento y un 0,3 por ciento de presencia de glifosato y AMPA respectivamente, además de superar en un 7 y en un 0,3 por ciento el valor límite de la Directiva de Eaux souterraines.

Le rapport de l’organisation révèle qu’en raison des multiples études qui assurent que ce pesticide provoque le cancer, si les autorités réglementaires effectuent une analyse complète « Il serait difficile » de ne pas classer le glyphosate comme cancérigène bien que l’Union européenne le classe uniquement comme « une substance toxique ayant des effets durables sur les organismes aquatiques ».

Ainsi, l’organisation sollicite le ministère de la Transition écologique et du défi démographique (MITECO) et le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation (MAPA) retirer l’autorisation des pesticides au glyphosate qui sont utilisés dans l’agriculture et aussi, qui établit des normes pour l’échantillonnage et l’analyse des pesticides dans les eaux de surface et souterraines pour obtenir des informations complètes, désagrégées par territoire et comparables en termes de nombre de points d’échantillonnage et de périodicité des échantillons.

De même, l’organisation est qualifiée de « Extrêmement inquiétant » cas dans lesquels les valeurs limites établies pour la concentration de cet herbicide sont « des centaines de fois » supérieures aux limites légales.

Le glyphosate (N-phosphonométhylglycine) est l’herbicide le plus utilisé dans le monde. De par ses multiples applications dans le désherbage, aussi bien en agriculture qu’en jardinage ou sur la voie urbaine elle-même, il est devenu le produit phytosanitaire le plus demandé depuis les années 90, décennie au cours de laquelle sa commercialisation a explosé. . Et pourtant, il a un côté sombre avec de plus en plus d’ennemis.

Dû au fait que C’est un herbicide ‘non sélectif’, lorsqu’il est pulvérisé il attaque sans distinction tout type de plante ou d’arbuste des espèces. Les agriculteurs l’utilisent souvent comme traitement de pré-semis pour les cultures pour éliminer les mauvaises herbes et ainsi préparer la terre, un travail qu’ils devaient traditionnellement faire manuellement en labourant le sol.

D’autre part, des cultures transgéniques tolérantes à cet herbicide ont été développées, appelées « Roundup Ready » ou simplement RR, qui peuvent être aspergées de glyphosate alors qu’elles sont déjà cultivées sans risque d’être endommagées. Il se produit, par exemple, avec le soja ou le maïs.

En raison de sa grande capacité à détruire les plantes, le glyphosate a même été utilisé dans la lutte contre le trafic de drogue en Colombie, précisément pour s’attaquer aux cultures illégales de coca, dont est extraite la cocaïne.

