31 Grand Prix de Montmeló… sera-ce le dernier?

06/05/2021 à 18:05 CEST

Le Circuit de Catalunya Ce week-end célèbre le 31e GP d’Espagne de F1 ininterrompu, un exploit qui ne dépasse que trois autres routes européennes du calendrier – Hungaroring, Monza et Silverstone – et cet anniversaire survient à un moment où de nombreux doutes ont été soulevés sur sa continuité. C’est devenu la question à un million de dollars.

«Honnêtement, je ne pense pas que ce soit le dernier Grand Prix à avoir lieu en Espagne. J’espère qu’il y a un avenir pour la course de Barcelone. Nous avons fait beaucoup de tests hivernaux ici et pour la F1, je pense que cela a été très bien de venir en Espagne au cours de ces dernières décennies. De nombreux sponsors ont rejoint la discipline, une équipe a été créée, maintenant il y a deux coureurs espagnols de retour sur la grille. J’essaie de penser positivement à l’avenir de ce Grand Prix, même si évidemment ce n’est pas entre mes mains, c’est juste un espoir ”, souligne-t-il. Fernando Alonso.

L’espoir et l’optimisme d’Alonso Il est partagé par de nombreux conducteurs sur le réseau, mais l’inquiétude est perceptible lorsque la discussion se déplace vers les bureaux. Liberty Media, qui a un calendrier de 23 courses, fait la queue pour faire partie d’un spectacle qui fait fureur. Le canon à payer est d’environ 25 millions de dollars, un chiffre très élevé qui oblige le gouvernement de la Generalitat à couvrir des trous chaque année.

L’équilibre entre avantages et coûts opte clairement pour le premier, mais celui qui gouverne les institutions ne semble pas prédisposé à continuer à investir et depuis des années, il traîne les pieds lors du renouvellement de l’accord. La prolongation du contrat est négociée, mais elle ne se concrétise pas et nous avons deux ans avec un accord minimum.

Liberty Media, qui ne s’est pas du tout bien assis sur le fait que les portes étaient fermées aux fans ici pendant que Godó 1000 fans ont été autorisés à entrer, ils veulent un contrat à moyen terme – de trois à cinq ans – ou il y aura des changements alors qu’il s’agit de l’un des circuits emblématiques du calendrier. La liste d’attente est longue. La présence à la dernière minute d’un millier d’abonnés est un signe de bonne volonté envers un promoteur qui souhaite facturer ce que stipule le contrat.