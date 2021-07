31 meilleures chansons sur le collège

Entrer à l’université est la partie difficile. La partie facile est de passer un bon moment. L’université est conçue pour s’assurer qu’entre les longues nuits d’étude et de rédaction des documents finaux, vous ayez suffisamment de temps pour vous détendre avec vos amis. C’est pourquoi vous avez besoin d’une bande-son solide pour que la fête continue.

Indépendamment de la raison pour laquelle vous recherchez une liste de lecture universitaire (peut-être êtes-vous de retour à la maison avec vos parents et avez-vous envie de journées remplies de gobelets ?), j’ai trouvé des tonnes de chansons non seulement sur la vie scolaire elle-même, mais aussi sur le processus de croissance et de déménagement dans une nouvelle ville. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez déjà obtenu votre diplôme et que vous vous sentez nostalgique du bon vieux temps, j’ai inclus une poignée de bops pour vous ramener.

Voici les 31 meilleures chansons universitaires à ce jour, des retours en arrière comme “High School Never Ends” de Bowling for Soup et “Graduate” de Third Eye Blind aux plus récents jams comme “Clique” de Kanye West et “I Love College” d’Asher Roth . Au fait, si vous n’avez pas entendu “Sorry” de Justin Bieber au moins trois fois par week-end pendant le semestre de printemps, êtes-vous même allé à l’école ?

1 “Campus” par Vampire Weekend

Cette chanson entraînante parle d’avoir un mignon petit béguin pour l’université. Qui d’entre nous n’a pas repéré quelqu’un sur le campus et n’est pas tombé amoureux instantanément ?

2 “L’école secondaire ne se termine jamais” par Bowling for Soup

Le titre de cette chanson dit vraiment tout. Le lycée ne se termine jamais, même quand tu penses que tu es un adulte.

3 “J’aime le collège” par Asher Roth

Keg se lève, mange des tranches d’un dollar et danse lors de fêtes … cette chanson me donne presque envie de retourner à l’université. Presque. Asher Roth a cependant très bien compris une chose: “mes bons amis sont tout ce dont j’ai besoin.”

4 “Je déteste le collège” de Sam Adams

En réponse à la chanson d’Asher Roth, le roi de la musique universitaire lui-même, Sammy Adams, a publié sa propre version – tout sur la façon dont il déteste la partie académique de l’université mais aime les aspects sociaux.

5 “Schoolin ‘Life” de Beyoncé

Si je vais écouter quelqu’un me dire de “faire de ta vie ce que tu décides” et aussi “faire la fête jusqu’à ce que les pompiers arrêtent cette ventouse”, ce sera Queen B. Et pour être tout à fait honnête, un équilibre sain de ces deux choses, c’est ce qu’est le collège.

6 “All Night Longer” de Sammy Adams

Le nombre de fois où j’y ai joué à l’université est assez embarrassant, mais IN MY D.NSE, c’est la chanson parfaite à écouter en arrière-plan avant de jouer avec votre équipe.

7 “L’esprit de l’école” de Kanye West

La chanson commence par énumérer toutes les lettres grecques liées à la fraternité et à la sororité auxquelles vous pouvez penser, puis Kanye commence à ne plus vouloir aller à l’école, alors, oui, vous pourriez dire que l’ambiance universitaire est forte avec celle-ci.

8 “S’en aller à l’université” par Blink-182

Toutes ces romances de lycée que vous pensiez durer éternellement (lol) s’arrêtent généralement une fois que vous êtes parti à l’université, et cette chanson plonge dans l’inévitable chagrin qui suit.

9 “College Boy” par J Cole

Chaque collège a quelqu’un qui pense qu’il est un roi avec un “poussin dans chaque classe” qui les veut. Aussi, les paroles sur le fait d’aller dans un dortoir pour filles et de lui faire dire que sa chambre n’est pas propre en ce moment… Je me sens personnellement interpellée !

dix “Toutes les lumières” de Kanye West

Je parie que vous ne savez pas combien d’artistes célèbres ont collaboré sur cette chanson, vous êtes prêt ? Rihanna, Alicia Keys, John Legend, Kid Cudi, Fergie, * et * Elton John, et ce n’est même pas la liste complète.

11 “Diplômé” par Third Eye Blind

Bien sûr, les rockers des années 90 chantent “Puis-je obtenir mon diplôme” comme métaphore pour, par exemple, grandir, mais c’est aussi exactement la même question que je me poserais après chaque examen final brutal.

12 “Clique” de Kanye West

L’université peut être un endroit effrayant, mais une fois que vous avez trouvé un groupe solide de meilleures amies, vous avez l’impression de diriger tout le campus. Soyons réalistes, vous aimez vos meilleurs amis du collège autant que Kanye aime Kanye.

13 “Je suis comme un oiseau” de Nelly Furtado

Personne ne sait comment capturer l’ambiance d’aller de l’avant et de se retrouver tout à fait comme Mme Furtado. Et pour ne pas être trop sur le nez ici, mais le collège, c’est quand tu déploies tes ailes, tu sais, comme un oiseau !

14 “Commencé par le bas” par Drake

Tu es arrivé à l’université et c’est une grosse affaire ! Et il n’y a pas de meilleure chanson pour célébrer ce voyage que cet hymne entraînant de Drake.

15 “Nous ressemblions à des géants” de Death Cab pour Cutie

Sauter les cours du matin pour aller avec votre mec dans leur toute petite voiture qui vous fait vous sentir comme un humain surdimensionné ? Ce n’est peut-être pas exactement la façon idéale pour tout le monde de passer une journée, mais c’est certainement une bonne chanson.

16 “Frat Star” de Sammy Adams

Si quelqu’un se présente comme une “étoile de la fraternité” IRL, fuyez. Immédiatement. Parce que cette personne est probablement un crétin. Je parle d’expérience.

17 “Beautiful” de Snoop Dogg ft. Pharrell Williams

Au cas où vous ne le sauriez pas, la chanson de Snoop parle de tomber amoureux d’une étudiante avec qui il allait à l’école. Attention cependant: il semble plus intéressé par ses longs cheveux et ses beaux fesses que par son intellect. Soupir.

18 “Désolé” de Justin Bieber

Chaque fête universitaire à laquelle vous allez est garantie de jouer cette chanson au moins une fois. Peut-être même deux fois. C’est juste, comme, les lois des rassemblements sociaux.

19 “Gasolina” de Daddy Yankee

À bien y penser, je suis presque sûr que “Gasolina” est la chanson officielle de toutes les soirées universitaires. Même si vous n’avez aucune idée de ce que signifient les paroles (vous auriez dû faire plus attention en cours d’espagnol !), Il y a zéro pour cent de chance que vous puissiez résister à secouer votre butin lorsque ce jam commence.

20 “M. Brightside” de The Killers

Question : y a-t-il une meilleure sensation que lorsque “Mr. Brightside” commence à retentir dans les haut-parleurs et que tout le monde commence à crier chaque parole ? Non, il n’y en a pas!

21 “Jeune” de Kenny Chesney

Si le country est plus votre confiture, Kenny Chesney vous a couvert avec ce numéro qui consiste à être jeune et intrépide tout en coupant les cours et en sirotant de la bière à prix réduit.

22 “Glory Days” de Bruce Springsteen

Bien, vous pourriez penser que Springsteen chante sur le lycée ici, mais le sentiment s’applique également à l’université. “Les jours de gloire eh bien ils te passeront / les jours de gloire en un clin d’œil de jeune fille ?” Cela ne pourrait pas être plus vrai pour vos années sur le campus! Ils volent vraiment. *essuie la larme*

23 “Mon ancienne école” de Steely Dan

Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai entendu cette chanson avant de réaliser qu’il s’agissait d’un trafic de drogue à l’université – Bard College à New York, pour être exact. Le! Suite! toi! connaître!

24 ‘Ne retourne pas à Rockville” par REM

Cette chanson a une romance estivale écrite partout. Mike Mills l’a écrit pour demander à sa petite-amie de l’époque de ne pas retourner à Rockville, dans le Maryland, “et de perdre une autre année”.

25 “Party on Fifth” de Mac Miller

Il n’y a rien de plus à l’université que d’entendre parler d’une fête au hasard qui se passe quelque part, de rassembler vos amis et de se rendre. Invitation formelle ? Nan, pas nécessaire.

26 “La grande évasion” par des garçons comme des filles

Il s’agit de déménager et de quitter la ville, ce qui est essentiellement ce que beaucoup d’entre nous ont fait en allant à l’université. C’était un temps pour être libre de l’autorité parentale, mais aussi libre des responsabilités plus graves de l’âge adulte. Ah, de bons moments.

27 “Fête aux USA” de Miley Cyrus

Oui, je sais que ce n’est pas spécifiquement à propos de l’université. Mais vous mentiriez si vous disiez que vous êtes allé à l’université à LA et que vous n’y avez pas joué au moins une fois sur le vol ou sur la route. En outre, le mal du pays et les fêtes font tous deux partie de l’expérience universitaire.

28 “College Kids” par Relient K

L’université, c’est bien, mais parfois ça ne l’est pas vraiment, surtout quand on se souvient de ses prêts étudiants. Voici donc une chanson angoissante pour libérer une partie de cette frustration et de ce stress refoulé.

29 “L’hymne des vacances de printemps” de The Lonely Island

La semaine de relâche est l’une des expériences les plus déterminantes et par excellence de la vie universitaire. Et The Lonely Island le résume à peu près parfaitement dans cette parodie d’hymne.

30 “NON” par BTS

BTS a toujours parlé de messages dans leurs chansons, et cela à partir de leur phase rebelle de “mauvais garçon”. Il s’agit essentiellement de remettre en question les normes sociétales, y compris le système d’éducation formel – ce que vous faites probablement / faisiez constamment à l’université.

31 Couverture “Double Dutch Bus” par Raven-Symoné

Cette reprise de chanson a été présentée dans le film familial classique sous-estimé de Disney College Road Trip. Et bien que la chanson soit un peu plus au primaire ou au collège, si vous avez regardé le film, vous saurez que Mélanie (Raven-Symoné) l’a chantée dans un bus de tournée lorsqu’elle et sa famille ont été distraites lors de leur voyage à l’université.

