31 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

Bienvenue dans le premier résumé de la semaine sur ComputerHoy.com. Technologie, loisirs, jeux, style de vie, science, moteur et quelques curiosités dans le contenu d’aujourd’hui.

Intel a involontairement dévoilé hier, en fuite, les prix de deux de leurs cartes Intel ARC, qui concurrencera le RTX de NVIDIA en février. Le marché des PC mal desservi en a désespérément besoin.

Apple a présenté de nouveaux produits il y a quelques jours, mais en a d’autres en magasin pour les prochains mois : un iPad Pro, un iMac redessiné et un autre iPhone SE.

Ne manquez pas notre complet Avis Oppo Reno 6 5G. Entre les rapports du week-end, comment appeler avec un numéro masqué et comment configurer le contrôle parental sur iOS et Android, comment installer Windows 10 et 11 sur Raspberry Pi, 10 séries de vidéos Amazon Prime à regarder gratuitement pendant le mois, comment améliorer les performances de Windows en désactivant les services, et bien plus encore.

Actualités technologiques

Le concours Intel dévoile par inadvertance le prix de ses cartes graphiques qui rivaliseront avec les RTX 3070 et RTX 3080. Lire les nouvelles

WhatsApp expérimente avec un bouton de suppression d’urgence pour les mises à jour de statut. Lire les nouvelles

Apple annoncerait un nouvel iPad Pro, un iMac redessiné et un autre iPhone SE d’ici 2022. Lire l’actualité

Téléphones portables

WhatsApp travaille sur une nouvelle façon de voir les mises à jour de statut de vos entreprises préférées. Lire les nouvelles

Samsung miserait sur une charge ultra rapide dans le Galaxy S22 Ultra. Lire les nouvelles

Le nouveau milieu de gamme premium d’Oppo, le Reno 6 5G. Lire l’analyse et l’avis

Comment utiliser deux applications en même temps sur votre mobile Android. Lire le tutoriel

Comment configurer le contrôle parental dans iOS pour iPhone et iPad. Lire le tutoriel

Comment appeler avec un numéro masqué : toutes les options possibles pour iPhone et Android. Lire le tutoriel

Ordinateurs et tablettes

Galax lance une RAM DDR5 pour PC que vous pouvez personnaliser avec des pièces Lego. Lire les nouvelles

Comment installer Windows 10 / Windows 11 sur RaspBerry Pi en une seule étape. Lire le tutoriel

Améliorez les performances sous Windows en désactivant les services inutiles. Lire le tutoriel

Mode de vie

Certains AirPods Pro 2 présumés sont divulgués, et il y aurait une surprise avec le boîtier de charge. Lire les nouvelles

Les futurs bracelets Apple Watch pourraient mesurer la pression artérielle. Lire les nouvelles

Ce cabinet d’architectes veut construire un gratte-ciel « à l’envers » à New York. Lire les nouvelles

Cette chaîne de restaurants parie sur les robots et augmente la productivité et les pourboires. Lire les nouvelles

Qu’est-ce qu’un graveur laser de bureau et tout ce que vous devez savoir si vous souhaitez en acheter un. Lire le rapport

Comment laver un jean : des astuces simples pour lui donner un aspect neuf. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

10 séries qui valent la peine d’essayer Prime Video gratuitement pendant un mois. Lire le rapport

La nouvelle Nintendo Switch OLED échoue en termes de durabilité, selon ce test brutal. Lire les nouvelles

Les arcades hésitent à mourir : une nouvelle SEGA Arcade ouvrira à Tokyo, un mois après sa fermeture. Lire les nouvelles

Moteur

Pourquoi jusqu’à 50 voitures autonomes par jour finissent-elles dans un cul-de-sac à San Francisco ? Lire les nouvelles

Science

Désormais, le célèbre robot Cheetah du MIT est capable de sauter pour éviter toutes sortes d’obstacles. Lire les nouvelles

C’est tout le plastique qui flotte en ce moment en Méditerranée. Lire les nouvelles

Pourquoi certaines personnes ont la peau bleue. Lire les nouvelles

Ces petits robots mélange d’abeilles et de fourmis sont capables de parcourir tout type de terrain complexe. Lire les nouvelles

Ils inventent un petit robot qui « surfe » inspiré des insectes aquatiques. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Ils lui ont dit qu’il devait restaurer un ordinateur IBM de 1925, et vous ne pouvez pas imaginer ce qu’il a trouvé…. lire les nouvelles

Le premier appareil photo numérique portable de Kodak avait un capteur de 0,01 MP et stockait des photos sur cassette. Lire les nouvelles

Ils transforment la montre classique Casio F-91W des années 80 en une montre connectée. Lire les nouvelles

Un prototype d’iPod de première génération extrêmement rare est mis au jour. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!