31 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

Processeur optique Lightelligence fr un processeur optique cent fois plus rapide qu’un GPU.

Une nouvelle étape pour l’automobile : une femme accouche dans une Tesla alors que la voiture se rendait seule à l’hôpital.

Nouvelle livraison de notre podcast ComputerHoy 2.0, où nous avons parlé de nos tests avec le premier ordinateur portable realme Book, et nous avons dit au revoir à l'année avec les temps forts.

Actualités technologiques

C'est ainsi que Pegasus a piraté les iPhones, ils n'avaient même pas besoin de nous pour toucher l'écran.

Le gouvernement américain a une réserve secrète pour Bitcoin mais n'a jamais investi un dollar dans la crypto-monnaie.

En Suède, ils veulent implanter une puce électronique sous la peau avec le passeport COVID.

La Banque centrale de Russie se méfie des crypto-monnaies et étudie leur interdiction.

Une femme accouche dans une Tesla alors qu'elle se rendait seule à l'hôpital.

Votez aux ComputerHoy Awards 2021 : les finalistes des meilleurs smartphones haut de gamme.

Téléphones portables

Vivo cherche à améliorer les selfies avec un double flash frontal sur son Vivo S12 Pro.

Les meilleurs outils pour supprimer des objets et des personnes des photos de votre mobile.

INCIBE met en garde contre les dangers d'avoir cette version de WhatsApp installée.

Ordinateurs et tablettes

Processeurs qui fonctionnent à la vitesse de la lumière : le processeur optique Lightelligence est 100 fois plus rapide qu'un GPU.

Il s'agit du processeur russe à 48 cœurs qui résiste à Intel Xeon et AMD Epyc.

LG UltraGear 17G90Q, le premier ordinateur portable de jeu de LG de son histoire, est livré avec le plus puissant d'Intel et de NVIDIA.

Le SSD parfait pour les mélomanes qui facilite le nettoyage de la chaîne audio sur le PC.

Combien y a-t-il de façons d'arrêter Windows 11 ?

Mode de vie

TikTok ne veut pas seulement être votre application vidéo courte : maintenant ce sera aussi votre restaurant.

Comment est la «théorie des 10 000 heures» que Bill Gates ou Steve Jobs ont suivie.

Le ministère de la Consommation enseigne dans les réseaux comment distinguer un bon roscón de reyes.

5 thés anti-inflammatoires que vous devriez commencer à boire

Horaires d'ouverture de Mercadona, Carrefour, Lidl et autres supermarchés pour les vacances de Noël 2021 et du Nouvel An 2022.

Loisirs et jeux

Spider-Man: No Way Home montre que nous sommes de retour au cinéma et qu'il s'agit de la troisième première la plus rentable de l'histoire.

Toutes les premières de la semaine sur Netflix avec un grand titre pour ce Noël : Ne lève pas les yeux.

Le film le plus rentable de 2021 n'est pas sorti en Espagne et vous n'en avez sûrement pas entendu parler non plus.

Les 8 meilleurs films romantiques de Noël.

Qu'est-ce que Roblox, les dangers, le contrôle parental et ce que vous devez savoir si vos enfants veulent commencer à jouer.

Moteur

Camions autonomes ? Iveco a réussi et les amènera en Europe.

RC Cars vs Autonomous : Vay lancera une flotte de voitures en 2022 qu'ils conduiront à distance.

Changer la façon dont vous dépassez les cyclistes sur la route : 6 points et 200 euros d'amende si vous vous trompez.

Le top 15 des pays avec le plus de vols de voitures en Europe, c'est-à-dire l'Espagne.

La science

Si vous vous êtes déjà demandé ce que cela devrait être de se couper les cheveux dans l'espace, ces astronautes vous laissent perplexe.

Les curiosités du jour

D'ingénieur informaticien à éleveur de crevettes à succès grâce à la technologie Biofloc.

L'avenir des tests médicaux et de la livraison de colis.

