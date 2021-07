31 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

Une nouvelle semaine commence, donc le résumé de l’actualité quotidienne est de retour, avec toutes les nouvelles de sensibilisation qui ont eu lieu au cours des dernières 24 heures. Bienvenue!

C’est encore arrivé : 9 applications Google Play avec plus de 6 millions de téléchargements, ils ont volé des mots de passe Facebook.

Cette semaine, au nord du Canada, il a touché 50 degrés. Et dans la partie la plus froide du Antarctique, 19 degrés. Et on ne réagit toujours pas…

Nous avons publié quelques revues et rapports actuels. Nous recommandons les avis sur les ordinateurs portables Acer Chromebook Spin 514, l’iMac 2021 avec M1, le téléviseur Sony OLED XR A80J, le mobile Oppo Find X3 Lite 5G et le clavier Logitech G PRO X TKL. Dans la section articles, nous expliquons comment fonctionnent certaines options Android cachées, les meilleures alternatives à Bizum, 8 curiosités méconnues de Spotify, les outils cachés de Windows 10 les plus utiles, les meilleurs ordinateurs portables avec WiFi 6, comment choisir un tensiomètre digital et un pot programmable, et bien plus encore.

Actualités technologiques

Ces applications Android ont pu voler votre mot de passe Facebook. Lire les nouvelles

Samsung présentera les Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Buds 2 et Galaxy Watch 4 le 11 août. Lire les nouvelles

Au Canada, ils atteignent 49,6 degrés, les panneaux d’affichage et les lignes électriques fondent. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Oppo Find X3 Lite 5G, un milieu de gamme à prix, qui frappe à la porte du haut de gamme. Lire notre analyse et avis

Ce sont les meilleurs téléphones Samsung que vous pouvez acheter en 2021. Lire le rapport

Ce sont les meilleurs téléphones POCO que vous pouvez acheter en 2021. Lire les nouvelles

Fonctions inconnues très utiles pour votre mobile Android que vous n’utilisez probablement pas. Lire le rapport

Ordinateurs et tablettes

Nous vous apportons l’analyse du spectaculaire iMac 2021 avec M1. Lire notre analyse et avis

Les outils cachés de Windows 10 les plus utiles, mais presque personne n’utilise. Lire le rapport

Un ordinateur portable différent, l’Acer Chromebook Spin 514. Lire l’analyse et l’avis

Ordinateurs portables avec WiFi 6 : ce sont les meilleurs que vous puissiez acheter en 2021. Lire le rapport

Le clavier Logitech G PRO X TKL en vaut-il la peine ? Lire notre analyse et avis

Mode de vie

Le Huawei Band 6 aurait une version pro, et en lancement ce mois-ci. Lire les nouvelles

Cette technologie Facebook forme des robots à faire toutes les tâches autour de votre maison. Lire les nouvelles

Ce sont les deux nouveaux écouteurs sans fil de Nokia : Clarity Solo Bud + et Go Earbuds +. Lire les nouvelles

Les meilleures alternatives à Bizum pour envoyer de l’argent gratuitement. Lire le rapport

C’est ce que vous devrez payer pour acheter la Galaxy Watch 4 et les Galaxy Buds 2. Lire l’actualité

Conseils pour l’achat d’un autocuiseur programmable : caractéristiques, différences et tout ce qu’il faut savoir. Consulter le guide d’achat

8 curiosités méconnues sur Spotify. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Nous avons minutieusement testé le nouveau téléviseur 55″ Sony OLED XR A80J. Lire notre analyse et avis

Ce sont les nouvelles pièces LEGO fabriquées à partir de plastique recyclé. Lire les nouvelles

Première bande-annonce de Star Wars Visions : Star Wars passe à l’anime. Lire les nouvelles

Moteur

Un ingénieur de Huawei présente son vélo autonome. Lire les nouvelles

Renault Höga, une voiture électrique par pièces que vous achetez chez IKEA et que vous assemblez chez vous. Lire les nouvelles

En Argentine, vous pouvez trouver ces énormes affiches sur les routes, que signifient-elles ? Lire les nouvelles

La science

La NASA propose 832 applications gratuites à télécharger. Lire les nouvelles

Guide d’achat d’un tensiomètre numérique à domicile pour prendre la tension artérielle à la maison. Lire le guide d’achat

Cette machine est capable de transformer des bouteilles en plastique en filaments. Lire les nouvelles

410 millions de personnes menacées par l’élévation du niveau de la mer d’ici 2100. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Euphonia, le premier robot parlant, parlait déjà aux gens en 1845. Lire l’actualité

‘Pasta chips’, l’apéritif viral de la friteuse sans huile qui triomphe sur TikTok. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!