31 nouvelles technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Bienvenue à la première chose du tour d’horizon technologique du matin. Le meilleur endroit pour se rattraper en seulement 5 minutes de lecture. Un peu plus, si vous avez besoin de plus d’informations…

Satya Nadella, PDG de Microsoft, a déclaré hier que « nous nous concentrons sur le métavers », tout en annonçant Avatars 3D et environnements virtuels pour les équipes. En même temps, Meta a annoncé des investissements millionnaires dans le métaverse… et un conflit avec le nom.

Le gouvernement espagnol a approuvé hier Droit d’auteur, ce qui obligera les plateformes de contenu à bloquer les vidéos et la musique avant de les télécharger. Il permettra également Google Actualités revient en Espagne.

Apple doit réduire la production jusqu’à 50 % en raison du manque de composants, et fait perdre des milliards à Facebook pour sa politique de confidentialité.

Actualités technologiques

Le gouvernement approuve la loi controversée sur le droit d’auteur et ouvre les portes à une IA pour vous empêcher de télécharger des vidéos sur YouTube ou Twitch. Lire les nouvelles

La vulnérabilité Unicode qui met tous les logiciels sous contrôle. Lire les nouvelles

Votre récente fonctionnalité iPhone qui a fait perdre des milliards à Facebook. Lire les nouvelles

La crypto-monnaie Squid Game était, en vérité, une arnaque. Lire les nouvelles

Microsoft rejoint également le Metaverse et annonce des avatars 3D et des environnements virtuels dans Teams, et la conversion de jeux en réalité virtuelle. Lire les nouvelles

Le méta peut coûter cher à Facebook. Lire les nouvelles

Investir dans le métaverse réduira les profits de Facebook de 8,6 milliards d’euros en 2021. Lire les nouvelles

Apple donne la priorité à la production de l’iPhone 13 et réduit jusqu’à 50 % celle des autres appareils en raison du manque de composants. Lire les nouvelles

Téléphones portables

WhatsApp permettra également le retour d’argent via l’application. Lire les nouvelles

Apple One arrive officiellement en Espagne et ce sont ses prix. Lire les nouvelles

Telegram peut faire une grosse erreur, mais vous n’avez toujours pas à vous inquiéter trop. Lire les nouvelles

Google Translate : guide complet et astuces du meilleur traducteur en ligne. Lire le rapport

Ordinateurs et tablettes

Les 8 nouveaux raccourcis Windows 11 que vous devez connaître. Lire les nouvelles

Comment revenir à Windows 10 si vous n’êtes pas convaincu par Windows 11. Lire le tutoriel

Mode de vie

Les cinq meilleures alternatives Shiba Inu selon les experts en crypto-monnaie. La nouvelle

Peut-on utiliser du papier aluminium pour cuisiner avec une friteuse sans huile ? Lire les nouvelles

La machine à laver sert à nettoyer beaucoup plus de choses que vous ne le pensiez, des utilisations alternatives selon l’OCU. Lire les nouvelles

Vous les avez déjà vus dans les rues : les supermarchés outlet se multiplient en Espagne et ce sont les raisons. Lire les nouvelles

L’astuce virale de TikTok pour nettoyer et désinfecter la baignoire en même temps, en une minute. Lire les nouvelles

10 conseils de base pour réduire votre consommation d’électricité. Lire le rapport

Loisirs et jeux

Cet acteur incarnera le méchant dans le film HBO Max Batgirl. Lire les nouvelles

La meilleure série mettant en vedette des femmes de Netflix, HBO et Amazon Prime Video. Lire les nouvelles

Le jeu de calmar n’est plus le plus populaire de Netflix, un film occupe cette position. Lire les nouvelles

Moteur

L’explication psychologique des raisons pour lesquelles les conducteurs détestent les cyclistes. Lire les nouvelles

Si vous avez une voiture électrique, vous avez de la chance : Tesla sort ses chargeurs pour tout le monde. Lire les nouvelles

5 voitures inoubliables dans l’histoire de BMW. Lire les nouvelles

Science

Même l’astuce informatique la plus ancienne et la plus infaillible n’a pas réussi à réparer le télescope spatial Hubble. Lire les nouvelles

Amazon lancera son internet par satellite en 2022 pour concurrencer Space X. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Samsung lance un nouveau produit sur le marché : Jeans ! Lire les nouvelles

La plus petite caravane du monde, que vous pouvez attacher à un scooter ou à un vélo. Lire les nouvelles

Cette grand-mère attachante nous donne une leçon avec sa recherche Google. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!