31 nouvelles technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Il est temps de rattraper son retard dans le monde de la technologie! Dans notre résumé des nouvelles du matin, nous compilons les meilleures nouvelles des dernières 24 heures, pour que vous ne manquiez de rien.

Nous avons enfin connu pourquoi la fameuse encoche MacBook Pro n’a pas FaceID. Rien à voir avec l’excuse qu’Apple a donnée…

Netflix propose déjà des jeux Android dans le monde, et cela forcera sûrement la concurrence à se positionner dans cette nouvelle fusion du cinéma, de la télévision et des jeux vidéo.

Une étape importante, espérons-le la première d’une longue série : la voiture la plus vendue en Europe en septembre était électrique.

Actualités technologiques

Fais attention! Dans quelques jours, la façon d’accéder à votre compte Google va changer. Lire les nouvelles

Le côté obscur des caméras pour animaux de compagnie : une entreprise en plein essor qui viole notre vie privée. Lire les nouvelles

Plus de 4 millions d’utilisateurs seront sans Bizum pendant quelques jours. Lire les nouvelles

L’intelligence artificielle pourra pirater les humains si aucune réglementation claire n’est appliquée. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Le Samsung Galaxy S22 Ultra aurait un écran quasiment sans courbe, l’entreprise va-t-elle abandonner ce type d’écran ? Lire les nouvelles

La dernière mise à jour de WhatsApp nous aidera à mieux identifier les entreprises. Lire les nouvelles

Le POCO M4 Pro 5G est filtré avant de partir : écran IPS, processeur MediaTek et batterie de 5000 mAh. Lire les nouvelles

WhatsApp brise l’une de ses contraintes de temps dans la dernière version bêta. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

Windows 11 se veut l’OS le plus sûr et annonce une mise à jour de son antivirus. Lire les nouvelles

Asus Vivobook 13 Slate OLED, le premier ordinateur portable 2-en-1 avec écran OLED. Lire les nouvelles

Nvidia décide de mettre ses RTX 3080 Ti et 3070 Ti dans des ordinateurs portables pour concurrencer l’Intel Arc. Lire les nouvelles

Le nouveau gobbler de RAM n’est pas Chrome ou Windows : Apple a un problème. Lire les nouvelles

C’est la vraie raison pour laquelle le MacBook Pro n’a pas de Face ID dans son encoche. Lire les nouvelles

Mode de vie

Que sont et quelles sont les crypto-monnaies meme telles que Shiba Inu ou Dogecoin. Lire les nouvelles

Amazon met en vente Smart Air Quality Monitor, un mètre de la qualité de l’air que nous respirons à la maison. Lire les nouvelles

Casio présente ses nouvelles montres G-Shock et défend qu’il ne s’agit pas de montres connectées. Lire les nouvelles

Quel est le meilleur moment pour faire un Instagram Live et obtenir plus de vues. Lire les nouvelles

Qu’est-ce que Reddit et comment ça marche : guide pour devenir un expert du forum le plus important au monde. Lire le rapport

Trois façons de faire du café à la maison si vous ne trouvez pas votre cafetière ou si elle est cassée. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Netflix apporte tous ses jeux aux téléphones Android : ce sont ses exigences. Lire les nouvelles

Disney + fête son deuxième anniversaire et annonce une surprise avec Les Simpson. Lire les nouvelles

Gran Turismo 7 comprendra jusqu’à 400 voitures de toutes les époques. Lire les nouvelles

Moteur

La voiture la plus vendue en septembre en Europe était électrique. Lire les nouvelles

Une application de cartographie a envoyé des conducteurs sur les mauvais itinéraires. Lire les nouvelles

Science

Les 5 causes qui vous font avoir de plus en plus de tripes. Lire les nouvelles

Nous pourrons enfin réguler l’Espace avec des lois : c’est le plus grand pas en 40 ans de course à l’espace. Lire les nouvelles

Un traitement naturel pourrait permettre d’obtenir une perte de poids de 10 % en une semaine selon la science. Lire les nouvelles

L’intelligence artificielle trouve l’ancêtre fantôme de l’homme. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Ils développent un système pour charger le mobile avec de l’urine. Lire les nouvelles

Ce tapis de bain intelligent avec lecteur d’empreintes enregistre le poids, la graisse corporelle et d’autres données de toute la famille. Lire les nouvelles

Un tiers des crypto-monnaies en circulation appartient à 10 000 personnes. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!